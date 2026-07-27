Steaua și-a schimbat sponsorul tehnic! Cupa Campionilor și Supercupa Europei apar pe noile echipamente. Când vor fi lansate

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Este aproape sigur că Steaua va evolua încă un sezon în Liga 2 fără a avea drept de promovare, dar fanii au primit și o veste bune. ”Militarii” se vor îmbrăca în haine noi după ce au semnat un parteneriat cu un sponsor tehnic, iar echipamentele vor fi prezentate în curând.

Conducerea clubului Steaua a anunțat că începând din această stagiune noul sponsor tehnic al echipei este firma Joma. Echipamentele pe care le vor purta elevii lui Daniel Oprița urmează să fie prezentate în zilele următoare.

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”Un nou sezon. Un nou partener. Aceeași identitate. Începând din acest sezon, Joma este noul partener tehnic al echipei de fotbal Steaua București, alăturându-se celui mai titrat club sportiv din România într-un parteneriat construit în jurul performanței, tradiției și respectului pentru identitatea roș-albastră.

Așa cum se întâmplă la marile cluburi europene, echipa noastră va beneficia de susținerea unui partener tehnic dedicat, întreaga gamă de echipamente de joc, antrenament și prezentare urmând să fie furnizată de Joma.

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În România, implementarea acestui parteneriat este realizată în colaborare cu Dream Sport, distribuitorul oficial al brandului Joma, companie care asigură personalizarea noilor echipamente utilizând tehnologii de ultimă generație și respectând cele mai înalte standarde de calitate”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a grupării din Liga 2.

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Model special de echipament pentru Steaua

Pe noile echipamente se vor afla trofeele Cupei Campionilor Europeni și Supercupei Europei, câștigate de Steaua în urmă cu 40 de ani, iar emblema clubului va fi realizată 3D și va fi scoasă în relief.

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”Noul echipament oficial reprezintă întâlnirea dintre tradiția Stelei și tehnologia modernă. Păstrând elementele care definesc identitatea clubului, noul tricou va include în continuare simbolul dedicat celor două trofee care au consacrat Steaua în fotbalul European, Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei.

De asemenea vor fi o serie de elemente premium: emblema clubului realizată în relief 3D, materiale tehnice de ultimă generație, finisaje de înaltă calitate, elemente grafice inspirate din evoluția identității vizuale a Stelei și o personalizare realizată integral în România, prin tehnologii de ultimă generație.

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Toate aceste detalii vor putea fi descoperite în curând. În această săptămână vom prezenta oficial noile echipamente! Bine ai venit în familia Steaua, Joma! Mulțumim Dream Sport pentru profesionalismul și implicarea în realizarea acestui proiect!”, a mai precizat clubul Steaua.

Când va juca Steaua primul meci din noul sezon

Steaua se pregătește să înceapă un nou sezon în care nu va avea drept de promovare în SuperLiga. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat că pentru a putea să acceadă pe prima scenă a fotbalului românesc este nevoie de care reglementează funcționarea Clubului Sportiv al Armatei.

Noua stagiune din eșalonul secund va începe în weekend-ul ce urmează, iar Steaua . Partida este programată să se desfășoare duminică, 2 august, de la ora 16:00.