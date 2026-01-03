Steaua, învață de aici! Armata din Coreea de Sud are echipă de fotbal în prima ligă. Legătura cu Dan Petrescu

ADVERTISEMENT

O scurtă privire peste loturile echipelor din prima ligă din Coreea de Sud produce stupoare atunci când ajungi în dreptul echipei Gimcheon Sangmu. Toţi jucătorii sunt împrumutaţi de la diferite cluburi din K-League, pe diverse perioade de timp. Nu, nu este vorba de o echipă care nu-şi permite să transfere jucători. Gimcheon Sangmu are un statut special în Coreea de Sud, iar mai jos veţi afla povestea ei.

Echipa Armatei din Coreea de Sud are 41 de ani

Înfiinţată în 1984 de către divizia sportivă a Forţelor Armate ale Coreei de Sud, Gimcheon Sangmu a ajuns după un an în prima ligă, pentru ca mai apoi să se întoarcă în ligile inferioare, unde a avut un statut de club semi-profesionist. Lucurile s-au schimbat abia în 2002, după mutarea în Gwangju (al șaselea mare oraș din Coreea de Sud), ceea ce a adus şi revenirea în prima ligă. Totul a durat până în 2011, când a venit o nouă relocare a clubului, de această dată la Sangju (un mic orășel industrial).

După 10 sezoane, în care a alternat prezenţe în primele două ligi, Armata a schimbat din nou locaţia echipei şi a dus-o, în 2020, în Gimcheon (străvechi oraș istoric, în centrul țării, la intersecția marilor rute de transport), unde se află şi acum.

Sub numele de Gimcheon Sangmu, „militarii” au bifat promovarea în K-League 1, în 2021, dar s-au întors după un singur sezon în a doua ligă. Revenită în K-League 1, la finalul lui 2023, Gimcheon Sangmu a devenit o forţă. În 2024, echipa armatei din Coreea de Sud s-a clasat pe locul 3, iar în actuala stagiune a ajuns până pe poziţia secundă.

Sezon nou, jucători noi pentru echipa Armatei sud-coreene

În Coreea de Sud, bărbaţii, începând cu vârsta de 20 de ani, trebuie să facă un stagiu obligatoriu în armată cu o durată între 18 şi 21 de luni. Pentru sportivi există o excepţie, dacă aceştia au câştigat medalii la Jocurile Olimpice sau la Jocurile Asiei. Astfel, fotbaliştii fără performanţe majore ajung să fie recrutaţi şi ar urma să piardă contactul cu sportul pentru o perioadă lungă. Aici intervine Gimcheon Sangmu, care le dă o mână de ajutor.

Cei mai importanţi fotbalişti, care ajung să fie recrutaţi pentru stagiul obligatoriu, sunt împrumutaţi la Gimcheon Sangmu pentru perioada militară. Astfel, clubul are în lot doar jucători „militari în termen” şi nu poate transfera fotbalişti străini, acest lucru fiind interzis în statutul echipei.

Stagiu de bază, apoi fotbal

Fotbaliştii care ajung la Gimcheon Sangmu au parte de un program diferit faţă de restul militarilor în termen. Întâi, aceştia trebuie să treacă printr-un stagiu de bază cu o durată de 5 săptămâni. În această perioadă, jucătorii învaţă să tragă cu arma, mărşăluiesc şi participă la diferite exerciţii militare. După acest stagiu urmează integrarea în echipă şi participarea la meciuri. Cu toate acestea, atunci când nu se află în programul echipei trebuie să poarte haina militară. Marele avantaj al împrumutului la Gimcheon Sangmu este acela că serviciul militar este unul mult mai lejer decât cel pentru tinerii obişnuiţi. Pe lângă echipa de fotbal, clubul armatei are secţii de baschet, atletism, box, handbal, rugby, baseball, volei sau tenis de masă.

Interzisă în cupele asiatice

Clasată pe locul 3 la finalul sezonului 2024, Gimcheon Sangmu putea să ajungă în Liga Campionilor Asiei, însă regulamentele AFC (Confederația Asiatică de Fotbal) nu i-au permis participarea. Forul continental nu consideră echipa Armatei ca fiind o formaţie profesionistă, chiar dacă evoluează în prima ligă a Coreei de Sud. Astfel, FC Seul, ocupanta locului 4 din K-League, a mers în Liga Campionilor Asiei în locul lui Gimcheon Sangmu.

