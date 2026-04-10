Steaua, soluție concretă pentru promovare! AS 47 a trimis mail către ministrul Radu Miruță pentru asociere! Ce sumă sunt fanii pregătiți să ofere. Exclusiv

Recent, Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a susținut o amplă conferință de presă în care a vorbit pe larg despre situația de la Steaua. Printre alte subiecte de maxim interes pentru fani, a abordat, așa cum era de așteptat de altfel să se întâmple, și discuția referitoare la situația juridică a clubului din Ghencea. După cum se știe deja foarte bine, formația antrenată de Daniel Oprița este în continuare în acest moment blocată în Liga 2 din cauza faptului că funcționează ca un club de drept public, chestiune care, conform regulamentului FRF aflat în vigoare, nu permite afilierea la Liga Profesionistă de Fotbal din România.

Miruță a anunțat cu acea ocazie că își dorește foarte mult ca această situație să se schimbe în sfârșit. În plus, a asigurat că este pregătit să se implice personal în acest sens. Așadar, a transmis că Ministerul Apărării Naționale ia extrem de serios în calcul posibilitatea asocierii cu anumite entități private, astfel încât clubul din Ghencea să poată deveni de drept privat și în consecință să poată primi dreptul de promovare în SuperLiga.

Pentru a facilita acest proces, ministrul a pus la dispoziție o adresă de e-mail. Astfel, au fost îndemnate să își manifeste concret acest interes prin această metodă. Iar acum o entitate foarte cunoscută a făcut un pas ferm în această direcție. Este vorba chiar despre Asociația Steliștilor 1947, cea mai mare comunitate a suporterilor Ei au informat prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul asociației că l-au contactat deja pe

„Suporterii nu pot susține singuri un club, dar îl pot ajuta. Și noi alegem să o facem! De aceea, am înaintat o propunere Ministerului prin care ne oferim să sprijinim financiar clubul în demersul de promovare în Liga 1. Rolul principal al suporterilor este acela de a fi alături de club, ascultând dorințele tuturor celor care poartă Steaua în suflet. Ne dorim ca în perioada următoare să organizăm o întâlnire la stadionul Steaua, dar și să comunicăm direct cu toți cei care nu se pot deplasa fizic, pentru ca nicio voce stelistă să nu rămână neauzită”, au transmis suporterii steliști prin intermediul site-ului

Fanii steliști sunt gata să ofere un milion de euro pentru asociere

Din informațiile obținute de FANATIK, este vorba despre faptul că steliștii își doresc să pună la dispoziția clubului în baza acestei eventuale asocieri o sumă de aproximativ un milion de euro chiar cu începere din sezonul viitor. Banii ar urma să fie strânși din sponsorizări de la diferite firme având capital românesc, dar și din cotizații adunate de către suporteri. „Am trimis o adresă ministrului și discutăm cu mai multe firme românești importante. Credem că putem strânge în două luni de zile 500.000 de euro și putem sponsoriza cu o sumă care se apropie de un milion de euro”, a confirmat pentru FANATIK președintele AS 47, Adrian Păcurar.