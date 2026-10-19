Steaua, mai aproape ca niciodată de promovare! Anunțul lui Radu Miruță: „Nicio forță politică nu o va mai putea opri!”

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Radu Miruță (41 de ani), ministrul interimar al Apărării Naționale, a făcut un anunț important despre Steaua București pe profilul său personal de Facebook. El a dezvăluit că s-au făcut pași importanți pentru privatizarea clubului, lucru ce trebuie realizat cu scopul de a obține dreptul de promovare în SuperLiga României.

Radu Miruță a dezvăluit ce se întâmplă cu Steaua

Steaua București a promovat de mulți ani în Liga a 2-a, însă până acum nu a reușit să se asocieze cu un investitor privat pentru a putea promova pe prima scenă fotbalistică a României. Deși s-au făcut zeci de promisiuni de-a lungul timpului, „militarii” au rămas în B chiar și după sezoane în care au promovat din punct de vedere sportiv.

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În prezent, chiar dacă echipa se află într-un punct delicat din punct de vedere al jocului și al poziției din clasament, apar din nou promisiuni cu privire la promovare.

De asemenea, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării Naționale, a explicat printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare că discuțiile au avansat, iar el crede că așteptarea suporterilor Stelei ar putea lua sfârșit.

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„Cum rămâne cu Steaua? Pentru optimizarea activității la club am dispus mutarea coordonării activității de la Steaua către secretarul general al Ministerului Apărării. Cu implicarea unuia dintre membrii generației de aur, am făcut pași pentru mult muncita și mult așteptata asociere în vederea promovării. Există interes din partea unui investitor suficient de mare pentru nevoia financiară a clubului, discuțiile începând să prindă contur.

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Mai trebuie, însă, modificată legea de organizare a Ministerului Apărării, astfel încât să poată fi înființată o nouă societate comercială, varianta cerută în discuțiile cu toți potențialii investitori de până acum. Această etapă nu a putut fi legal parcursă în cele 5 luni de guvern interimar. Am toată convingerea că lucrurile începute pentru a duce Steaua la adevăratul potențial nu vor mai putea fi oprite de nicio forță politică. Suporterii și sportivii Stelei merită asta și au puterea să ghideze politicul într-acolo”, a scris Radu Miruță în mesajul său.

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Reacția suporterilor Stelei după anunțul făcut de Radu Miruță

Deși Radu Miruță s-a arătat încrezător că situația Stelei s-ar putea rezolva în viitorul apropiat, în comentariile postării Aceștia au fost foarte acizi la adresa conducerii, fiind sătui până peste cap de promisiuni deșarte.

„Dacă „secretarul de stat” va fi cine credem noi că va fi, suntem „PA” definitiv! Nu mai credem în nimeni și-n nimic! De prea mulți ani se tot rostogolește minciuna cu obținerea dreptului de promovare pentru echipă / secția de fotbal, așa că nu mai „înghițim” nicio declarație de genul”; „Mulțumim pentru nimic!”; „Ați avut puterea să faceți asta și când nu ați fost interimar…din păcate, rămâneți o pată neagră”; „Hai că poate până la Centenar se rezolvă și cu dreptul de promovare. Problema e că din 2017 până în 2047 sunt 30 de ani… Sau e nevoie de vreo 50?”; „Nu mai credem nimic. Am fost îndelung și suficient amăgiți”; „Vrăjeală! Ne-ai ars o dată, cine te mai crede a doua oară!?”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor steliști.