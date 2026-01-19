Sport

Ștefan Baiaram a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova după victoria cu Petrolul: „I-am spus și lui Mario Felgueiras, asta îmi doresc”

Alex Bodnariu
19.01.2026 | 22:21
Stefan Baiaram a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova dupa victoria cu Petrolul Iam spus si lui Mario Felgueiras asta imi doresc
Universitatea Craiova a început excelent anul 2026. Oltenii s-au impus categoric, cu scorul de 4-0, în fața celor de la Petrolul, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, și au încheiat runda pe primul loc în SuperLiga României. La final, Ștefan Baiaram a vorbit despre viitorul său.

Universitatea Craiova, debut de vis în 2026. Oltenii au făcut spectacol la Ploiești

Partida a început perfect pentru olteni. Nsimba, atacantul Universității Craiova, a înscris două goluri în doar câteva secunde, iar din acel moment toate emoțiile au dispărut pentru antrenorul Felipe Coelho. Jucătorii săi au practicat un joc precaut.

După pauză, oltenii au mai înscris de două ori și nu au forțat prea mult. Baiaram, jucătorul care a început meciul pe banca de rezerve, a trimis mingea în plasa porții după o eroare comisă de defensiva adversă, iar puștiul Luca Băsceanu a închis meciul cu un gol din penalty.

După meciul de pe „Ilie Oană”, Ștefan Baiaram a vorbit despre viitorul său la Universitatea Craiova. Atacantul echipei din Bănie a recunoscut că, în această iarnă, a avut oferte din străinătate, însă a precizat că a ajuns la un acord cu conducerea și, dacă va pleca, o va face abia în vară.

„Am venit de la o vreme mult mai bună. Trebuie să ne obișnuim. Vom lucra mult mai mult și vom arăta și mai bine. Am spus de fiecare dată: avem jucători cu valoare, care ne ajută la fiecare meci. Toată lumea poate să înscrie. Trebuie să ne îndeplinim obiectivul. Îmi doresc să fiu sănătos și să joc fiecare meci la capacitate maximă.

Vreau să iau titlul. Dacă iau campionatul, pot să spun că sunt împlinit. Am avut discuții, am avut posibilitatea să plec. Mi-am dorit să rămân și vreau să scriu istorie cu acest club. Orice ofertă care va veni, nu mă gândesc să plec în acest moment. La vară pot să plec liniștit.

Este cel mai tare campionat de până acum. Toate echipele au șanse să câștige campionatul. Eu, personal, nu îmi doresc ca FCSB să intre în play-off. Au jucători de calitate, dar eu îmi doresc să nu intre. Dinamo și Rapid sunt puternice. Toate au șanse. Depinde doar de noi”, a declarat atacantul Universității Craiova, la Prima Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
