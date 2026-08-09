Steaua, în topul celor mai bune echipe din istoria fotbalului! Pe ce loc e echipa care a câştigat Cupa Campionilor

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Steaua București și-a găsit locul printre cele mai mari echipe din istoria fotbalului. Celebra publicație britanică FourFourTwo a realizat un clasament al celor mai bune 50 de formații din toate timpurile, iar generația roș-albaștrilor din perioada 1984-1989 ocupă poziția a 42-a.

Steaua a intrat în topul celor mai mari echipe din istorie!

Jurnaliștii britanici au alcătuit un clasament al celor mai bune echipe din toate timpurile. Aceștia au analizat performanțele, numărul de trofee câștigate într-un anumit interval și dominația pe plan intern sau european. Poziția ocupată de Steaua este cu atât mai impresionantă dacă ne uităm la numele rămase în urma formației din Ghencea.

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Perioada aleasă de reprezintă apogeul fotbalului românesc la nivel de club. Steaua a câștigat cinci titluri consecutive în România între 1985 și 1989 și a reușit să lege nu mai puțin de 104 partide fără înfrângere în competițiile interne, între iunie 1986 și septembrie 1989. Europeni la loviturile de departajare în fața Barcelonei, în finala de la Sevilla.

Imediat sub Steaua, pe locul 43, regăsim generația 1960-1962 a celor de la Tottenham. Echipa condusă atunci de Bill Nicholson a câștigat în 1961 campionatul și FA Cup, devenind prima formație engleză din secolul XX care realiza eventul. În sezonul următor, Tottenham a cucerit din nou și a ajuns în semifinalele Cupei Campionilor Europeni.

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Steaua, peste Arsenal, Chelsea și Tottenham! Britanicii au inclus-o între cele mai mari echipe din toate timpurile

Pe poziția cu numărul 44 regăsim Arsenal, generația 2003-2004. „Invincibilii” lui Arsene Wenger au încheiat sezonul 2003/2004 din Premier League fără nicio înfrângere: 26 de victorii și 12 remize. Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Robert Pires, Freddie Ljungberg, Gilberto Silva, Sol Campbell, Ashley Cole și Jens Lehmann au format nucleul unei echipe care și-a prelungit seria până la 49 de partide consecutive fără eșec în campionat.

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Mai jos găsim și alte generații de excepție, precum Marseille 1988-1993, care a câștigat Liga Campionilor și a dominat fotbalul francez, sau Hamburg 1977-1983, care a pus mâna pe trofeul european suprem în 1983 și a cucerit mai multe titluri în Germania. De asemenea, Chelsea din perioada în care era condusă de Jose Mourinho a prins Top 50.

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Ajax-ul lui Ștefan Covaci, cea mai bună echipă din istoria fotbalului!

În vârful clasamentului FourFourTwo se află Ajax 1965-1973, formația care a schimbat practic modul în care era înțeles fotbalul. Rinus Michels a pus bazele celebrului „Fotbal Total”, cu Johan Cruyff în rolul principal, iar după plecarea sa la Barcelona, echipa a fost preluată de românul Ștefan Covaci. Cu el pe bancă, olandezii au cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1972 și 1973.

Pe locul doi regăsim Brazilia din 1970, care a câștigat Campionatul Mondial. Pele era liderul unei echipe incredibile din care mai făceau parte Jairzinho, Tostao, Rivelino, Gerson, Clodoaldo sau căpitanul Carlos Alberto.

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Podiumul este completat de AC Milan 1987-1991, echipa construită de Arrigo Sacchi. Italienii îi aveau pe cei trei mari olandezi, Marco van Basten, Ruud Gullit și Frank Rijkaard, dar și o defensivă legendară în care evoluau Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta și Mauro Tassotti.