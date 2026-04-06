Ștefan Baiaram a pus la cale „planul de bătaie”, deși a fost rezervă în U Craiova – CFR Cluj 2-0: „Mergem să luăm 3 puncte și să ne distanțăm”

Universitatea Craiova a reușit să o învingă pe CFR Cluj, 2-0, rezultat care o ține pe trupa olteană să rămână la egalitate de puncte cu liderul la zi, Universitatea Cluj.
Mihai Alecu, Tibi Cocora
06.04.2026 | 23:51
Ce spun jucătorii Universității Craiova după victoria cu CFR Cluj. Foto: Sport Pictures
Etapa cu numărul 3 din play-off a adus un duel tare în Bănie, între Universitatea Craiova și CFR Cluj, iar trupa gazdă a obținut toate cele 3 puncte după două goluri venite în repriza secundă, din partea lui Anzor Mekvabishvili și Assad Al Hamlawi.

Ștefan Baiaram, mesaj războinic după victoria cu U Cluj

Ștefan Baiaram, cel care a fost rezervă pentru Universitatea Craiova și a intrat în partea a doua, a spus că oltenii urmează să meargă la victorie pe terenul celor de la U Cluj, formație cu care sunt la egalitate de puncte în acest moment.

”O victorie foarte importantă, ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Mergem la U Cluj să luăm cele trei puncte și ne distanțăm pe primul loc. Mereu am spus că avem jucători cu calitate, orice poate să marcheze. Mă bucur că am făcut un joc foarte bun și am câștigat. 

Nu e vorba că mă așteptam să fiu titular. Mister mi-a spus înainte de meci că nu o să fiu titular, am acceptat decizia dumnealui. Am învățat din episoadele trecute și nu o să mai am niciodată astfel de momente. Când o să intru o să încerc să dau 100%. Va fi alt meci, jucăm în deplasare. Va fi o luptă și mergem să câștigăm. Dacă faci un rezultat negativ și alte echipe câștigă, clasamentul se poate schimba de la etapă la etapă”, a spus Ștefan Baiaram.

Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai...
Digi24.ro
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă

David Matei, mulțumit de victoria cu CFR Cluj

Unul dintre fotbaliștii care s-au făcut remarcați, David Matei, a declarat că bătălia pentru primul loc este în continuare deschisă pentru toate formațiile din campionat. „Cred că da, cred că a văzut toată lumea că avem față de titlu, încercăm să continuăm, mai avem 7 finale. Presiunea e la fiecare la meci, dacă ne afectează înseamnă că nu suntem echipă mare. Cred că astăzi s-a văzut care formație e mai bună.

După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit...
Digisport.ro
După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit anunțul mult așteptat: doar TREI variante

Am simțit dezamăgire la golul anulat, așa cum a fost și cu FCSB. Sunt fericit că echipa a câștigat, asta contează. La final sper să fim pe primul loc. Chiar dacă distanța există, orice e posibil în play-off. Fiecare echipă are forță, nu cred că e decis nimic”, a spus David Matei.

Reacția lui David Matei după Universitatea Craiova - CFR Cluj 2-0

„Nu mai avem speranțe la titlu!”. Iuliu Mureșan a intrat în direct după...
Fanatik
„Nu mai avem speranțe la titlu!”. Iuliu Mureșan a intrat în direct după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0 și a anunțat noul obiectiv: „Sunt realist, nu pesimist”
Filipe Coelho, pus în dificultate după victoria cu CFR Cluj: „Nu promit! Nu...
Fanatik
Filipe Coelho, pus în dificultate după victoria cu CFR Cluj: „Nu promit! Nu sunt de acord cu tine”
Singurul fotbalist din duelul ”UEFAntastic” FCSB – Rapid care mai joacă în prezent....
Fanatik
Singurul fotbalist din duelul ”UEFAntastic” FCSB – Rapid care mai joacă în prezent. Are 41 de ani și e legitimat la o echipă surpriză
