Ștefan Baiaram a rupt tăcerea despre plecarea de la Universitatea Craiova: „Asta îmi doresc!”

Cum a reacționat Ștefan Baiaram după ce a aflat de oferta primită din străinătate. Mesajul clar al tânărului fotbalist de la Universitatea Craiova.
Mihai Dragomir
12.09.2025 | 20:45
Stefan Baiaram a rupt tacerea despre plecarea de la Universitatea Craiova Asta imi doresc
Cum a reacționat Baiaram când a aflat ce echipă îl dorește. Sursa Foto: Sport Pictures.

Ștefan Baiaram este pe val la Universitatea Craiova în această primă parte a sezonului 2025/2026. Tânărul jucător a impresionat prin prestațiile sale, iar ofertele din străinătate au început să apară. Cum a reacționat jucătorul după ce a aflat de ultima echipă care îl dorește.

Ștefan Baiaram a reacționat după ce a primit oferta de transfer. Ce a precizat fotbalistul Universității Craiova

Tânăr și extrem de talentat, Ștefan Baiaram este unul dinte jucătorii de bază ai Universității Craiova. Oltenii au primit o ofertă de 4 milioane de euro, plus procente, din partea turcilor de la Istanbul Bașakșehir, echipa pe care Craiova a eliminat-o în play-off-ul Conference League, notează Digi Sport.

Baiaram a reacționat la conferința de presă dinaintea meciului din campionat cu Farul, precizând că își dorește să ia titlul cu echipa din Bănie și abia apoi poate lua în calcul un transfer în străinătate.

„Îmi doresc să iau titlul și după mă pot gândi la alte posibilități!”

„Eu nu știu nimic, credeți-mă. Gândul meu e doar să-mi fac datoria la Universitatea Craiova, echipa mea de suflet. Îmi doresc să iau titlul și după mă pot gândi la alte posibilități.

Îmi doresc să plec la momentul potrivit. Acest moment nu e foarte potrivit!”, a spus Ștefan Baiaram în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului Universitatea Craiova – Farul.

Ce a spus Mirel Rădoi despre situația lui Baiaram la echipa națională. „Să aibă răbdare!”

După ce Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, l-a atenționat pe selecționerul Mircea Lucescu în direct la FANATIK SUPERLIGA că nu i-a folosit destul pe Mitriță și Baiaram, a venit și rândul lui Mirel Rădoi să vorbească despre acest subiect.

Tehnicianul oltenilor consideră că Baiaram, „tricolorul lunii august“, trebuie să aibă răbdare și să muncească din greu, iar convocările și minutele la echipa națională vor veni: „Jucătorii trebuie să se bucure de prezența acolo. Va fi și momentul lui Baiaram să joace, trebuie doar să aibă răbdare și să muncească“, a declarat Mirel Rădoi, în cadrul aceleiași conferințe de presă.

