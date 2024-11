Ștefan Baiaram, contre cu arbitrul Florin Andrei în Universitatea Craiova – FCSB 1-1: ”Mi-a zis că nu m-a atins!”

, deși au jucat o lungă perioadă în în inferioritate numerică. După ce David Miculescu a deschis scorul, Alexandru Cicâldău a transformat o lovitură de la 11 metri și a stabilit scorul final.

Ștefan Baiaram și Florin Andrei, discuții în contradictoriu la Universitatea Craiova – FCSB 1-1

La finalul partidei Universitatea Craiova – FCSB 1-1, din etapa a 15-a din SuperLiga, atacantul oltenilor Ștefan Baiaram a dezvăluit că s-a contrat pe teren cu arbitrul Florin Andrei în legătură cu penalty-ul pe care l-a obținut.

”E un rezultat pozitiv pentru noi la cum s-a desfășurat jocul. Am jucat mai bine de 45 de minute în zece oameni. Probabil ne-am dorit mai mult după eliminare. A trebuit să alergăm mai mult, așa au apărut ocaziile. Păcat că n-am reușit să marcăm mai mult.

Eu am simțit contact la penalty. Domnul arbitru mi-a zis că nu m-a atins, eu i-am zis că da. E bine că avem această tehnologie (n.r – VAR). În meciul acesta am luptat, am arătat că putem juca și cu un om în minus.

Suntem conștienți că nu suntem într-o perioadă bună. Îi înțelegem pe suporteri. Noi ne dorim să câștigăm la fiecare meci, azi am făcut un joc mult mai bun. Sper să o ținem tot așa”, a declarat Baiaram.

Screciu, discurs de lider

Mijlocașul Vladimir Screciu consideră că jucătorii Universității Craiova la jocul cu FCSB li speră ca acest punct obținut în condiții dificile să fie pasul pentru ieșirea din criză.

”Simțeam că puteam să câștigăm, din păcate am luat doar un punct, dar încrederea crește. Te super motivezi când joci cu un om în minus. Acum nu înseamnă că toate trebuie să le jucăm în zece. Dar ăsta e spiritul de care trebuie să dăm dovadă.

A fost o săptămână foarte grea, cu două deplasări lungi, obositoare. Dar trebuie s-o scoatem la capăt, nu se mai poate. În seara asta am dat dovadă că putem, avem ambiție, calitate. Ușor-ușor trebuie să ne revenim, dar totul ține de ambiție și determinare.

Eram în extaz, voiam să câștig, simțeam că pot. M-am dus să iau mingea și cei de la FCSB au sărit pe mine. Eu doar am vrut să iau mingea, mi-a dat și mie galben, nu înțeleg de ce”, a spus Screciu.