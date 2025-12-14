Ștefan Baiaram a fost schimbat de Coelho și s-a dus direct la vestiare! Explicația fotbalistului după controversa de la Sibiu: „Toți mi-au zis”

ADVERTISEMENT

Forma lui FC Hermannstadt nu s-a schimbat la primul meci cu Dorinel Munteanu pe bancă, astfel că sibienii au cedat, scor 0-2, pe teren propriu în fața Universității Craiova. Ștefan Baiaram, autorul golului doi, a surprins când s-a dus direct la vestiare după ce a fost schimbat. Cum și-a justificat atacantul gestul făcut.

Ștefan Baiaram, bucuros după ce Universitatea Craiova a profitat de eșecul rivalelor

, Ștefan Baiaram s-a arătat mulțumit de faptul că echipa sa s-a impus în deplasarea de la Sibiu. Totodată, atacantul oltenilor a mărturisit că aceste puncte sunt foarte importante, mai ales în contextul în care FC Botoșani și Rapid s-au încurcat în această rundă.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci greu, mai ales după ce am jucat acum trei zile un meci foarte important. A fost o deplasare lungă, mă bucur că am câștigat și că am urcat în clasament. Știam de la început că va fi dificil. Mă bucur că toată echipa a făcut un joc bun, puteam să înscriem mai multe goluri. Totuși, am înscris două goluri și mergem acasă fericiți.

(n.r. – E o etapă care vă ajută) Chiar înainte ne-a spus mister că trebuie să câștigăm obligatoriu, să acumulăm puncte pentru că echipele din fața noastră s-au încurcat. Ne bucură acest lucru și sperăm să o țină tot așa. Pentru noi e dificil, jucăm foarte multe meciuri. Joi avem un meci greu, mergem să ne calificăm și să mergem mai departe”, a declarat Ștefan Baiaram la flash-interviu, conform .

ADVERTISEMENT

Cum a explicat Baiaram controversa de la momentul schimbării

Ștefan Baiaram a surprins pe toată lumea în momentul în care a fost schimbat, acesta mergând direct către vestiare. Ei bine, atacantul a expus faptul că a avut nevoie la toaletă, nicidecum nu a fost supărat,

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ai fost supărat când ai fost înlocuit?) Nu… Toată lumea de pe bancă mi-a zis. Nu, m-am dus până la toaletă și m-am întors înapoi. După două minute am venit și am văzut meciul alături de colegii mei. Chiar m-am mirat, anumiți colegi m-au întrebat dacă s-a întâmplat ceva, dar nu. Am avut nevoie la toaletă și doar m-am întors.

Îmi doresc să iau un titlu cu Universitatea Craiova, acesta este visul meu de când m-am apucat de fotbal. Îmi doresc să ne calificăm în primăvara europeană și după pot să mă gândesc și la alte lucruri”, a mai spus Baiaram.

ADVERTISEMENT