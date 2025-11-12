Steaua, marea dragoste a lui Horia Moculescu: „Poate să se supere pe mine toată Armata Română, FCSB e Steaua!”. A fost membru fondator al echipei

ADVERTISEMENT

România pierde un nou nume mare prin u, cel care era internat în stare gravă în spital de câteva zile.

Horia Moculescu, un mare stelist

Acesta a iubit fotbalul și Steaua, fiind membru fondator al FC Steaua, a vorbit, în urmă cu ceva timp, despre atașamentul pentru formația patronată de Gigi Becali, cel care a avut și o ceartă în trecut.

„(n.r. de ce v-ați certat cu Becali?) Nu din cauza banilor. Pentru că eu nu am regăsit pe lista noilor fondatori niciun fotbalist de la Sevilla. Pe urmă ne-am împăcat. Subiect închis. Dar vreau să mai spun ceva. Cu toate păcatele lui Gigi, cine vrea să vorbească de Gigi, să se uite la Dinamo. Dinamo n-a avut niciodată un Gigi Becali și uite unde-a ajuns. Și pe Dinamo nu l-a dat Ministerul de Interne afară din stadion, a avut mereu stadionul propriu, în timp ce FCSB nu are… Nu i-a fost ușor lui Gigi Becali…

Din capul locului vreau să spun că FCSB este Steaua, poate să se supere pe mine toată Armata Română, de la Marele Stat Major până la ultimul recrut. Sunt stelist, transformat de conjunctură în fecesebist. Și dacă nu era Gigi, Steaua, dacă mai exista, era pe undeva prin eșaloanele inferioare… Și tot ce a făcut, a făcut din banii lui, numai din banii lui. …Chiar dacă subliniază asta la fiecare frază…”, a spus Horia Moculescu pentru FANATIK.

223 de premii a luat Horia Moculescu pentru cele peste 500 de melodii de muzică ușoară pe care le-a compus într-o carieră de aproape 65 de ani

Cine a fost Horia Moculescu

Horia Moculescu a fost unul dintre cei mai apreciați compozitori, pianiști și realizatori de televiziune din România, cunoscut pentru talentul său muzical excepțional și pentru contribuția sa semnificativă la cultura românească. Născut la 18 martie 1937, la Râmnicu Vâlcea, Moculescu a studiat inițial ingineria, însă pasiunea pentru muzică l-a condus rapid spre o carieră artistică de succes.

A compus sute de melodii, multe dintre ele devenind șlagăre interpretate de artiști celebri precum Mirabela Dauer, Corina Chiriac sau Aurelian Andreescu. Stilul său unic, care îmbină sensibilitatea armonică cu rafinamentul melodiei, i-a adus recunoaștere atât din partea publicului, cât și a criticii.

Pe lângă activitatea sa componistică, Horia Moculescu s-a remarcat și ca om de televiziune carismatic, fiind realizatorul unor emisiuni de divertisment de mare succes, precum ‘Atenție, se cântă!’ și ‘Să se facă muzica!’.