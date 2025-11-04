Sport

Steaua, victorie definitivă în procesul cu FCSB pentru marcă! Reacție fabuloasă a lui Florin Talpan când a aflat. Exclusiv

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final în procesul pentru marcă dintre Steaua și FCSB. Cum a reacționat Florin Talpan, juristul „militarilor”, la aflarea veștii
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
04.11.2025 | 18:18
ÎCCJ a respins recursul lui FCSB în procesul pentru anularea mărcilor. Foto: Colaj FANATIK
Marți, 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul făcut de FCSB în procesul pentru marcă, iar în acest moment nu mai există nicio cale de atac pentru clubul patronat de Gigi Becali. Florin Talpan a aflat vestea de la FANATIK și a reacționat în exclusivitate.

ÎCCJ, decizie finală în procesul pentru marca Steaua. Cum a reacționat Florin Talpan la aflarea veștii

FCSB a primit o veste dură pe parcursul zilei de marți, 4 noiembrie. ÎCCJ a respins recursul clubului lui Gigi Becali din procesul pentru marcă, iar în acest moment nu mai există nicio decizie în instanță împotriva CSA Steaua.

„Am câștigat?! Super! S-a respins recursul deci, foarte bine. Sunt foarte bucuros că am stat cu emoții toată ziua. Am sunat și pe la 4, dar nu se știa nimic. E o victorie foarte mare. Voi câștiga și procesul pentru prejudiciu!”, a reacționat Florin Talpan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Urmează ca Tribunalul București să dea un termen pentru reluarea procesului privind prejudiciul, care fusese blocat de aproape 10 ani pentru litigiul privind anularea mărcilor. Sunt șanse mari ca Gigi Becali să piardă și acest proces deoarece CSA Steaua a câștigat atât procesul pentru palmares, cât și pe cel pentru anularea mărcilor.

Ce se arată în hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție

Instanța supremă a României a luat această hotărâre întrucât consideră cererea de recurs a FCSB ca fiind nefondată: „Decizia nr. 1880: Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă. Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Fotbal Club FCSB SA împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Definitivă”, se precizează în decizia ÎCCJ.

Ce spunea Florin Talpan după victoria în instanță pentru palmares

În urmă cu doar câteva luni, Gigi Becali și FCSB au pierdut definitiv procesul pentru palmaresul echipei istorice a Stelei. Astfel, toate trofeele câștigate de echipă între anii 1947 și 1998 îi revin clubului din Liga a II-a, în timp ce campioana ultimelor două sezoane rămâne cu palmaresul începând din anul 2003, atunci când echipa a fost preluată de Gigi Becali.

„Am câștigat! FCSB nu este continuatoarea Stelei! FCSB nu este Steaua! FCSB nu are un palmares, nici măcar al ei care sa fie recunoscut! Domnule Ciolacu, domnule Ponta, domnule Becali, oricât ați visa FCSB nu este Steaua și nu va fi niciodată, nu este și nu va fi continuatoarea Stelei!

Acest dosar câștigat înseamnă multă muncă, seriozitate și studiu, nopți nedormite din partea mea, emoții și teama că poate nu am fost suficient de bun, suficient de clar în formularea apărărilor notelor scrise! Dar nu doar atât! Steaua sunteți voi, cei foarte puțini care m-ați susținut moral! Nu în ultimul rând Steaua sunt eu, cel care pentru încă o dată a făcut ca Steaua noastră să strălucească!”, spunea Florin Talpan în luna iunie, revendicând victoria din instanță.

