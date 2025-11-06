Sport

Ștefan Baiaram, anunț major în fața galeriei după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1: „Vă prezint scuze!"

Ștefan Baiaram, moment special după Rapid Viena - Universitatea Craiova! A luat portavocea și și-a cerut scuze fanilor: „Rămân aici să luăm titlul! Forza Știința!”
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
07.11.2025 | 00:34
Stefan Baiaram anunt major in fata galeriei dupa Rapid Viena Universitatea Craiova 01 Va prezint scuze
Baiaram a luat portavocea la final, singur în fața galeriei, și și-a cerut scuze fanilor: „Vă cer scuze și vouă, rămân aici să luăm titlul. Forza Știința!”
S-a auzit doar limba română după meciul câștigat de Universitatea Craiova în fața celor de la Rapid Viena. Ștefan Baiaram, vedeta echipei lui Mirel Rădoi, a făcut show în fața galeriei după victoria obținută de olteni în Austria.

Universitatea pleacă cu 3 puncte acasă de la Viena

Universitatea Craiova a făcut un meci de vis în fața celor de la Rapid Viena. Echipa din Bănie s-a impus cu 1-0, după golul înscris de fundașul Romanchuk în prima repriză. A urmat o parte secundă executată perfect din punct de vedere defensiv.

Deși oltenii au jucat fără antrenor pe bancă minute bune, având în vedere că Mirel Rădoi a fost trimis în tribune după ce a văzut un cartonaș roșu, echipa din Bănie a făcut un joc excelent și păstrează șanse reale la calificarea în primăvara europeană.

Show făcut de olteni în Austria după  Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1

A fost o adevărată sărbătoare oltenească la Viena după ce Craiova a luat cele 3 puncte. Jucătorii lui Mirel Rădoi, deși obosiți, au stăpânit emoțiile, iar galeria a oferit un spectacol total.

Ștefan Baiaram, jucătorul-vedetă al Universității Craiova, lăsat pe banca de rezerve de Mirel Rădoi la meciul cu Rapid Viena, a fost unul dintre fotbaliștii care au făcut senzație în fața galeriei. Atacantul Universității Craiova a transmis un mesaj simplu fanilor: „Vă prezint scuze și vouă, rămân aici să luăm titlul. Forza Știința!”.

Rapid Viena – U Craiova 0-1 | Oltenii bifează prima victorie pe tabloul principal!

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
