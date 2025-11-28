Sport

Steaua Roșie îi „fură” secundul lui Cristi Chivu! Antrenorul dorit la Belgrad a scris istorie în Europa

Steaua Roșie a învins FCSB, dar încă trece printr-o criză la nivelul băncii tehnice. Sârbii au pus deja ochii pe secundul lui Cristi Chivu
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
28.11.2025 | 10:15
Steaua Rosie ii fura secundul lui Cristi Chivu Antrenorul dorit la Belgrad a scris istorie in Europa
SPECIAL FANATIK
Steaua Roșie vrea să-i fure lui Cristi Chivu mâna dreaptă de la Inter. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Steaua Roșie Belgrad pregătește o mutare importantă după succesul cu FCSB din Europa League. Sârbii vor să îl aducă pe secundul lui Cristi Chivu. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile.

Mutarea pusă la cale de Steaua Roșie după 1-0 cu FCSB

Steaua Roșie a câștigat cu 1-0 contra FCSB-ului în etapa a 5-a din Europa League. Vladan Milojevic, antrenorul sârbilor, nu mai intră totuși în planurile de viitor ale echipei. Contractul acestuia cu gruparea din Belgrad expiră pe 31 decembrie, din informațiile obținute de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Steaua Roșie vrea să dea o lovitură importantă la nivelul băncii tehnice. Mai exact, ținta acestora este nimeni altul decât Aleksandar Kolarov, secundul lui Cristi Chivu la Inter.

O altă variantă aflată pe lista sârbilor este Albert Riera, antrenorul celor de la Celje, care s-au despărțit în această toamnă de mijlocașul Marco Dulca, prima ligă din Slovenia. În vârstă de 43 de ani, el a mai antrenat la Bordeaux, Olimpija Ljubljana și a fost secund la Galatasaray.

ADVERTISEMENT
Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă...
Digi24.ro
Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina

Cine este, de fapt, Aleksandar Kolarov

Aleksandar Kolarov a jucat pe postul de fundaș stânga. Sârb născut la Belgrad, acesta a semnat prima dată cu un club important din Europa în vara anului 2007, când ajungea în Italia, la Lazio. Peste 3 ani, avea să facă pasul în Anglia, la Manchester City, cu care a câștigat Premier League de 2 ori.

ADVERTISEMENT
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după...
Digisport.ro
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie

În vara anului 2017, Kolarov spunea adio „cetățenilor” și revenea în Italia, doar că de această dată semna cu AS Roma. După 3 ani în tricoul acestora, fundașul a semnat cu Inter, cu care a câștigat Serie A și de unde s-a și retras la 37 de ani.

A avut apoi rolurile de director sportiv, la Pisa, unde a rezistat doar o lună, după care a pregătit timp de 5 partide naționala U21 a Serbiei, cu care a strâns 2 victorii și 3 eșecuri.

ADVERTISEMENT
  • 11 este numărul trofeelor câștigate de Aleksandar Kolarov, ca jucător, la nivel de club
Marea frustrare a lui Răzvan Lucescu după PAOK – Brann 1-1: „Stupid. Era...
Fanatik
Marea frustrare a lui Răzvan Lucescu după PAOK – Brann 1-1: „Stupid. Era imposibil!”
O legendă a fotbalului italian nu-l iartă pe Cristi Chivu: ”Cel mai dezamăgitor...
Fanatik
O legendă a fotbalului italian nu-l iartă pe Cristi Chivu: ”Cel mai dezamăgitor sezon”
Nemții s-au convins după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: „Asta a fost în...
Fanatik
Nemții s-au convins după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: „Asta a fost în România”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Vali Crețu și-a DISTRUS un coechipier după eșecul suferit de FCSB: 'Ăla doarme...
iamsport.ro
Vali Crețu și-a DISTRUS un coechipier după eșecul suferit de FCSB: 'Ăla doarme acolo, ce să facem?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!