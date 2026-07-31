Steaua, lovitură de proporții cu o zi înaintea debutului Ligii 2: 13 transferuri dintr-un foc de la U Craiova, FCSB, Dinamo și Rapid!

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Daniel Oprița și suporterii Stelei au scăpat de emoții cu o zi înaintea noului sezon. „Militarii” și-au rezolvat problemele și au legitimat 13 jucători pe 31 iulie. Acum, roș-albaștrii sunt gata de luptă în Liga a II-a după ce s-au întărit de la FCSB, U Craiova, CS Dinamo și Rapid.

Steaua scapă de emoții! Daniel Oprița are 13 jucători noi la dispoziție

Înaintea debutului în noul sezon de Liga 2, situația la Steaua București părea destul de complicată. Pe lângă problema deja cunoscută cu imposibilitatea de a promova,

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O problemă veche din 2024 nu i-a permis Stelei să-și legitimeze noile transferuri din această vară, însă pe 31 iulie clubul a înregistrat nu mai puțin de 13 jucători, atât din străinătate, cât și din competițiile interne, principala echipă ce a alimentat lotul roș-albaștrilor fiind Unirea Slobozia, care a revenit în liga secundă.

Toți fotbaliștii legitimați de Steaua București cu o zi înaintea noului sezon de Liga 2

Pe lângă fotbaliștii străini, Daniel Oprița a primit întăriri de la FCSB, Universitatea Craiova, Rapid și CS Dinamo. 13 jucători noi au fost înregistrați vineri, iar alți 4 au fost relegitimați, printre care Adăscăliței, Beța, Ilie și Pacionel.

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Iată jucătorii noi ai Stelei pentru acest sezon: Gonzalez Mora Javier (Liber de contract de la Real Avila), Dorado Perez Carlos Daniel (Liber de contract de la Xerez Deportivo), Fontura Caldieraro Pedro Henrique (Liber de contract de la Pafos), Christescu Robert Alexandru (Transfer definitiv de la CSU Știința București), Sreteanu Mihail Valentino (Transfer definitiv de la Rapid), Nicolae Robert Florentin (Transfer definitiv de la CS Dinamo), Călugărescu Eric Constantin (Împrumut de la U Craiova), Barbu David Andrei (Împrumut de la U Craiova), Vlăsceanu Laurențiu Constantin (Liber de contract de la FCSB), Camara Sekou (Liber de contract de la Poli Iași), Dinu Ionuț Alexandru, Albu Alexandru Cristian și Coadă Ionuț Viorel (Liberi de contract de la Unirea Slobozia).

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De ce Steaua nu a putut să-și înregistreze jucătorii până în acest moment

din cauza unei interdicții primite din partea FIFA. Forul Internațional a luat această decizie după ce „militarii” nu ar fi achitat grila de formare la nivel internațional pentru tânărul David Andrei Leon, crescut în Germania și adus de la Petrolul Ploiești în 2024.

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Clubul a cooperat și a plătit datoria, însă emoțiile erau provocate de procesul ce putea dura mai mult decât timpul rămas până la startul competiției. Din fericire pentru club și fanii acestuia, Daniel Oprița va putea alinia cel mai bun „11” în meciul de pe 2 august, contra lui CSM Slatina.