Ștefan Baiaram a numit principala problemă a Universității Craiova după ultimul amical al verii: „Se vede”. Video

. Ștefan Baiaram și Alexandru Crețu au tras concluziile la finalul perioadei de pregătire.

Ce a declarat Ștefan Baiaram după golul marcat în partida Universitatea Craiova – MTK Budapesta 1-0

Intrat pe teren la pauza meciului cu MTK, Ștefan Baiaram a înscris unicul gol al întâlnirii în minutul 53, cu un șut de la distanță. Fotbalistul Universității a analizat disputa din Austria și a vorbit despre startul noului sezon. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă va debuta în Superligă cu un duel la Arad împotriva UTA-ei, care va avea loc sâmbătă, 12 iulie, de la ora 18:30.

„A fost un cantonament bun, reușit, am avut câte două antrenamente în fiecare zi, ne-am pregătit foarte bine. Astăzi mă bucur că am înscris și că am câștigat. Ne întoarcem la Craiova sănătoși și dornici de a începe campionatul.

Va fi un meci greu (n.r. la Arad), momentan nu avem ritm, se vede acest lucru, trebuie să acumulăm cât mai multe meciuri pentru a intra fiecare în ritm. Urmează apoi meciurile din Conference, va fi o perioadă dificilă, dar sperăm să trecem cu brio peste ea și să luăm maximum.

(n.r. ce le transmiți suporterilor înainte de startul campionatului?) Să ne susțină, să fie alături de noi și în continuare, cum au fost și până acum. Avem mare nevoie de ei, sperăm ca anul acesta să intrăm într-o grupă europeană și să fiți mândri de ceea ce facem”, a declarat Baiaram.

Alexandru Crețu: „Va fi un început incendiar de campionat”

Fotbaliștii Universității sunt deja cu gândul și la , partidele urmând a se disputa pe 24 și 31 iulie. Despre acest aspect a vorbit și Alexandru Crețu după meciul amical cu MTK.

„O victorie meritată, am terminat o perioadă foarte grea pentru noi, ne bucurăm că am terminat cu o victorie. Asta ne dă moral pentru ce urmează, pentru începutul de campionat. Mă bucur că ne-am ridicat la un nivel destul de bun astăzi, sperăm să ne menținem la fel și în campionat.

Ne întoarcem la Craiova și ne pregătim pentru duelul de sâmbătă, cred eu că va fi un început incendiar de campionat. Urmează și jocurile din Conference League și trebuie să fim pregătiți”, a declarat fotbalistul care a revenit în această vară la Universitatea după o experiență în Arabia Saudită, la Al-Wehda.