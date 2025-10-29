Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Ștefan Baiaram, apariție de senzație după ce nu a fost în lot la meciul cu Sănătatea Cluj. Dialog chiar pe teren cu Mirel Rădoi. Foto exclusiv

Ștefan Baiaram nu e în lotul Universității Craiova pentru meciul cu Sănătatea Cluj din Cupa României. Ce a făcut atacantul oltenilor înainte de startul partidei.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
29.10.2025 | 18:37
Stefan Baiaram aparitie de senzatie dupa ce nu a fost in lot la meciul cu Sanatatea Cluj Dialog chiar pe teren cu Mirel Radoi Foto exclusiv
ULTIMA ORĂ
Ștefan Baiaram, doar în tribune la Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova
ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram nu a fost inclus de Mirel Rădoi în lot pentru partida cu Sănătatea Cluj din Cupa României. Atacantul a ieșit însă pe terenul de joc înainte de lovitura de start. Reporterii l-au surprins pe jucător cu zâmbetul pe buze, alături de Assad.

Ștefan Baiaram nu a prins lotul pentru Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a ales să își menajeze titularii de bază în meciul cu Sănătatea Cluj, întrucât calendarul oltenilor este extrem de aglomerat, iar antrenorul vrea cu orice preț să evite o nouă accidentare.

ADVERTISEMENT

Din acest motiv, Assad și Ștefan Baiaram, doi jucători de bază ai formației de pe Ion Oblemenco, urmăresc meciul cu Sănătatea Cluj din tribune. Cei doi, îmbrăcați aproape identic, au coborât pe gazon pentru a inspecta suprafața de joc, alături de ceilalți colegi.

Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram, schimb de cuvinte înainte de Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

Mai mult, reporterul FANATIK a remarcat că Ștefan Baiaram a fost mai tot timpul cu zâmbetul pe buze și chiar a schimbat câteva glume cu Mirel Rădoi, cel care, doar în urmă cu o săptămână, îl exclusese din lot pentru duelul cu armenii de la Noah, din Conference League.

ADVERTISEMENT
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din...
Digi24.ro
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
Ștefan Baiaram, doar în tribune la Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova
Ștefan Baiaram, doar în tribune la Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

Și Mihnea Rădulescu, fotbalistul care a suferit recent o accidentare gravă, a fost prezent la stadion. Deși este nevoit să poarte cârje după ce și-a rupt ligamentele, tânărul atacant este meci de meci alături de colegii săi de la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat...
Digisport.ro
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”

Echipele de start la Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

Sănătatea Cluj: Bălgrădean – Creț, Fărăcășan, Core, Milchiș, Gaddo – Bessong, Saroși, Crișan – Al. Pop, Bonț. Rezerve: Chindriș – Vescan, Ghișa, Kirali, Mare, Yuh, Horn, Rusu, Paul. Antrenor: Vasile Miriuță.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Mogoș, Stevanovic, Badelj – Băsceanu, Mekvabishvili, Al. Crețu, Teles, Bancu – Etim, Paradela. Rezerve: Isenko – Screciu, Fl. Ștefan, T. Băluță, Fălcușan, D, Matei, Cicâldău, Nsimba, Houri. Antrenor: Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT
Dezvăluiri din culise despre marea împăcare de la Rapid! Ce s-a întâmplat între...
Fanatik
Dezvăluiri din culise despre marea împăcare de la Rapid! Ce s-a întâmplat între Dobre și fani după conflictul aprins
Decizia radicală luată de Mirel Rădoi cu puțin timp înaintea meciului din Cupa...
Fanatik
Decizia radicală luată de Mirel Rădoi cu puțin timp înaintea meciului din Cupa României! I-a lasat mască pe cei prezenţi la stadion
Laurent Bezeau, interviu tare despre situaţia handbalului românesc: „Aveţi grijă de tineri! Ce...
Fanatik
Laurent Bezeau, interviu tare despre situaţia handbalului românesc: „Aveţi grijă de tineri! Ce faceţi pentru viitorul vostru?!” De ce a ales Rapid: „Credeam că mi s-a încheiat cariera!”. Video exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ce a spus Gigi Becali după ce a auzit de oferta de 5.000.000...
iamsport.ro
Ce a spus Gigi Becali după ce a auzit de oferta de 5.000.000 de euro din străinătate pentru Louis Munteanu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!