13.980.000 de euro este evaluarea pe Transfermarkt a lotului lui Gimcheon Sangmu

Dan Petrescu, învins de „militari”

Între 9 iunie 2023 şi 5 aprilie 2024, Dan Petrescu a stat pe banca lui Jeonbuk Hyundai Motors şi s-a duelat cu Gimcheon Sangmu. Singura întâlnire directă a avut loc pe 17 martie 2024, iar „militarii” s-au impus cu 1-0, graţie golului marcat de Hyeon-ug Kim, jucător împrumutat de la Jeonnam Dragons. La scurt timp după această înfrângere, a fost demis, într-un moment în care echipa sa ajunsese pe ultimul loc.

Situație complet diferită pentru CSA Steaua. Milioane de euro fără obiectiv

CSA Steaua a început şi sezonul 2025-2026 din Liga 2 fără drept de promovare, dar cu un buget considerabil

Dacă Gimcheon Sangmu poate participa în prima ligă a Coreei de Sud, însă nu se poate califica în competiţiile AFC, Steaua, clubul deţinut de MApN, are interzis în SuperLiga din cauza statutului. Chiar dacă nu are drept de promovare,

Fotbalul papă cei mai mulţi bani la CSA Steaua

Din această sumă, aproape 2.500.000 de euro merg la echipa de fotbal din Liga 2. Aflată la cel de-al cincilea sezon în eşalonul secund, „militarii” nu pot promova nici la finalul actualei stagiuni. Mai mult decât atât, din 2017, anul în care secţia a fost reînfiinţată în Liga 4, şi până în prezent, echipa de fotbal a Clubului Sportiv Steaua a consumat nu mai puţin de 12.000.000 de euro.

Suma este imensă, mai ales dacă luăm în considerare faptul că Steaua a ratat de două ori promovarea din Liga 4 în Liga 3, contraperformanţe bifate în faţa Rapidului (2017-2018) şi a lui Carmen Bucureşti (2018-2019). La capitolul reuşite ar putea să fie trecut Centrul de Copii şi Juniori al clubului, care, în 2025, a reuşit să se claseze pe locul 9, în faţa FCSB, în topul Academiilor din România.

Sume mari şi la alte secţii

Chiar dacă a avut un buget de top, aproximativ 1.500.000 de euro, echipa de handbal a CS Steaua a retrogradat ruşinos din Liga Zimbrilor. Bilanţul la finalul sezonului 2024-2025 a fost de-a dreptul şocant: 4 victorii, 4 remize şi 16 înfrângeri, pentru o secţie care deţine recordul de titluri naţionale (28) şi două Cupe ale Campionilor Europeni.

La rugby merg aproape 1.200.000 de euro, iar rezultatele sunt ceva mai bune. Steaua a ocupat locul 3 la finalul sezonului trecut, după o victorie în faţa marii rivale Dinamo. Cu toate acestea, secţia de rugby nu a mai cunoscut succesul intern din 2006.

Singura secţie cu rezultate în ultimii ani este polo pe apă, unde Steaua a câştigat 8 titluri consecutive. Cu un buget de 880.000 de euro, „militarii” şi-au văzut hegemonia oprită la finalul sezonului 2024-2025, după ce au pierdut finala în faţa lui CSM Oradea.

Nu se poate face performanță din bani publici! Trebuie să folosim acest brand. Să ne asociem cu un investitor solid, care să ducă brandul ăsta mai departe. Și brandul să rămână, orice ar fi, al Armatei și al românilor” – Ionuţ Moşteanu, fost ministru al Apărării

Alte echipe ale Armatei în fotbalul mondial

Gimcheon Sangmu şi Steaua Bucureşti nu sunt singurele exemple de echipe militare de fotbal din lume

Cluburile militare au fost la modă în fostul spaţiu comunist din Europa, multe dintre acestea având în acea perioadă performanţe remarcabile. În prezent, astfel de echipe mai există, în special în Asia şi Africa, dar am putea avea un exemplu şi în viitoarele ediţii din cupele europene.

Enigma din Coreea de Nord

Informaţiile despre fotbalul din Coreea de Nord sunt extrem de limitate, însă un lucru este sigur. Vecinii Coreei de Sud au o echipă de fotbal militară şi aceasta poartă numele de April 25 Sports Club. Clubul s-ar fi înfiinţat în 1947 sau 1949 şi la ultima participare în AFC Cup, în 2019, a ajuns până în finală, unde a fost învinsă de Al-Ahed (Liban).

