Steaua transferă un nou jucator din Spania! Are 24 de ani și semnează până în vară! Exclusiv

Chiar dacă nici în acest sezon formația nu are drept de promovare în prima ligă, trupa roș-albastră continuă să fie o nucă tare în a doua divizie și oficialii echipei încearcă să păstreze acest fapt și pentru partea a doua a stagiunii.

Steaua transferă din Spania. Jucătorul crescut la Mallorca ajunge în Ghencea

a rămas antrenorul Stelei, chiar dacă s-a vorbit mult despre șansele ca el să plece în iarnă. Tehnicianul a avut un discurs dur, prin care certa pe toată lumea pentru situația în care este gruparea din Ghencea, fără obiectiv și fără motivație.

Șefii echipei încearcă să-i vină alături și în această perioadă de mercato se caută jucătorii care să vină și să aducă un plus de valoare. Din informațiile obținute de FANATIK se pare că la formația militară urmează să ajungă Bonet Aparicio Ignacio, un fundaș central spaniol în vârstă de 24 de ani care a evoluat până acum în ligile inferioare. El a fost legitimat la Mallorca, unde a făcut junioratul, iar ultima dată a jucat pentru Can Vidalet.

Interesant este că pentru trupa bucureșteană mai sunt în lot în acest moment doi iberici, mijlocașul Alex Gualda și atacantul Rubio. În sezonul trecut, Steaua a mai avut alți 3 spanioli, Rober Sierra, Dani Iglesias și Nacho Heras, jucători care au plecat între timp de la echipă la alte formații din România.

Mihai Bălașa semnează și el cu Steaua

Un alt transfer important pe care cei de la Steaua sunt pe cale să-l facă este Mihai Bălașa. Tot fundaș central, acesta are o vastă experiență în SuperLiga, acolo unde a fost crescut la Academia Hagi și a jucat până acum 169 de meciuri în primul eșalon.

„Cel mai probabil cu Mihai Bălașa va fi oficial săptămâna viitoare 100%. Noi nu putem transfera pe bani, deci vine liber de contract. Va avea contract până în vară și vedem mai departe. Aveam mare nevoie de un fundaș central cu experiență pentru că Dean Beța nu va mai juca în acest sezon. A avut o problema cu operația și acum e la Roma la clinică”, a spus Andrei Cian pentru FANATIK.