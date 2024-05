Steaua lui Ceaușescu a bătut-o pe Leverkusen a lui Xabi Alonso! ”Ne ajuta Valentin? O tâmpenie! Ne rugau adversarii să nu le dăm multe!”

și a realizat performanța aceasta tocmai sub conducerea unui antrenor începător. Xabi Alonso încă mai are imaginea unui fotbalist. Alonso, 42 de ani, s-a retras din cariera de jucător de numai cinci ani.

Pe Steaua au oprit-o doar Dinamo și Mircea Lucescu, care au bătut-o cu 3-0 chiar în Ghencea

După o perioadă de ucenicie la echipa a doua de la Real Sociedad, Xabi a preluat-o pe Leverkusen și a transformat-o într-o superforță la nivel continental. ”Farmaciștii” sunt campionii Germaniei și vor juca în finala Europa League împotriva unei alte formații la mare modă, Atalanta. Stagiunea poate deveni perfectă pentru Bayer, care a contabilizat 50 de partide la rând fără înfrângere.

E un record european seria aceasta de invincibilitate, unul stabilit în toate competițiile în care a participat Leverkusen. La o altă scară, numai pe plan intern, a existat un record și mai și, unul care mai uluiește și astăzi! Steaua București a adunat 104 meciuri fără înfrângere în România!

”Militarii” au parcurs seria aceea în Divizia A între iunie 1986 și septembrie 1989. , atunci când roș-albii au câștigat chiar în Ghencea, a fost 3-0 pentru supertrupa pe care o crease Mircea Lucescu. ”Câinii” aveau să fie campioni în sezonul acela. După puțin timp a venit Revoluția și au fost destrămate formulele pe care și le construiseră Steaua și Dinamo.

Cât a ajutat-0 Valentin Ceaușescu pe Steaua aceea care era mai greu de bătut decât este Leverkusen a lui Xabi Alonso?

Seria aceea formidabilă a Stelei, cu 104 meciuri fără eșec, a fost una însoțită de controverse din cauza apropierii pe care familia Ceaușescu o manifesta față de clubul Armatei Române. Președintele de facto al roș-albaștrilor era Valentin Ceaușescu, fiul dictatorului. Rivalii din campionat, mai ales dinamoviștii în frunte cu Mircea Lucescu, au insistat adesea că Steaua beneficia de o protecție politică datorită căreia era imposibil de învins.

Fotbaliști care au participat la jocurile din perioada aceea desființează teoria sprijinului decisiv din partea familiei care stăpânea România comunistă. Gabi Balint susține că echipa aceea era, pur și simplu, prea puternică pentru a fi învinsă: ”Adversarii ne rugau pe teren să nu le dăm prea multe goluri. Ne rugau să o lăsăm mai ușor”.

Adrian Bumbescu aduce și el ca argument tot valoarea fotbaliștilor din acea formulă a Stelei: ”Nu am fost ajutați, am fost doar protejați. Ce ajutor să primim, când noi mergeam la Petroșani și jucam pe un fum de nici nu vedeam mingea?! Am dominat fotbalul european timp de șase ani cu un lot din 16 jucători, dintre care jucam în mod constant vreo 11-12. În sezonul 1986-1987, France Football a scris că Bumbescu-Belodedici era cel mai bun cuplu de fundași centrali din Europa. Iar astăzi nu ne mai bagă nimeni în seamă. De ce Maldini, Costacurta, Baresi sunt apreciați în Italia? Stau pe picior mare, primesc invitații la meciuri. Am fi făcut față și astăzi în Champions League. Păi, ce, pe vremea noastră nu era fotbal? Jucam într-o viteză de îi sufocam pe adversari!”.

Ștefan Iovan: ”Steaua de atunci ar face 300 de meciuri fără înfrângere în SuperLiga de azi! Cu Manchester City și cu Real Madrid ne-ar fi greu și nouă”

Balint crede că o comparație între ere nu își are rostul: ”Fotbalul evoluează în permanență, nu are sens să ne întrebăm ce am fi făcut noi în fotbalul de azi, să ne comparăm cu Leverkusen de acum. Nu e corect nici să-i compari pe Dobrin și pe Hagi, ei au jucat în epoci diferite. Iar discuția despre meciuri aranjate ale Stelei e stupidă. Păi, am aranjat timp de trei ani toate meciurile cu Dinamo și cu Craiova, care erau rivalele noastre? Cele mai multe dintre meciuri le câștigam cu minimum trei goluri diferență”.

Ștefan Iovan a devenit ”căpitanul de la Sevilla” pentru că el a purtat banderola în finala cu Barcelona din 1986, una pe care Steaua a câștigat-o în urma executării loviturilor de departajare. Iovan a fost căpitan în absența liderului obișnuit, Tudorel Stoica, suspendat pentru partida aceea.

Fane e trist fiindcă performanțele lui și ale colegilor nu mai sunt mediatizate îndeajuns: ”Nu ar trebui să fim uitați. Poate că rezultatele noastre readuse în actualitate pot să reaprindă un spirit de învingător în fotbalul nostru. Dacă am juca azi în campionatul nostru cu echipa pe care o aveam atunci probabil că am ajunge la vreo 300 de meciuri fără înfrângere. Am câștiga zece titluri la rând, Dan Petrescu e mic copil cu trofeele lui de la CFR Cluj! Nu e o viteză mai mare în fotbalul de azi, cred că agresivitatea și tacticizarea sunt superioare față de jocul din vremea noastră. În cupele europene nu știu dacă am mai reuși să dominăm și astăzi ca în anii ’80, că acum sunt multe echipe extrem de bune în Champions League, așa cum sunt Manchester City, Real Madrid. Dar în România ne-am distra etapă de etapă!”.

Rezultatele din Europa ale Stelei în perioada invincibilității interne:

1986:

Cupa Campionilor Europeni, turul al 2-lea: Anderlecht – Steaua 3-0, 1-0

Cupa Intercontinentală: Steaua – River Plate 0-1

1987

Cupa Campionilor Europeni, primul tur: Steaua – MTK Budapesta 4-0, 0-2

Turul al 2-lea: Steaua – Omonia Nicosia 3-1, 2-0

Sferturi de finală: Steaua – Rangers 2-0, 1-2

Semifinale: Steaua – Benfica 0-0, 1-2

Supercupa Europei: Steaua – Dinamo Kiev 1-0

1988

Cupa Campionilor Europeni, primul tur: Sparta Praga – Steaua 1-5, 2-2

Turul al 2-lea: Steaua – Spartak Moscova 3-0, 2-1

Sferturi de finală: IFK Goteborg – Steaua 1-0, 1-5

Semifinale: Steaua – Galatasaray 4-0, 1-1

Finala: AC Milan – Steaua 4-0

1989

Cupa Campionilor Europeni, primul tur: Steaua – Fram 4-0, 1-0

Turul al 2-lea: Steaua – PSV Eindhoven 1-0, 1-5