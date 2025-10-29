Ștefan Baiaram, apariție de senzație după ce nu a fost în lot la meciul cu Sănătatea Cluj. Dialog chiar pe teren cu Mirel Rădoi. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram nu a fost inclus de Mirel Rădoi în lot pentru partida cu Sănătatea Cluj din Cupa României. Atacantul a ieșit însă pe terenul de joc înainte de lovitura de start. Reporterii l-au surprins pe jucător cu zâmbetul pe buze, alături de Assad.

Ștefan Baiaram nu a prins lotul pentru Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

, întrucât calendarul oltenilor este extrem de aglomerat, iar antrenorul vrea cu orice preț să evite o nouă accidentare.

Din acest motiv, Assad și Ștefan Baiaram, doi jucători de bază ai formației de pe Ion Oblemenco, urmăresc meciul cu Sănătatea Cluj din tribune. Cei doi, îmbrăcați aproape identic, au coborât pe gazon pentru a inspecta suprafața de joc, alături de ceilalți colegi.

Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram, schimb de cuvinte înainte de Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

Mai mult, reporterul FANATIK a remarcat că Ștefan Baiaram a fost mai tot timpul cu zâmbetul pe buze și chiar a schimbat câteva glume cu Mirel Rădoi, cel care,

Și Mihnea Rădulescu, fotbalistul care a suferit recent o accidentare gravă, a fost prezent la stadion. Deși este nevoit să poarte cârje după ce și-a rupt ligamentele, tânărul atacant este meci de meci alături de colegii săi de la Universitatea Craiova.

Echipele de start la Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

Sănătatea Cluj: Bălgrădean – Creț, Fărăcășan, Core, Milchiș, Gaddo – Bessong, Saroși, Crișan – Al. Pop, Bonț. Rezerve: Chindriș – Vescan, Ghișa, Kirali, Mare, Yuh, Horn, Rusu, Paul. Antrenor: Vasile Miriuță.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Mogoș, Stevanovic, Badelj – Băsceanu, Mekvabishvili, Al. Crețu, Teles, Bancu – Etim, Paradela. Rezerve: Isenko – Screciu, Fl. Ștefan, T. Băluță, Fălcușan, D, Matei, Cicâldău, Nsimba, Houri. Antrenor: Mirel Rădoi.