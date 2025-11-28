Steaua Roșie îi „fură” secundul lui Cristi Chivu! Antrenorul dorit la Belgrad a scris istorie în Europa

ADVERTISEMENT

Steaua Roșie Belgrad pregătește o mutare importantă după succesul cu FCSB din Europa League. Sârbii vor să îl aducă pe secundul lui Cristi Chivu. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile.

Mutarea pusă la cale de Steaua Roșie după 1-0 cu FCSB

Steaua Roșie a câștigat cu 1-0 contra FCSB-ului în etapa a 5-a din Europa League. Vladan Milojevic, antrenorul sârbilor, nu mai intră totuși în planurile de viitor ale echipei. Contractul acestuia cu gruparea din Belgrad expiră pe 31 decembrie, din informațiile obținute de FANATIK.

Steaua Roșie vrea să dea o lovitură importantă la nivelul băncii tehnice. Mai exact, ținta acestora este nimeni altul decât Aleksandar Kolarov, secundul lui Cristi Chivu la .

O altă variantă aflată pe lista sârbilor este Albert Riera, antrenorul celor de la Celje, , prima ligă din Slovenia. În vârstă de 43 de ani, el a mai antrenat la Bordeaux, Olimpija Ljubljana și a fost secund la Galatasaray.

Cine este, de fapt, Aleksandar Kolarov

Aleksandar Kolarov a jucat pe postul de fundaș stânga. Sârb născut la Belgrad, acesta a semnat prima dată cu un club important din Europa în vara anului 2007, când ajungea în Italia, la Lazio. Peste 3 ani, avea să facă pasul în Anglia, la Manchester City, cu care a câștigat Premier League de 2 ori.

În vara anului 2017, Kolarov spunea adio „cetățenilor” și revenea în Italia, doar că de această dată semna cu AS Roma. După 3 ani în tricoul acestora, fundașul a semnat cu Inter, cu care a câștigat Serie A și de unde s-a și retras la 37 de ani.

A avut apoi rolurile de director sportiv, la Pisa, unde a rezistat doar o lună, după care a pregătit timp de 5 partide naționala U21 a Serbiei, cu care a strâns 2 victorii și 3 eșecuri.

