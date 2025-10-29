Ștefan Baiaram, apariție de senzație după ce nu a fost în lot la meciul cu Sănătatea Cluj. Dialog chiar pe teren cu Mirel Rădoi. Foto exclusiv

Ștefan Baiaram nu a fost inclus de Mirel Rădoi în lot pentru partida cu Sănătatea Cluj din Cupa României. Atacantul a ieșit însă pe terenul de joc înainte de lovitura de start. Reporterii l-au surprins pe jucător cu zâmbetul pe buze, alături de Assad.
Mirel Rădoi a ales să își menajeze titularii de bază în meciul cu Sănătatea Cluj, întrucât calendarul oltenilor este extrem de aglomerat, iar antrenorul vrea cu orice preț să evite o nouă accidentare.
Din acest motiv, Assad și Ștefan Baiaram, doi jucători de bază ai formației de pe Ion Oblemenco, urmăresc meciul cu Sănătatea Cluj din tribune. Cei doi, îmbrăcați aproape identic, au coborât pe gazon pentru a inspecta suprafața de joc, alături de ceilalți colegi.
Mai mult, reporterul FANATIK a remarcat că Ștefan Baiaram a fost mai tot timpul cu zâmbetul pe buze și chiar a schimbat câteva glume cu Mirel Rădoi, cel care, doar în urmă cu o săptămână, îl exclusese din lot pentru duelul cu armenii de la Noah, din Conference League.
Și Mihnea Rădulescu, fotbalistul care a suferit recent o accidentare gravă, a fost prezent la stadion. Deși este nevoit să poarte cârje după ce și-a rupt ligamentele, tânărul atacant este meci de meci alături de colegii săi de la Universitatea Craiova.
Sănătatea Cluj: Bălgrădean – Creț, Fărăcășan, Core, Milchiș, Gaddo – Bessong, Saroși, Crișan – Al. Pop, Bonț. Rezerve: Chindriș – Vescan, Ghișa, Kirali, Mare, Yuh, Horn, Rusu, Paul. Antrenor: Vasile Miriuță.
Universitatea Craiova: L. Popescu – Mogoș, Stevanovic, Badelj – Băsceanu, Mekvabishvili, Al. Crețu, Teles, Bancu – Etim, Paradela. Rezerve: Isenko – Screciu, Fl. Ștefan, T. Băluță, Fălcușan, D, Matei, Cicâldău, Nsimba, Houri. Antrenor: Mirel Rădoi.