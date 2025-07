Ștefan Baiaram a surprins după Universitatea Craiova – FC Argeș 3-1: „Îmi prezint scuzele. Nu se face”

Universitatea Craiova a făcut un joc bun în fața propriilor suporteri și are un moral excelent înaintea debutului din Conference League. Oltenii . Ștefan Baiaram a reacționat după succesul obținut de echipa sa.

Ștefan Baiaram a marcat iarăși pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a arătat și de această dată un fotbal ofensiv și a controlat disputa cu FC Argeș, din etapa a doua a SuperLigii României. , dar acum a și apărat avantajul de două goluri.

Ștefan Baiaram a fost unul dintre cei trei marcatori ai oltenilor. Unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei din Bănie a început flash-interviul prin a-și prezenta scuzele față de arbitrul de centru, după ce a avut o reacție acidă la adresa acestuia.

„Vreau să îmi prezint scuzele față de arbitru, am avut un gest pe care nu l-am controlat, nu se face. Nu îmi stă în caracter, mi-am pierdut cumpătul și mi-am cerut scuze și personal. Nu îmi ieșise jocul. Mă bucur că am câștigat, că am marcat, meritam să câștigăm. Sperăm să obținem cât mai multe. Meciul de la Arad a fost o lecție, astăzi nu am mai dat nicio șansă adversarului.

Sunt jucători noi, e un sistem nou, încercăm să ne acomodăm de la meci la meci. Clar avem goluri. E un sistem care ne pune în valoare calitățile, producem ocazii. Cu toții suntem datori, știm că nu am făcut rezultate pozitive în anii trecuți, sperăm să intră, într0o grupă europeană și să facem România mândră”, a declarat Ștefan Baiaram.

Universitatea Craiova debutează în Conference League

Universitatea Craiova are un moral bun în urma succesului obținut în disputa cu FC Argeș. Formația antrenată de Mirel Rădoi va juca săptămâna viitoare .

Gruparea din Bănie se va deplasa în Bosnia, pentru confruntarea cu FK Sarajevo, din turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Va fi important pentru olteni să obțină o victorie, care să le faciliteze calificarea în turul al treilea.