Ștefan Baiaram, cel mai tânăr marcator al Universității Craiova în cupele europene! Cine a deținut recordul până acum

Universitatea Craiova a ieșit rușinos din Europa după eșecul din Georgia, scor 1-2 cu Lokomotiv Tbilisi. Oltenii porneau cu gânduri mari în noul sezon al Europa League, țintând grupele, însă s-au văzut scoși direct din primul tur preliminar.

Evoluția „alb-albaștrilor” este cu atât mai dezamăgitoare, încât lotul actual se bucură de condiții excelente. Dacă este să vorbim despre un lucru bun al jocului din Georgia, rămânem cu golul puștiului Baiaram.

Astfel, la doar 17 ani, Ștefan Baiaram devine cel mai tânăr marcator al Universității Craiova în cupele europene, devansând un jucător care le-a dat gol oltenilor în finalul sezonului trecut, dar și o legendă a clubului.

Ștefan Baiaram a devenit cel mai tânăr marcator al Universității Craiova în cupele europene. Are doar 17 ani și 8 luni

Născut la Craiova, Baiaram este un produs al școlii de fotbal craiovene. Noua senzație a Universității Craiova a debutat în urmă cu un sezon, chiar în primul tur preliminar Europa League.

Anul trecut, sorții au decis ca Universitatea să-și înceapă aventura tot în deplasare, însă în Azerbaidjan. La fel ca și în meciul din acest sezon, oltenii au dat piept cu o echipă fără prea mult experiență în cupele europene. Sabail s-a aflat la prima participare, în timp ce Lokomotiv Tbilisi și-a mai încercat norocul în Europa, însă nu fără prea multe realizări.

Corneliu Papură era pe banca Craiovei în jocul cu azerii și se afla la primul joc european. A fost cu noroc pentru „Papi”, deoarece a fost 3-2 pentru olteni. Adversar facil la prima vedere, Sabail a pus destule probleme în timpul jocului. Alexandru Mateiu deschidea scorul în minutul 12, dar Ramazanov egala pentru gazde. Bancu și Roman duceau scorul la 3-1, însă Ramazanov reușea „dubla” și stabilea scorul final.

Posesia a fost net superioară „Campioanei unei Mari Iubiri”, deoarece Sabail a ținut mingea doar în proporție de 38%. În ceea ce privește statistica ocaziilor de gol, Craiova a avut 22 de șuturi spre poartă și 7 șuturi pe poartă! Doar 4 ocazii au avut azerii. Pe vremea când coronavirusul nu-și făcuse simțită prezența, jocurile europene se disputau în dublă manșă, astfel că și Sabail – Universitatea a avut parte de un retur. În ceea ce privește echipa de start, Papură a început cu următorul 11 în meciul cu Sabail din deplasare: Pigliacelli – Martic, Acka, Kelic, Bancu – Qaka, Mateiu, Ivanov – Bărbuţ, M.Roman, Vătăjelu. În minutul 90, Baiaram a intrat pe teren și și-a făcut debutul la doar 16 ani în tricoul „alb-albastru”.

Acum, în jocul cu Tbilisi, „Fane” a realizat un nou record! A devenit cel mai tânăr marcator din istoria Craiovei în competițiile europene, la doar 17 ani și 8 luni. A reaprins speranțele oltenilor în minutul 90+5, însă echipa sa nu a mai avut puterea să mai întoarcă rezultatul, iar Știința părăsește prematur competiția europeană.

Baiaram a bătut recordul lui Baicu! Ce legendă a clubului prinde podiumul tinerilor marcatori în Europa

Raoul Baicu, jucător care se află sub contract cu Astra Giurgiu, a devenit cel mai tânăr marcator al Științei în Europa după reușita cu RB Leipzig, din 16 august 2018. Atunci, Devis Mangia îl arunca în teren pe tânărul cu profil ofensiv, în vârstă de doar 18 ani și 4 luni, iar acesta aducea egalarea pe tabelă, cu un gol de mare efect, însă craiovenii părăseau competiția după 1-4 la general.

În sezonul 1979-1980, Universitatea Craiova dădea piept în primul tur al Cupei UEFA cu Wiener SportKlub (Austria). În echipa în care se contura „Craiova Maxima” își facea simțită prezența și tânărul Ion „Gheorghiță” Geolgău, în vârstă de doar 18 ani. În jocul de pe stadionul „Central”, Știința s-a impus cu 3-1, Rodion Cămătaru reușind o „dublă”. Golul doi a fost înscris chiar de tânărul Geolgău, cel care devenea cel mai tânăr marcator al Craiovei în Europa, la 18 ani și 7 luni, record care a fost bătut de Baicu, acum doi ani. De remarcat că legendarul jucător al Universității și-a făcut debutul în marea echipă a Băniei la doar 15 ani!

Începând cu acest an, tinerii jucători din pepiniera clubului fanion a Olteniei trebuie să-și facă un target în a bate recordul lui Ștefan Baiaram: „Iubesc acest club, de mic țin cu el. Nu am prins Craiova Maxima, dar tatăl meu mi-a spus despre performanțele Craiovei Maxima. Tata mi‑a dat cele mai importante sfaturi în viaţă şi în carieră. Cel pe care nu o să‑l uit niciodată şi de care ţin cont în fiecare zi este să fiu mereu modest şi să nu uit niciodată de unde am plecat”, declara „Fane” Baiaram.