Pandemia de COVID-19 a adus o auto-izolare în Coreea de Nord, motiv pentru care echipele nu mai participă în competiţiile continentale. Din acest motiv nu există informaţii despre rezulatele din prima ligă, însă este cunoscut faptul că April 25 Sports Club a câştigat ultimul titlu în sezonul 2022-2023. Toţi fotbaliştii echipei sunt consideraţi ofiţeri ai armatei Coreei de Nord, iar la ultima acţiune a naţionalei, în iunie 2025, cel puţin doi dintre jucătorii convocaţi veneau de la echipa militară.

Militarii din Armenia

BKMA Erevan este un club cu legături militare încă de la înfiinţare, în 1947, când era echipa armatei Republicii Sovietice Socialiste Armenia. Până în 1991, când Armenia şi-a obţinut independenţa, clubul purta numele CSKA Erevan şi evolua în ligile inferioare din URSS. Apoi, BKMA a evoluat în liga a doua din Armenia, iar în 1996 a obţinut promovarea în eşalonul de elită. La scurt timp, clubul a intrat în faliment şi a dispărut din peisaj.

David Tonoyan, ministrul Apărării între 2018 şi 2020, a luat decizia reînfiinţării clubului în 2019, iar doi ani mai târziu a obţinut promovarea în prima ligă. BKMA Erevan a cochetat cu lupta pentru evitarea retrogradării în ultimele sezoane, însă situaţia s-a schimbat în stagiunea 2024-2025, când s-a clasat pe locul 6. La fel ca Gimcheon Sangmu, mulţi jucători ajung să fie împrumutaţi la BKMA pe timpul satisfacerii stagiului militar.

2.180.000 de euro este evaluarea Transfermarkt pentru lotul lui BKMA Erevan

„Mașiniștii militari” egipteni sunt pe drumul cel bun

El Entag El Harby a fost înfiinţată, în 2004, de Ministerul Producţiei Militare din Egipt şi a devenit repede o obişnuită a primei ligi. Decăderea a venit imediat după pandemia de COVID-19, iar la finalul sezonului 2020-2021 a fost bifată retrogradarea în liga secundă. Doi an mai târziu, „maşiniştii militari” au ajuns în liga a treia, la un nivel semi-profesionist.

La finalul sezonului 2024-2025, El Entag El Harby a reuşit promovarea în liga a doua şi revenirea la statut de club profesionist. Ascensiunea a fost felicitată de Mohamed Salah Mostafa, ministrul Producţiei Militare, iar aşteptările au crescut pentru stagiunea viitoare, la finalul căreia „maşiniştii militari” speră să sărbătorească revenirea în prima ligă.

Militari vs poliţişti la retrogradare în Cambodgia

FC Ministerul Apărării Naţionale (National Defense Ministry FC) sau Tiffy Army, denumită astfel din motive de sponsorizare, evoluează în prima ligă din Cambodgia, însă fără mari rezultate. Cu un ultim titlu câştigat în 1993, echipa Armatei s-a obişnuit în ultimii ani să ocupe poziţii în a doua jumătate a clasamentului. Faţă de celelalte echipe militare prezentate mai sus, Tiffy Army nu are în lot militari şi transferă deseori jucători din străinătate.

În sezonul 2024-2025, Tiffy Army s-a clasat pe locul 8 din 11 şi a participat în play-out, unde, printre altele, s-a aflat şi MOI Kompong Dewa, echipa Ministerului de Interne. Duelul militari – poliţilti, un fel de Steaua – Dinamo, a fost câştigat de primii, care s-au impus în ambele partide. De altfel, MOI Kompong Dewa s-a clasat pe ultimul loc, însă va juca şi în stagiunea viitoare a primei ligi din Cambodgia.

Edi Iordănescu a stat pe banca „militarilor” polonezi

echipă înfiinţată în 1916 de forţele militare din Polonia. Acest statut l-a păstrat şi în perioada comunistă, când pentru o scurtă perioadă de timp s-a numit CWKS Varşovia. Depărtarea de armată a venit după căderea comunismului, în 1992, când clubul a intrat pe mâna omului de afaceri Janusz Romanowski. Fără succes în campionat din 2021, Legia Varşovia continuă evoluțiile dezastruoase și după despărțirea de Edi Iordănescu, fiind departe de lupta la titlu în acest sezon.