Ștefan Baiaram şi-a anunţat plecarea: „După 7 ani la Universitatea, drumul meu la Craiova se încheie aici!”

Ștefan Baiaram se află de foarte mult timp la Universitatea Craiova și simte că după eventul câștigat în Bănie este momentul să plece. Anunț trist pentru fani într-un moment de sărbătoare
Ciprian Păvăleanu
17.05.2026 | 22:57
Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea imediat după realizarea eventul cu Craiova. Foto FANATIK: Bogdan Buda
Ștefan Bairam (23 de ani) este unul dintre jucătorii vandabili de la Universitatea Craiova și a dezvăluit imediat după câștigarea titlului că are în plan plecarea din Bănie. „Perla” oltenilor este în extaz după ce a câștigat eventul cu echipa sa de suflet, însă este de părere că acesta este momentul potrivit să facă pasul la o echipă mai mare.

Ștefan Baiaram, anunț trist imediat după câștigarea eventului cu Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a avut un sezon fantastic. Oltenii au câștigat atât Cupa României, cât și campionatul, iar în Conference League au ratat calificarea în fazele eliminatorii la limită, după un meci dramatic împotriva elenilor de la AEK Atena. Ștefan Baiaram nu a mai fost cel din sezoanele precedente, însă simte că a venit momentul să facă pasul la o altă echipă, după foarte mulți ani pe care și i-a dedicat pentru echipa sa de suflet.

„Jucăm cu 35.000 de oameni în tribune. Ați văzut ce nebunie a fost. Le datorăm această victorie. Sincer, nici nu știu cum să mă bucur. Este cel mai frumos moment de când m-am apucat de fotbal. Suntem o echipă bună, meritam să câștigăm acest campionat. Am jucat și în cupele europene, am pierdut nemeritat, dar mă bucur că am făcut eventul. După 7 ani la Universitatea, drumul meu la Craiova se încheie aici! Cu siguranță îmi doresc să plec și sper să fiu convocat și la echipa națională”, a declarat Ștefan Baiaram imediat după ce a devenit campion cu Universitatea Craiova, la Prima Sport 1.

Alex Cicâldău nu se gândește încă la Champions League. Ce a declarat mijlocașul oltenilor

Alex Cicâldău a fost repatriat de Unviersitatea Craiova după experiențele din străinătate. Deși părea un jucător blazat, oltenii l-au pus pe picioare și a devenit un pilon la mijlocul formației din Bănie. Începând de mâine, oltenii se gândesc la următorul sezon și la preliminariile UEFA Champions League, însă Alex Cicâldău vrea să se bucure de moment.

Mijlocașul Universității vrea să sărbătorească alături de colegi și suporteri și nu vrea să se gândească încă la aventura care îi așteaptă în următorul sezon de Liga Campionilor: „Am jucat cel mai bine în cupa și campionat și cred că meritam aceste trofee. Nu mă gândesc acum la Champions League, vreau să mă bucur cu echipa și vedem apoi ce va fi în sezonul următor”, a declarat Alex Cicâldău chiar de pe gazon.

