Ștefan Baiaram, anunț surprinzător despre viitorul său: „Visez să joc cu Universitatea Craiova în Champions League”. Video

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a câștigat în acest sezon tot ce era posibil în România: campionatul și Cupa. În urma acestei performanțe, oltenii vor participa în preliminariile UEFA Champions League în sezonul viitor. Trofeele nu au fost trecute cu vederea de către autoritățile locale, iar tot lotul a primit distincția de „cetățean de onoare” în Craiova.

Ștefan Baiaram, mândru de performanța obținută la Universitatea Craiova

Ștefan Baiaram a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai „Științei” în actuala stagiune, iar acesta s-a arătat mândru de faptul că și-a putut îndeplini un vis: intrarea în istorie alături de Universitatea Craiova. Întrebat despre o posibilă mutare în străinătate, Baiaram a transmis că, cel puțin pentru moment, se gândește la ultimul meci rămas în SuperLiga, cât și la acțiunea echipei naționale.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte fericit, foarte mândru de acest grup de colegi. Mă bucur că am avut un an extraordinar și am reușit să îmi îndeplinesc unul dintre vise, să iau titlul cu Universitatea Craiova. Am luat și Cupa, am făcut eventul și este chiar un an de neuitat. Este ceva extraordinar pentru mine, este echipa mea de suflet, cu ea am crescut. Mă bucur că am rămas în istoria acestui club și sper să o continuăm foarte bine.

(n.r. – Ai da un nou titlu pe un transfer?) Nu, niciodată! Visul meu suprem a fost să iau titlul cu Universitatea Craiova, doar la asta m-am gândit de când m-am apucat de fotbal. Nu aș renunța la nimic în lume pentru acest titlu. Nu este momentul să vorbesc despre un transfer. Mai avem un meci cu Rapid, voi merge la echipa națională și după voi merge în vacanță. Vreau să mă bucur de acel timp liber. O să am și nunta și după voi vedea ce se va întâmpla”, a declarat Ștefan Baiaram.

ADVERTISEMENT

Anunț surprinzător despre viitor

, Ștefan Baiaram a mărturisit că ar fi un vis îndeplinit să participe cu Universitatea Craiova în „Faza Ligii” UEFA Champions League, .

ADVERTISEMENT

„Pentru mine o să fie un an de neuitat. S-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase în viața mea și sper să continui așa. Au fost multe momente grele, au existat accidentări. Acum sunt bine, mă bucur de fotbal. Visez să joc cu Universitatea Craiova în Champions League. Sper să ajungem acolo, dar va fi foarte greu să ajungem în grupe.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Asta înseamnă că ai rămâne) Da, încă nu am discutat. Mă focusez pe fiecare zi, pe fiecare antrenament și vom vedea ce se va întâmpla. Eu mai am contract cu Universitatea Craiova preț de doi ani de zile. Mă bucur că suntem foarte mulți colegi la echipa națională, vrem să ne cunoaștem cu mister, nu am vorbit niciodată cu dumnealui din această postură”, a conchis Ștefan Baiaram.