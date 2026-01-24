Ștefan Baiaram a aruncat bomba după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „La vară sigur voi pleca!”. Ce a spus despre accidentarea suferită

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ștefan Baiaram a anunțat că pleacă de la Universitatea Craiova dacă echipa din Bănie ia campionatul în acest sezon

Ștefan Baiaram a dezvăluit la finalul meciului Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0 că recent a refuzat împreună cu oficialii clubului o ofertă de transfer pentru el. Motivația a constat în faptul că jucătorul își dorește să câștige titlul în SuperLiga alături de gruparea din Bănie.

El este convins că acest deziderat poate fi îndeplinit în acest sezon. Astfel, Baiaram a anunțat că în această vară, în cazul în care formația lui Filipe Coelho va câștiga campionatul, atunci sigur el va pleca în străinătate.

De asemenea, cu aceeași ocazie, internaționalul român a oferit și detalii importante vizavi de

„De luni o să vorbesc cu doctorul și o să își dea seama, acum e la cald. După acel duel, am aterizat, nu am pus bine piciorul și mi-a fugit. Cartonașul galben a fost primit pentru proteste, este normal, consider că a fost un duel corp la corp, nu avea de ce să fluiere, dar am acceptat decizia arbitrului.

Este o bucurie mare, suntem pe un drum bun, îmi doresc să iau campionatul cu Universitatea Craiova, toți colegii mei la fel. E cea mai bună echipă de când sunt eu la Universitatea Craiova. Oricine intră în teren poate să înscrie, poate să ne ajute, suntem o echipă și asta se vede la fiecare meci.

Poate să fie anul nostru, trebuie să muncim la fel în continuare, avem cea mai bună echipă. Am avut o discuție cu conducerea, am avut o ofertă, am vorbit să rămân, nu este momentul. Vreau să iau campionatul și la vară sigur voi pleca. Vreau să iau campionatul, nu m-am gândit la alte lucruri. Dacă simțeam că nu am șanse la acest obiectiv, cu siguranță plecam”, a declarat Ștefan Baiaram la finalul meciului