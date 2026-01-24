Sport

Ștefan Baiaram a aruncat bomba după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „La vară sigur voi pleca!”. Ce a spus despre accidentarea suferită

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova!
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.01.2026 | 22:48
Ștefan Baiaram a anunțat că va pleca de la Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures
Ștefan Baiaram a dezvăluit la finalul meciului Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0 că recent a refuzat împreună cu oficialii clubului o ofertă de transfer pentru el. Motivația a constat în faptul că jucătorul își dorește să câștige titlul în SuperLiga alături de gruparea din Bănie.

Ștefan Baiaram a anunțat că pleacă de la Universitatea Craiova dacă echipa din Bănie ia campionatul în acest sezon

El este convins că acest deziderat poate fi îndeplinit în acest sezon. Astfel, Baiaram a anunțat că în această vară, în cazul în care formația lui Filipe Coelho va câștiga campionatul, atunci sigur el va pleca în străinătate.

De asemenea, cu aceeași ocazie, internaționalul român a oferit și detalii importante vizavi de accidentarea suferită în acest meci contra lui FC Botoșani. 

„De luni o să vorbesc cu doctorul și o să își dea seama, acum e la cald. După acel duel, am aterizat, nu am pus bine piciorul și mi-a fugit. Cartonașul galben a fost primit pentru proteste, este normal, consider că a fost un duel corp la corp, nu avea de ce să fluiere, dar am acceptat decizia arbitrului.

Este o bucurie mare, suntem pe un drum bun, îmi doresc să iau campionatul cu Universitatea Craiova, toți colegii mei la fel. E cea mai bună echipă de când sunt eu la Universitatea Craiova. Oricine intră în teren poate să înscrie, poate să ne ajute, suntem o echipă și asta se vede la fiecare meci.

Poate să fie anul nostru, trebuie să muncim la fel în continuare, avem cea mai bună echipă. Am avut o discuție cu conducerea, am avut o ofertă, am vorbit să rămân, nu este momentul. Vreau să iau campionatul și la vară sigur voi pleca. Vreau să iau campionatul, nu m-am gândit la alte lucruri. Dacă simțeam că nu am șanse la acest obiectiv, cu siguranță plecam”, a declarat Ștefan Baiaram la finalul meciului Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0. 

