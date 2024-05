Steaua sau FCSB, care brand este mai mare? „Talpan e singurul de la CSA care-și face treaba!”

Alin Grigore și Vivi Răchită au dezbătut . Cei doi au adus argumente interesante în războiul celor două echipe “roș-albastre”.

Steaua sau FCSB, care brand este mai mare?

Alin Grigore a adus acest subiect în discuție legat de . Gazda show-ului SPOTLIGHT SUPERLIGA a vrut să afle și părerea lui Vivi Răchită cu privire la această dispută pe care o au suporterii celor două părți.

Vivi Răchită este de părere că Florin Talpan este unul dintre principalii vinovați care au adus această dispută în prim-planul fotbalului românesc, iar acum face mai mult rău decât bine, prin continuare acestui război. Analistul FANATIK a ajuns și la concluzia că motivul pentru care CSA Steaua nu va promova în SuperLiga este unul politic.

“Popovici a plecat de la Steaua la Dinamo. Echipa de baschet a retrogradat. Nu este un comandant acolo care să aibă legătură cu sportul. FCSB are mai mulți suporteri. De ce? Pentru că este echipa care joacă în Liga 1.

Dacă Steaua va primi drept de promovare, eu spun că Ghencea se va umple. Eu vorbesc cu ambele tabere. Cei care țin cu Steaua din Liga 2 spun că nu are cine să vină la ora 11 când echipa joacă cu CSM Slatina.

Fostele glorii, dar și suporterii, sunt supărați că nu se găsește sau nu se vrea să se găsească o soluție. Președintele Răzvan Burleanu a spus că în 48 de ore se poate rezolva problema de acolo. Dar nu se vrea”, a declarat Vivi Răchită la SPOTLIGHT SUPERLIGA.

“Talpan e singurul de la CSA care-și face treaba!”

“Știi de ce nu se vrea? Pentru că oamenii de la CSA Steaua au impresia că ce zboară se mănâncă și că e frumoasă viața în armată. Acolo este un singur om care își face treaba. Nu sunt de acord cu ce a făcut că s-a împărțit echipa.

Dar sunt de acord că omul și-a făcut treaba. Omul e plătit să se ducă în instanță să reprezinte ceva și a câștigat. Mă refer la Florin Talpan, da. Eu am găsit niște acte din 2003 în care Păunescu dădea înapoi Steaua către Armată cu stadionul, cu lotul, cu tractorașe, cu terenurile de antrenament cu locul de Liga 1 și era semnat jos Florin Costel Talpan.

El știe ce s-a întâmplat atunci. Dar, în prezent, este singurul care și-a făcut treaba acolo. Are soluția legală. Eu am văzut-o. România a fost un stat extrem de corupt la vremea aceea, și acum este corupt, de aceea cred că au fost și alte lucruri în spate. Și a fost treaba cu cotizația, iar această cotizație s-a oprit la un moment dat și așa au pornit și scandalurile”, a spus Alin Grigore la SPOTLIGHT SUPERLIGA.

“De ce a permis Talpan lucrul acesta?”

“Florin Talpan a fost jurist și în 2003. De ce a permis lucrul acesta? Ca să ajungă peste 20 de ani ca să ajungem să ne certăm care este Steaua. Eu cred că Florin Talpan are un război cu Gigi Becali. Pentru că altfel, ca jurist al clubului, ar trebui să se ocupe de problema spinoasă.

Asta își doresc suporterii. Să găsească soluția juridică ca Steaua să promoveze. Soluția nu o pune în practică pentru că nu are verde de la comandant. Treaba e sus și e politică. Se pare că politicul nu vrea, încă, ca Steaua să promoveze în Liga 1. Se așteaptă alegerile astea care sunt acum.

Nu ne-ar plăcea ca stadionul Steaua să vină în circuitul SuperLigii? Toți am vrea. Toți spun că Vivi e stelist. Nu. Eu sunt petrolist. Eu am fost copil de minge acolo. Dar m-au vândut ei la Steaua atunci. Dar nu pot să nu mă gândesc la suporterii steliști. Îmi aduc aminte că Gigi Mustață și Jean Pavel erau împreună din 96-97. Acum s-au despărțit.

Talpan trebuie să tacă. A fost în 2003 când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Acum a redescoperit el menirea de a salva Steaua că vrea să fie comandant al clubului Steaua, deși nu are nicio legătură cu sportul. E problema lui acum.

El trebuia în 2003 să nu permită ce se întâmplă acum. Atunci a împrumutat Gigi Becali clubul cu 10 milioane de dolari. Știu că eram și eu acolo. Pentru banii ăia i s-a dat echipa atunci. Locul de Liga 1 și lotul de jucători.

Brandul Steaua nu putea să i-l dea, pentru că aparținea Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Așa cum l-a avut și Păunescu care a avut dreptul de folosință. Dar nu a avut proprietatea lui”, a mai spus Vivi Răchită la SPOTLIGHT SUPERLIGA.

FCSB SAU STEAUA? CE BRAND E MAI PUTERNIC?