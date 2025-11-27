Steaua Roșie – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 5. Duel tare pe „Marakana” între campioana Serbiei și a României

ADVERTISEMENT

FCSB se deplasează pe terenul Stelei Roșii pentru disputa din etapa 5 de Europa League. Meciul se anunță unul spectaculos, din punct de vedere al atmosferei care va fi pe stadion. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Steaua Roșie – FCSB, live video în etapa 5 de Europa League

Steaua Rșie – FCSB se joacă joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00. Partida va fi găzduită de stadionul „Rajko Mitic”, cunoscut mult mai bine sub denumirea de ”Marakana”, o arenă ce are o capacitate de 55.538 locuri. Meciul poate fi urmărit live text și video pe FANATIK.

ADVERTISEMENT

După primele patru runde de Europa League, cele două sunt despărțite de un singur punct. Steaua Roșie are 4 puncte după o victorie, un egal și două eșecuri, în timp ce FCSB are 3 puncte după o victorie și trei înfrângeri.

Clasamentul Europa League înainte de Steaua Roșie – FCSB

După primele 4 etape, Steaua Roșie se regăsește pe locul 26, cu 4 puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 31, cu doar 3 puncte. Midtjylland este liderul incontestabil, cu 12 puncte, neînvinsă. Iată clasamentul complet:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine arbitrează meciul Steaua Roșie – FCSB din Europa League

. La centru s-a aflat Juxhin Xhaja, iar pe tușe au fost Arber Zalla și Rejdi Avdo. De data aceasta, campioana României va fi arbitrată de francezul Jerome Brisard, cel care s-a aflat în camera VAR la meciul istoric România – Ucraina 3-0 de la Euro 2024.

Acesta va fi ajutat pe linii de către Alexis Auger şi Aurelien Drouet, în timp ce rezervă va fi Romain Lissorgue. În camera VAR se vor afla Bastien Dechepy şi Eric Wattellier.

ADVERTISEMENT

Echipe probabile la Steaua Roșie Belgrad – FCSB

FCSB are în continuare probleme de lot, în special în defensivă. Ngezana și Graovac sunt cei doi fundași centrali cu experiență pe care cuplul Elias Charalambous – Mihai Pintilii se poate baza și la acest meci. De asemenea, după , Ștefan Târnovanu va rata meciul cu Steaua Roșie.

Primul 11 al FCSB în meciul din etapa 5 de Europa League

Așa cum obișnuiește, Gigi Becali a anunțat deja echipa în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. „O să jucăm cu Lixandru și cu Șut la mijloc, doi închizători. Pe fund se știe, nici nu ai alții. Se știe cine sunt. În atac vor fi Miculescu, Olaru, Thiam și cu Bîrligea. Tănase și cu Cisotti vor fi odihniți!”.

Primul „11” pe care FCSB îl va alinia la meciul de joi seară cu Steaua Roșie: Zima – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea.

Istoricul meciurilor Steaua Roșie – FCSB. Statistică oficială

FCSB și Steaua Roșie s-au mai întâlnit o singură dată în istoria recentă. Cele două au disputat un meci amical la începutul lunii februarie a anului 2011, iar scorul final a fost 0-0.

Steaua Roșie versus echipele românești

Steaua Roșie este un coșmar pentru echipele românești. Sârbii au întâlnit în istorie UTA, CFR Cluj și Universitatea Craiova, meciuri în urma cărora au remizat doar o singură dată. Iată rezultatele obținute cu echipele menționate:

Optimi Cupa Campionilor 70/27: Steaua Roșie – UTA 3-0 / UTA – Steaua Roșie 1-3

Turul 1 Cupa UEFA 75/76: U Craiova – Steaua Roșie 1-3 / Steaua Roșie – U Craiova 1-1

Play-off Europa League 21/22: Steaua Roșie – CFR Cluj 4-0 / CFR Cluj – Steaua Roșie 1-2

FCSB contra echipelor din Serbia

FCSB are un istoric nu tocmai plăcut, dar nici catastrofal contra echipelor din Serbia. Bucureștenii au în total 2 victorii, o remiză și o înfrângere. Iată echipele înfruntate și rezultatele obținute:

Turul 2 Cupa UEFA 04/05: Zeleznik Belgrad – FCSB 2-4 / FCSB – Zeleznik Belgrad 1-2

Turul 3 Champions League 15/16: FCSB – Partizan Belgrad 1-1 / Partizan Belgrad – FCSB 4-2

Turul 2 Europa League 20/21: Backa Topola – FCSB 10 -11 (după penalty-uri)

Cine transmite la TV meciul Steaua Roșie – FCSB din etapa 5 de Europa League

FC Basel – FCSB se vede în direct la TV pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1, singurele care au drepturi de televizare în România. Canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1 vor fi răspunzătoare pentru transmisia partidei. Site-ul FANATIK.ro vine de asemenea în ajutorul dumneavoastră.

Cum poți vedea live stream online Steaua Roșie – FCSB. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

În plus, partida din etapa 5 de Europa League poate fi urmărită și live stream pe una dintre platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care retransmit pe internet conținutul posturilor tv amintite anterior.

Românii din diaspora au la dispoziție platformele de streaming de mai sus, însă acestea necesită abonament și pot exista anumite restricții în unele state. Dar Europa League este o competiție care se transmite la nivel global. Iar pe site-ul UEFA, , puteți găsi lista tuturor televiziunilor care transmit competiția în fiecare țară în parte.

Cote pariuri Steaua Roșie – FCSB în Europa League

Gazdele sunt văzuți drept „favoriții” acestei confruntări. Astfel, Steaua Roșie are o cotă de 1.48 la victorie, în timp ce un eventual succes al FCSB-ului are o cotă de 6.60.

În cazul unei posibile remize între cele două formații, cota indicată de casele de pariuri este de 4.40. Pentru împătimiții golurilor, varianta „ambele echipe marchează: Da” are o cotă de 1.87.

Live Blog: Urmărește în timp real Steaua Roșie – FCSB, meci din etapa 5 de Europa League

FANATIK îți aduce toate informațiile esențiale despre partida Steaua Roșie – FCSB din etapa 5 de Europa League. De la formațiile de start oficiale înainte de fluierul de start, până la desfășurarea jocului fază cu fază, în format live text, și reacțiile de la finalul jocului.

Declarațiile antrenorilor și jucătorilor de la sfârșitul meciului de pe „Marakana” sunt pe site-ul nostru în cel mai scurt timp.

Programul FCSB în Europa League

Opt etape are de disputat FCSB în faza principală a Europa League. Patru s-au scurs deja, mai rămân alte patru, iar primul joc este cel contra Stelei Roșii în runda cu numărul 5. Iată programul complet al campioanei României în Europa: