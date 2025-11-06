Ștefan Baiaram, anunț major în fața galeriei după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1: „Vă prezint scuze!”

ADVERTISEMENT

S-a auzit doar limba română după meciul câștigat de Universitatea Craiova în fața celor de la Rapid Viena. Ștefan Baiaram, vedeta echipei lui Mirel Rădoi, a făcut show în fața galeriei după victoria obținută de olteni în Austria.

Universitatea pleacă cu 3 puncte acasă de la Viena

Universitatea Craiova a făcut un meci de vis în fața celor de la Rapid Viena. Echipa din Bănie s-a impus cu 1-0, după golul înscris de fundașul Romanchuk în prima repriză. A urmat o parte secundă executată perfect din punct de vedere defensiv.

Deși oltenii au jucat fără antrenor pe bancă minute bune, a după ce a văzut un cartonaș roșu, echipa din Bănie a făcut un joc excelent și păstrează șanse reale la calificarea în primăvara europeană.

Show făcut de olteni în Austria după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1

A fost o adevărată sărbătoare oltenească la Viena după ce Craiova a luat cele 3 puncte. Jucătorii lui Mirel Rădoi, deși obosiți, au stăpânit emoțiile, iar galeria a oferit un spectacol total.

a, lăsat pe banca de rezerve de Mirel Rădoi la meciul cu Rapid Viena, a fost unul dintre fotbaliștii care au făcut senzație în fața galeriei. Atacantul Universității Craiova a transmis un mesaj simplu fanilor: „Vă prezint scuze și vouă, rămân aici să luăm titlul. Forza Știința!”.

