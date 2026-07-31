Steaua şi-a prezentat noile echipamente! Val de nemulţumiri din partea fanilor: „Copia tristă a celor de la FCSB!”

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Steaua și-a prezentat noile echipamente cu care va evolua în acest sezon de Liga 2. Imaginile cu noile tricouri au fost postate pe pagina oficială de Facebook, iar reacțiile suporterilor nu au întârziat să apară. Conducerea clubului a fost din nou criticată, iar mulți fani au comparat echipamentul cu cel al celor de la FCSB.

Primele imagini cu noile echipamente ale Stelei

CSA Steaua va juca și în acest sezon în culorile tradiționale. Echipamentul de acasă este aproape complet roșu, cu mici detalii albastre în jurul gulerului. În schimb, cel de deplasare păstrează același design, însă culorile sunt inversate. Portarii vor purta tricouri albastru deschis.

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Nici în acest sezon numele jucătorilor nu va fi inscripționat pe spatele tricourilor. Va apărea doar numărul fotbaliștilor. În plus, de club au rămas imprimate pe echipament, însă au fost mutate din partea din față pe spatele tricoului.

Val de nemulțumiri după prezentarea echipamentelor Stelei

Fanii au reacționat în secțiunea de comentarii a postării de prezentare a echipamentelor. Suporterii sunt nemulțumiți de sponsorul tehnic Joma, de faptul că numele jucătorilor nu apare pe tricouri, dar și de designul considerat prea asemănător cu cel ales de

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„Oribile… exact ca și conducerea!”. „O copie tristă a echipamentului FCSB din anii trecuți”. „Scrisul cu «Steaua» de pe spate cred că trebuia să fie mai mare”. „Ne bucurăm și noi anul ăsta de tricouri sau mai așteptăm vreo 10 ani?”. „Ce prezentare de Liga a IV-a… și tricourile sunt… sunt”. „Stați să vadă Chipciu ce prezentare ați făcut”, Au fost doar o parte dintre reacțiile suporterilor.