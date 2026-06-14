Ștefan Baiaram a semnat contractul vieții! Imagini spectaculoase de la cununia cu Cristina Răduț. Foto și Video

ADVERTISEMENT

Anul 2026 este cu totul și cu totul special pentru Ștefan Baiaram (23 de ani). După ce a devenit campion și a câștigat Cupa României alături de Universitatea Craiova, internaționalul român face un pas uriaș și pe plan personal. Baiaram și-a cerut iubita în căsătorie la începutul anului, iar cununia civilă a avut loc pe 14 iunie.

Ștefan Baiaram a oferit primele cuvinte după cununia civilă. „Mă bucur din tot sufletul că a fost un an bun, un an plin de bucurii. Sunt foarte fericit că mi-am găsit sufletul pereche, sunt dornic de a face în continuare performanță și de a face un copil, de ce nu, sau doi. (n.r. intervine soția sa, „Doar unul”) Vom vedea pe viitor. Ne bucurăm de aceste momente și cu siguranță pe viitor vor urma momente frumoase.

ADVERTISEMENT

A fost un an extraordinar pentru mine din toate punctele de vedere, atât profesional, cât și uman. Am avut multe emoții când am spus ‘Da’, dar au fost emoții constructive. Va urma o petrecere frumoasă, sperăm să iasă totul așa cum am plănuit și vor fi multe surprize”, a spus fotbalistul Universității Craiova. Cristina Răduț a vorbit la rândul său după eveniment: „E foarte multă bucurie în sufletul nostru, foarte multă emoție. De mică am visat la un eveniment ca acesta”.

Internaționalul român nu a dorit să vorbească despre viitorul său sau un posibil transfer în străinătate: „Nu mă gândesc la acest lucru, acum sunt la cununie, mâ gândesc să fiu fericit, să mă bucur alături de familie și de prieteni. Voi merge în pregătire cu Universitatea Craiova și vom vedea ce se va întâmpla”. .

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram și Cristina Răduț, declarații după cununia civilă

Ștefan Baiaram și Cristina Răduț au spus „Da”, iar momentul a fost unul extrem de emoționant. După ce fotbalistul Universității Craiova și-a sărutat noua soție, au fost lansate fumigene.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram și Cristina Răduț au spus „Da”

Ștefan Baiaram s-a cununat cu Cristina Răduț

Ștefan Baiaram își va uni destinele cu logodnica sa, Cristina Răduț. Fotbalistul Universității Craiova și iubita sa sunt împreună de peste 5 ani, iar cei doi au plănuit de mai mult timp cununia civilă, însă evenimentul a fost amânat după ce Baiaram a fost convocat la echipa națională. . „În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram se însoară cu Cristina Răduț

Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie. Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!“, a fost mesajul transmis la acel moment de Ștefan Baiaram pe rețelele sociale.

Nunta lui Ștefan Baiaram, amânată după ce fotbalistul a fost convocat la națională

Inițial, cununia lui de către selecționerul Gheorghe Hagi. Într-o situație similară s-a aflat și .

ADVERTISEMENT

În partida amicală cu Georgia, disputată la Tbilisi, Gică Hagi l-a introdus pe Ștefan Baiaram în teren în repriza secundă, mai exact în minutul 63, în locul lui Valentin Mihăilă. În duelul disputat în Ghencea contra Țării Galilor, „Regele” l-a titularizat pe fotbalistul Universității Craiova, care a părăsit terenul la pauză, fiind înlocuit de Florinel Coman, care avea să marcheze primul gol al meciului.