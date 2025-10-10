Sport

Steaua, motivul real pentru care Gigi și Giovanni Becali s-au certat la cuțite! Ce rol a avut Victor Pițurcă

Giovanni Becali a dezvăluit motivul pentru care nu a mai vorbit timp de mai mulți ani cu vărul Gigi Becali. Totul s-a întâmplat din cauza lui Victor Pițurcă
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.10.2025 | 20:28
Giovanni Becali, Gigi Becali și Victor Pițurcă. Foto: colaj Fanatik

Impresarul de fotbaliști a explicat că în primă fază s-a pus problema ca el să se implice financiar alături de Gigi Becali la echipa care la vremea respectivă încă purta denumirea de Steaua, actuala FCSB.

Giovanni și Gigi Becali s-au certat din cauza lui Victor Pițurcă, după ce s-a făcut preluarea echipei Steaua

El a refuzat însă acea propunere venită din partea vărului său, care în cele din urmă a ajuns acționar la clubul roș-albastru, alături de Victor Pițurcă și Viorel Păunescu. 

„Am avut acum mulți ani, când era cu Pițurcă, dar nu vorbeam nici cu el nici cu Pițurcă. Dacă eu nu mă certam cu Pițurcă atunci, și automat nici cu Gigi, mai puțin cu Păunescu, când au luat Steaua, atunci eu puteam și să intru și să iau Steaua.

De fapt Gigi mi-a și zis mie: ‘Vrei să iei Steaua?’. (n.r. Împreună cu el) Da. Veneam de la meci din Anglia de la ei și stăteam în față, la business. Cu cine a jucat? Cu West Ham sau cu Aston Villa cred. Cred că cu Aston Villa. A dat gol aici Prodan, 1-0 și acolo… Sau cu Rangers, probabil da.

Când veneam, eram acolo, eu cu Gigi, Păunescu era în dreapta. ‘Băi, Giovanni, vrei să luăm Steaua?’. Zic:’Băi, Gigi, eu nu iau Steaua pentru că eu nu vreau să pierd bani’. El atunci nu știa ce se va întâmpla cu terenurile astea, că vor exploda. El a riscat atunci, da.

‘Gigi, eu nu pun bani și iau bani. Și nu mă bag’. La fel și cu terenurile. Nu am (n.r. vreun regret), să-ți spun de ce. Dacă un profet îmi spunea că o să luăm bani pe terenuri, mă băgam. Dar de unde să știu eu că în doi ani se schimbă…”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „GIOVANNI SHOW”. 

Cât au stat certați Giovanni și Gigi Becali

Ulterior, după cum a povestit tot el cu aceeași ocazie, a izbucnit un conflict între el și Pițurcă din cauza transferului lui Nana Falemi de la Petrolul Ploiești la Steaua. Apoi, Gigi Becali a devenit foarte bun prieten cu antrenorul, chestiune care a dus la o ceartă și între cei doi veri, care a durat destul de mulți ani.

„(n.r. Despre cearta cu Pițurcă) Din cauza unui jucător. Bronzat el, de mamă din Africa și de tată… Juca la Petrolul, după a venit la Steaua, Falemi. Eu îl reprezentam la Petrolul și Pițurcă l-a chemat el. Păi stai, m, puțin. Tu ești antrenor, cheamă-mă pe mine, cheamă clubul cum se face. Fără să ne certăm, nu l-am băgat în seamă.

El cu Gigi au luat Steaua, au împărțit-o. (n.r. Dacă nu a mai vorbit cu Gigi Becali pentru că acesta se apropiase de Victor Pițurcă) Da, da, da. Cu Piți eu eram cel mai bun prieten dintre toți.

De unde îl cunoștea Gigi pe Pițurcă? Eu eram cu Pițurcă. După aia ne-am separat, nu am vorbit (n.r. cu Gigi Becali) 6,7 ani. Culmea, familiile se vedeau, dar noi nu vorbeam. Din cauza lui Piți, da. Că l-a luat pe Falemi.

Ne-am certat cu alegerea lui Dumitru Dragomir, că eu eram cu Gino Iorgulescu și ei erau cu Mitică. Și Hrebenciuc i-a salvat, l-au ales pe Mitică. Eram cu Gino, avea 9 voturi cu trei zile înainte și s-a terminat 11-4 pentru Corleone (n.r. Dumitru Dragomir). Că au intervenit politicienii și așa mai departe”, a mai spus Giovanni Becali.

