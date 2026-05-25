Ștefan Baiaram a vorbit despre viitorul său după ce Universitatea Craiova a încheiat sezonul: „Ar fi un vis devenit realitate”

Campioana Universitatea Craiova a încheiat sezonul cu un duel în Giulești împotriva Rapidului, încheiat la egalitate, 0-0. „Decarul” Ștefan Baiaram (23 de ani) a fost titularizat de antrenorul Filipe Coelho și a evoluat timp de 63 de minute. La finalul meciului, internaționalul român a vorbit despre conflictul pe care l-a avut pe gazon cu coechipierul de la prima reprezentativă, Olimpiu Moruțan, dar și despre viitorul său la Universitatea.

Ce a declarat Ștefan Baiaram după conflictul cu Olimpiu Moruțan

După remiza cu Rapid, Ștefan Baiaram a fost întrebat despre reacția pe care a avut-o după o intrare a lui Olimpiu Moruțan. Din fericire, fotbalistul Craiovei a confirmat că nu se confruntă cu vreo problemă medicală, așadar va fi apt pentru meciurile naționalei. „Mă bucur că am făcut un joc bun. Ne doream să terminăm cu o victorie, dar ne bucurăm de tot ce am realizat în acest an. Sunt mândru de echipa mea și de tot ce am câștigat anul acesta. Mi-a zis că nu m-a atins și mi-a pus talpa pe tibie. De aceea am avut reacția aceasta, pentru că-mi permit lucruri cu el, ne cunoaștem bine.

Am vorbit și la pauză, dar și după meci. În timpul meciului nu mai ținem cont de anumite lucruri, eram și puțin nervoși. Nu există așa ceva. Ne vedem mâine la națională și ne cunoaștem de atâta timp. Nu m-am gândit că mă accidentez și ratez naționala. A fost un fault și am avut o reacție, cam atât”, a spus acesta, conform . .

Ștefan Baiaram a vorbit despre viitorul său după Rapid – Universitatea Craiova 0-0

Ștefan Baiaram a încheiat sezonul alături de Universitatea Craiova, însă va avea o vară aglomerată. . „Decarul” a evitat subiectul unui posibil transfer, afirmând că se gândește doar la actuala sa echipă, alături de care va evolua în preliminariile UEFA Champions League.

„Acum vreau să mă duc la echipa națională, să fac o figură frumoasă. Apoi o să am vacanță, cununie, iar apoi mă voi gândi la viitor. Sunt cu gândul la Universitatea Craiova. Ar fi un vis devenit realitate să jucăm în UEFA Champions League, ar fi extraordinar să ajungem în grupe, iar pentru acest obiectiv vom munci”, a afirmat Baiaram.