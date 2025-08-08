Ștefan Baiaram, chemat de Mircea Lucescu la națională pentru meciurile din septembrie: “Unul dintre vârfurile generației sale”

România va juca în luna septembrie un meci amical împotriva Canadei şi apoi vor evolua în Cipru, în a cincea etapă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Il Luce” începe deja să ” pentru această dublă.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, chemat de Mircea Lucescu la națională pentru meciurile din septembrie

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit că Ştefan Baiaram este unul dintre jucătorii care vor fi convocaţi. Universitatea Craiova îi va mai da la prima reprezentativă pe Screciu şi Bancu:

„Baiaram mi se pare jucătorul numărul 1 din fotbalul românesc în acest moment. Nu exagerez, este cel mai în formă jucător. A devenit mai înţelept fotbalistic, execuţii extraordinare.

ADVERTISEMENT

Avem o informaţie în exclusivitate, Ştefan Baiaram va fi convocat la naţionala mare. A fost foarte atent monitorizat de staff-ul naţionalei României, atât în teren, cât şi în afara lui.

Baiaram, Screciu şi Bancu vor fi jucătorii de la Universitatea Craiova care vor fi convocaţi la acţiunea din luna septembrie”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Vochin: „Din generaţia 2002 care trebuie să facă pasul la naţionala mare, Baiaram mi se pare unul dintre vârfuri”

Andrei Vochin, consilierul preşedintelui Răzvan Burleanu, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că Baiaram este unul dintre vârfurile generaţiei 2002, :

ADVERTISEMENT

„A fost în anturajul naţionalei mari, a fost component de bază al naţionalei de tineret, dar a avut ghinionul că s-a accidentat înaintea turneelor finale din 2023 şi 2025.

ADVERTISEMENT

L-a tras în jos că a fost mult accidentat. Dar din generaţia 2002 care trebuie să facă pasul la naţionala mare, Baiaram mi se pare unul dintre vârfuri”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.