Ștefan Baiaram, chemat de Mircea Lucescu la națională pentru meciurile din septembrie: “Unul dintre vârfurile generației sale”

Ştefan Baiaram este surpriza lui Mircea Lucescu pentru meciurile din luna septembrie cu Canada şi Cipru. Ce jucători de la Universitatea Craiova vor fi convocaţi.
Marian Popovici
08.08.2025 | 14:41
România va juca în luna septembrie un meci amical împotriva Canadei şi apoi vor evolua în Cipru, în a cincea etapă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Il Luce” începe deja să creioneze lotul „tricolorilor” pentru această dublă.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit că Ştefan Baiaram este unul dintre jucătorii care vor fi convocaţi. Universitatea Craiova îi va mai da la prima reprezentativă pe Screciu şi Bancu:

Baiaram mi se pare jucătorul numărul 1 din fotbalul românesc în acest moment. Nu exagerez, este cel mai în formă jucător. A devenit mai înţelept fotbalistic, execuţii extraordinare.

Avem o informaţie în exclusivitate, Ştefan Baiaram va fi convocat la naţionala mare. A fost foarte atent monitorizat de staff-ul naţionalei României, atât în teren, cât şi în afara lui. 

Baiaram, Screciu şi Bancu vor fi jucătorii de la Universitatea Craiova care vor fi convocaţi la acţiunea din luna septembrie”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Vochin: „Din generaţia 2002 care trebuie să facă pasul la naţionala mare, Baiaram mi se pare unul dintre vârfuri”

Andrei Vochin, consilierul preşedintelui Răzvan Burleanu, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că Baiaram este unul dintre vârfurile generaţiei 2002, chiar dacă a avut ghinionul de a se accidenta înaintea Euro de tineret din 2023 şi 2025:

„A fost în anturajul naţionalei mari, a fost component de bază al naţionalei de tineret, dar a avut ghinionul că s-a accidentat înaintea turneelor finale din 2023 şi 2025. 

L-a tras în jos că a fost mult accidentat. Dar din generaţia 2002 care trebuie să facă pasul la naţionala mare, Baiaram mi se pare unul dintre vârfuri”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
