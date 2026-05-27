Ștefan Baiaram a dat lovitura după titlul cu Universitatea Craiova! Ce premiu special a câștigat decarul oltenilor

Ștefan Baiaram a fost desemnat câștigătorul trofeului „Player of the Season” pentru sezonul 2025/2026 din SuperLiga României, în urma unui vot organizat de Transfermarkt și la care au participat peste 24.500 de suporteri. Atacantul Universității Craiova a încheiat un sezon de excepție, în care a cucerit titlul de campion al României, Cupa României și a avut un rol important în parcursul european al oltenilor din UEFA Conference League.

Baiaram, favoritul fanilor după un sezon excelent la Universitatea Craiova

Potrivit , Ștefan Baiaram a primit 16,2% dintre voturile exprimate de suporteri și a câștigat a doua ediție a trofeului „Player of the Season”, distincție acordată celui mai bun fotbalist din SuperLiga.

Atacantul Universității Craiova a fost unul dintre oamenii decisivi ai echipei lui Filipe Coelho în sezonul în care formația din Bănie a reușit să cucerească titlul și Cupa României. Cotat în prezent la 4,5 milioane de euro, Baiaram a contribuit la 13 goluri în campania de campionat și a mai înscris de cinci ori în meciurile din cupele europene și Cupa României.

În clasamentul final al votului organizat de Transfermarkt, pe locul doi s-a clasat Cătălin Cîrjan, cu 14,6% dintre voturi, în timp ce podiumul a fost completat de Jovo Lukić, care a strâns 12,4%.

Totodată, Kennedy Boateng, fundașul lui Dinamo București, a fost cel mai apreciat apărător de către suporteri, iar Edvinas Gertmonas, portarul Universității Cluj, a fost desemnat favoritul fanilor dintre goalkeeperi.

Prima ediție a trofeului „Player of the Season”, organizată de Transfermarkt în sezonul precedent, a fost câștigată de Daniel Bîrligea, pe atunci jucător la FCSB.

Ștefan Baiaram a vorbit despre viitorul său după Rapid – Universitatea Craiova 0-0

Ștefan Baiaram a încheiat sezonul alături de Universitatea Craiova, însă va avea o vară aglomerată. . „Decarul” a evitat subiectul unui posibil transfer, afirmând că se gândește doar la actuala sa echipă, alături de care va evolua în preliminariile UEFA Champions League.

„Acum vreau să mă duc la echipa națională, să fac o figură frumoasă. Apoi o să am vacanță, cununie, iar apoi mă voi gândi la viitor. Sunt cu gândul la Universitatea Craiova. Ar fi un vis devenit realitate să jucăm în UEFA Champions League, ar fi extraordinar să ajungem în grupe, iar pentru acest obiectiv vom munci”, a afirmat Baiaram.

Mihai Rotaru, ultimele detalii despre situația lui Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova

, în contextul în care recent, după meciul cu U Cluj de la Craiova, cel care a consemnat câștigarea campionatului de către olteni a transmis în mod clar că aceea a fost ultima sa partidă pentru actuala echipă.

„A fost ultimul lui meci pe sezonul ăsta. Este un băiat extraordinar, care în vara trecută și în iarna asta a trecut prin niște șocuri. Și este normal. El are un salariu de X la Universitatea Craiova și a avut ofertă de aproape un milion de euro pe an. De la Bașakșehir. Atunci când a fost discuția. Și antrenorul i-a dat de înțeles că e mai bine să plece și a fost o întreagă nebunie la vremea respectivă. Da, Mirel. A trecut și prin faza cu ceasul, a trecut și prin scandalurile respective.

Nu este ușor la 22 de ani să treci prin acest montagne russe. Și atunci trebuie să înțelegem această zonă. Ne-a fost foarte greu să îl recuperăm mental, pentru că, dincolo de pierderea unui contract, care ar fi însemnat un contract în care câștiga de 10 ori mai mult decât la Universitatea Craiova, a intrat și în atenția presei extrem de agresiv. Cu toate scandalurile care au fost, cu Mirel, fără Mirel. Și în anumite momente cedezi emoțional. Și mie mi se întâmplă să cedez emoțional. Și trebuie să înțelegem asta”, a spus inițial Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV.