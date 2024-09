Steaua și-a lansat un program de socios! Câți suporteri s-au înscris și cu ce sumă vor contribui la bugetul clubului

Steaua București se află într-o situație dificilă, iar suporterii care susțin echipa de ani buni au decis să ajute clubul care se află în cel de-al treilea an fără drept de promovare în SuperLiga.

a relansat un program de tip socios pentru a veni în sprijinul clubului Steaua. În doar o săptămână de la startul proiectului s-au înscris deja peste 1.000 de suporteri. FANATIK a stat de vorbă cu Adrian Păcurar, președintele organizației, care a oferit mai multe detalii cu privire la acest subiect.

Programul „Națiunea Stelistă” a fost inițiat când echipa era în ligile inferioare. De ce a fost oprit?

– Nu aveam motivație, nu aveam motiv de fapt să dăm banii clubului. Clubul nu avea niciun orizont cu privire la rezolvarea problemei cu promovarea care ne doare pe toți. Și atunci noi am considerat că nu mai avem de ce să strângem bani și să îi trimitem clubului.

Ce s-a schimbat între timp? De ce ați luat decizia să relansați proiectul?

– Din cauza presiunii externe din partea politicului, în speță PSD, care influențează destinul clubului. Am zis să mai încercăm o dată să facem ceva.

„Dorim să strângem 500.000 de euro, adică să avem 4.000 de membri cotizanți”

Ce obiectiv aveți în primă fază?

– Dorim să strângem 500.000 de euro, adică să avem 4.000 de membri cotizanți, plus că mai sunt câteva firme alături de noi. Noi avem clar acest obiectiv și poate vom strânge chiar mai mulți bani. În formularul de înscriere chiar întrebăm dacă fanii sunt dispuși să ofere 100 de euro sau mult în cazul care este nevoie pentru a face o altă formă de organizare să obținem dreptul de promovare și mulți și-au dat acordul.

Cei de la Steaua cum văd această susținere?

– Comunicăm și au zis că ei sunt .

Steaua, al treilea club cu program de socios după Dinamo și Poli Timișoara: „Este diferit. Nu avem alte interese”

Se poate compara acest program cu cel de la Dinamo?

– Este diferit. Noi nu ne gândim la proiectul DDB. La Dinamo suporterii au acțiuni în club. Asociația Steliștilor 1947 nu dorește acțiuni în cadrul clubului. Sub nicio formă. Nu avem alte interese. Dorim doar să protejăm marca și identitatea clubului.

Ar putea pe viitor acest program socios să contribuie și mai mult la bugetul clubului Steaua?

– În acest moment nu. La 10.000 de membri poți aduce la clubul Steaua din cotizații aproximativ un milion de euro, adică mare parte din bugetul actual al echipei. Lejer. Cu sponsori, drepturi TV și câteva firme care să asocieze, pentru că noi încercăm să atragem și astfel de parteneri. Pentru ca Steaua să se bată la titlu ai nevoie însă de parteneri externi. Trebuie să fim realiști.

Foștii câștigători ai Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, alături de proiectul suporterilor: „Încercăm să îi aducem aproape de noi”

S-au alăturat și foști mari jucători ai acestui proiect?

– Gabi Balint s-a înscris, George Ogăraru e alături de noi și mai sunt mulți foști jucători importanți. O să încercăm să îi aducem aproape de noi.

Câți suporteri s-au înscris până în acest moment?

– 1.000 în mai puțin de o săptămână. Suporterii contribuie lunar cu 47 de lei. Vom vedea acum dacă suporterii sunt cu adevărat interesați să susțină Steaua. Vom vedea care e realitatea suporterului stelist și dacă mai crede în viitorul acestei echipe.

„Dacă echipa ar obține dreptul la promovare am avea lejer pe Ghencea la fiecare meci 7-8.000 de spectatori”

Ar fi mai mulți suporteri dacă echipa ar avea drept de promovare?

– Noi credem că dacă echipa ar obține dreptul la promovare am avea lejer pe Ghencea la fiecare meci 7-8.000 de spectatori. Vorbim totuși de un cartier Ghencea și Drumul Taberei plin de steliști. Asta înseamnă peste media de spectatori din prima ligă. Steaua în Liga 2 a avut suporteri pe stadion mai mulți decât unele echipe din Liga 1.

E o problemă faptul că nu vin foarte mulți fani la meciuri?

– Noi credem că e o falsă problemă asta. Având vedere mediul ostil din jurul echipei și a faptului că nu avem drept de promovare, iar o parte din presă este de asemenea ostilă. Programările LPF nu ajută nici ele. Au fost meciurile cu Rapid, Dinamo, Petrolul, U Cluj, unde au fost foarte mulți suporteri. Există potențial, dar trebuie să și oferi oamenilor ceva. Asta înseamnă șansa de a te bate la promovare și jocul echipei.

„Vor fi lejer peste 2.000 de membri cotizanți”

Vă doare situația în care se află echipa Steaua?

– Nouă nu ne place să pierdem și de asta am dat drumul la acest program. Am făcut eforturi foarte mari încă din 2014 și am făcut acele . E păcat să stăm acum de o parte, mai ales că situația la Steaua pare blocată politică. Am zis că e de datoria noastră să facem ceva.

Câți suporteri așteptați să se înscrie în săptămânile viiitoare?

– Cred că vor fi lejer peste 2.000 de membri cotizați. Suporterii se pot înscrie pe as47.ro. Ce mai înseamnă 47 de lei? Banii aceștia oricum ne vor ajuta mai mult în acțiunile juridice pe care dorim să le facem. E posibil să ne judecăm cu FRF pe anumite spețe, mai ales dacă ei au fost notificați și nu iau nicio măsură. Ne vom canaliza toată energia posibilă înspre FRF și vom merge în instanță. Clubul însă ar trebui să meargă la comisiile FRF, apoi la TAS, iar dacă pierd să meargă în instanțele civile din România. Altfel Steaua se poate trezi la fel ca Mititelu cu echipa dezafiliată.

Mai știți de alte cluburi care au programe de socios asemănătoare?

– Cei de la ASU Poli Timișoara. Echipa este susținută activ de suporteri, care e acum în Liga 3. Are și U Cluj ceva prin care încearcă să fidelizeze suporterii. În Germania jumătate dintre echipe sunt alte comunității locale și 50% deținute de companii private.

1.000 de suporteri steliști s-au înscris în decurs de o săptămână în programul „Națiunea Stelistă”