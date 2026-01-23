Sport

Steaua transferă un nou jucator din Spania! Are 24 de ani și semnează până în vară! Exclusiv

Daniel Oprița primește întăriri pentru partea a doua a sezonului din liga secundă, iar filiera spaniolă, pe care militarii au mers în ultimii ani, este din nou accesată de aceștia.
Bogdan Ciutacu
23.01.2026 | 18:03
Steaua transfera un nou jucator din Spania Are 24 de ani si semneaza pana in vara Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Transferul pe care Steaua e gata să-l facă
ADVERTISEMENT

Chiar dacă nici în acest sezon formația din Ghencea nu are drept de promovare în prima ligă, trupa roș-albastră continuă să fie o nucă tare în a doua divizie și oficialii echipei încearcă să păstreze acest fapt și pentru partea a doua a stagiunii.

Steaua transferă din Spania. Jucătorul crescut la Mallorca ajunge în Ghencea

Daniel Oprița a rămas antrenorul Stelei, chiar dacă s-a vorbit mult despre șansele ca el să plece în iarnă. Tehnicianul a avut un discurs dur, prin care certa pe toată lumea pentru situația în care este gruparea din Ghencea, fără obiectiv și fără motivație.

ADVERTISEMENT

Șefii echipei încearcă să-i vină alături și în această perioadă de mercato se caută jucătorii care să vină și să aducă un plus de valoare. Din informațiile obținute de FANATIK se pare că la formația militară urmează să ajungă Bonet Aparicio Ignacio, un fundaș central spaniol în vârstă de 24 de ani care a evoluat până acum în ligile inferioare. El a fost legitimat la Mallorca, unde a făcut junioratul, iar ultima dată a jucat pentru Can Vidalet.

Interesant este că pentru trupa bucureșteană mai sunt în lot în acest moment doi iberici, mijlocașul Alex Gualda și atacantul Rubio. În sezonul trecut, Steaua a mai avut alți 3 spanioli, Rober Sierra, Dani Iglesias și Nacho Heras, jucători care au plecat între timp de la echipă la alte formații din România.

ADVERTISEMENT
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24.ro
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Mihai Bălașa semnează și el cu Steaua

Un alt transfer important pe care cei de la Steaua sunt pe cale să-l facă este Mihai Bălașa. Tot fundaș central, acesta are o vastă experiență în SuperLiga, acolo unde a fost crescut la Academia Hagi și a jucat până acum 169 de meciuri în primul eșalon.

ADVERTISEMENT
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la...
Digisport.ro
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă

„Cel mai probabil cu Mihai Bălașa va fi oficial săptămâna viitoare 100%. Noi nu putem transfera pe bani, deci vine liber de contract. Va avea contract până în vară și vedem mai departe. Aveam mare nevoie de un fundaș central cu experiență pentru că Dean Beța nu va mai juca în acest sezon. A avut o problema cu operația și acum e la Roma la clinică”, a spus Andrei Cian pentru FANATIK.

Liderul Peluzei Nord a comentat plecarea lui Alibec de la FCSB: ”Nu vreau...
Fanatik
Liderul Peluzei Nord a comentat plecarea lui Alibec de la FCSB: ”Nu vreau să jignesc, dar…”
Ce reacție surprinzătoare a avut soția lui Novak Djokovic când a văzut ce...
Fanatik
Ce reacție surprinzătoare a avut soția lui Novak Djokovic când a văzut ce a pățit Sorana Cîrstea în Australia. ”Lipsă de respect”
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Oțelul l-a adus pe Gabriel Debeljuh după...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Oțelul l-a adus pe Gabriel Debeljuh după ce și-a vândut atacantul în Polonia
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Gigi Becali nu mai intră în direct la DigiSport din cauza lui Radu...
iamsport.ro
Gigi Becali nu mai intră în direct la DigiSport din cauza lui Radu Naum! Ce l-a supărat pe patronul de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!