Ștefan Baiaram a vorbit despre relația sa cu Mirel Rădoi după evoluția excelentă din meciul cu Unirea Slobozia: „Mister vrea mereu mai mult”

După aproape două luni de „secetă”, Ștefan Baiaram a înscris din nou pentru Universitatea Craiova, în . Starul grupării din Bănie a oferit și o pasă decisivă, la reușita lui Anzor Mekvabishvili. La final, Baiaram a analizat succesul Craiovei și a vorbit despre antrenorul Mirel Rădoi.

Ce a declarat Ștefan Baiaram după Universitatea Craiova – Unirea Slobozia 3-1

Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 35 al partidei cu Unirea Slobozia, cu o lovitură de cap din careu după o centrare trimisă de Florin Ștefan. Oaspeții, aflați în inferioritate numerică, au reușit să egaleze prin Jayson Papeau, însă Universitatea a revenit în avantaj mai apoi, odată cu reușita lui Anzor Mekvabishvili, la care Baiaram a pasat decisiv.

Scorul final a fost stabilit în minutul 90, de Carlos Mora, iar Universitatea a obținut un succes important. „Mă bucur că am câștigat, că am înscris trei goluri, nu mai marcasem de ceva timp. Nu am mai înscris de ceva timp cu capul, mă bucur că am fost în poziția perfectă”, a afirmat Ștefan Baiaram la finalul partidei.

Ce a spus Ștefan Baiaram despre Mirel Rădoi

, fotbalistul fiind lăsat pe bancă în repetate rânduri. „Decarul” grupării din Bănie a vorbit despre acest aspect după meciul cu Unirea Slobozia, .

„Mister vrea mereu mai mult de la mine. Am anumite momente când nu îmi iese, încerc să-mi revin și să ajut echipa. Mă bucur că acum sunt bine și că pot juca meci de meci. Aveam nevoie să câștigăm. A câștigat și Botoșani”, a declarat internaționalul român.

Ștefan Baiaram, avertisment pentru coechipieri înainte de meciul cu Noah

Pentru Universitatea urmează meciul din Conference League contra armenilor de la Noah, care se va disputa joi, de la ora 22:00, pe „Ion Oblemenco”. „Mă bucur că am câștigat și mergem cu forțe proaspete către meciul cu Noah. Va fi alt meci, altă presiune.

Îmi doresc din tot sufletul să fie stadionul plin. Clar trebuie să arătăm mult mai bine. Consider că dacă facem un meci bun putem câștiga”, a declarat Ștefan Baiaram la finalul partidei cu Unirea Slobozia. .