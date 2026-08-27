Sport

Steaua, trei transferuri dintr-un foc! Daniel Oprița primește un atacant format la Barcelona și un jucător din SuperLiga

Steaua încearcă să-și întărească lotul după startul dezastruos din Liga 2, iar gruparea „roș-albastră” a oficializat trei noi achiziții. Cine sunt jucătorii care vor evolua sub comanda lui Daniel Oprița.
Bogdan Mariș
27.08.2026 | 18:38
Steaua trei transferuri dintrun foc Daniel Oprita primeste un atacant format la Barcelona si un jucator din SuperLiga
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Dani Garcia (27 de ani), Cătălin Tolea (23 de ani) și Carlos Gonzalez (29 de ani) au semnat cu Steaua. FOTO: Steaua București (Facebook)
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Steaua nu a câștigat niciun meci în primele 4 etape din Liga 2 și ocupă momentan locul 21, penultimul, cu un singur punct. Antrenorul Daniel Oprița (45 de ani) a cerut în repetate rânduri întăriri, iar conducerea clubului a reacționat. Gruparea „roș-albastră” a oficializat joi 3 noi achiziții: Cătălin Tolea (23 de ani), Carlos Gonzalez (29 de ani) și Dani Garcia (27 de ani).

Trei noi achiziții pentru Steaua! Doi spanioli și un jucător din SuperLiga au semnat

Cătălin Tolea, Carlos Gonzales și Dani Garcia au semnat cu Steaua, iar mutările au fost confirmate oficial de gruparea „roș-albastră”. „Trei nume noi în Ghencea! Cătălin Tolea, Carlos Gonzalez și Dani Garcia sunt cele mai recente trei transferuri ale Stelei București și completează lotul pregătit de Daniel Oprița și Fane Nofitovici.

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Cătălin Tolea, 23 de ani, poate evolua ca fundaș stânga, mijlocaș stânga sau extremă dreapta. Are 1,80 m, este jucător de picior stâng și vine în Ghencea de la Petrolul Ploiești. Carlos Gonzalez, 29 de ani, poate evolua atât ca mijlocaș ofensiv, cât și ca extremă dreapta. Spaniolul s-a format la academia Las Palmas, a evoluat și pentru Valencia B, iar ultima echipă pentru care a jucat înainte de sosirea în România a fost CE Europa.

Dani Garcia, 27 de ani, evoluează pe postul de atacant și s-a format la academia FC Barcelona. În sezonul 2025–2026, spaniolul a evoluat pentru Numancia, reușind să marcheze patru goluri. Bun venit în Ghencea și mult succes în tricoul Stelei!”, a transmis gruparea „roș-albastră” pe pagina oficială de Facebook.

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Ce a declarat Daniel Oprița despre noile achiziții de la Steaua

Daniel Oprița a rămas, până la urmă, la CSA Steaua, deși a anunțat în repetate rânduri că va demisiona, fiind aproape de o plecare la Chindia Târgoviște, formație care l-a numit recent pe Leo Grozavu. Tehnicianul a vorbit despre cei trei jucători transferați de gruparea „roș-albastră”. „Sper să-i avem la meciul cu Reșița. Nu titulari, pentru că sunt abia veniți, n-au făcut pregătirea cu noi și nu e simplu.

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Dar ar putea să intre 15-20 de minute. Spaniolii ar trebui să fie ce trebuie, ținând cont unde au mai jucat. Așa cum au fost și ceilalți spanioli și cum sunt și cei doi care au venit în această vară (n.r. Javi Grillo și Carlos Dorado). Se vede că e altceva cu cei trei. Au calitate, s-a văzut și azi, la antrenament”, a afirmat tehnicianul, conform Antena Sport. Partida dintre CSM Reșița și Steaua va avea loc sâmbătă, de la ora 11:00.

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