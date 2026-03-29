Ștefan Baiaram, criticat de legenda Universității Craiova: „Să termine cu prostiile!”

ADVERTISEMENT

din ultimul timp nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, crede Aurel Țicleanu, cel care a făcut parte din celebra echipă „Craiova Maxima”. Atacantul oltenilor a avut tot felul de probleme și acestea l-au dat în spate, după ce startul sezonului a fost unul fulminant.

Ștefan Baiaram e certat de Aurel Țicleanu. Mesajul direct pentru vedeta Universității Craiova

Aurel Țicleanu a remarcat cum Ștefan Baiaram nu a mai reușit să aibă prestațiile bune care sunt așteptate de la el și acum are un mesaj pentru fotbalistul Universității Craiova, pe care l-a considerat în startul sezonului ca fiind cel mai bun jucător din campionat datorită formei deosebite. Fostul membru al „Craiovei Maxima” spune că decarul oltenilor trebuie să stea departe de lucrurile ce l-au afectat și care s-au produs în afara terenului.

ADVERTISEMENT

”Eu aş avea un mic amendament la Ştefan Baiaram, apropo de atitudine şi mentalitate. Baiaram a fost la începutul sezonului cel mai bun jucător al campionatului. Cu toţii am zis asta. La un moment dat, a dispărut. Au apărut probleme cu un antrenor, apoi cu alt antrenor, apoi probleme cu conducătorii, probleme cu galeria. Să termine cu prostiile! Să revină jucătorul ăla de la începutul sezonului pentru că are o vârstă la care poate să o facă. A dovedit că poate să ajungă acolo, să meargă înainte. Că vorbeam de talentul jucătorului român. Asta e problema cu jucătorul român, că este plin de calităţi, dar este mulţumit cu atât”, a spus Aurel Țicleanu la Prima Sport.

Ștefan Baiaram a recunoscut că vrea să plece de la Universitatea Craiova

Crescut la Universitatea Craiova și devenit în acest sezon vioara întâi, după plecarea lui Alexandru Mitriță în China, Ștefan Baiaram a fost pentru o bună perioadă un fotbalist ce în anumite meciuri trăgea echipa după el. Aceste prestații au atras atenția inclusiv cluburilor din afara țării și au existat oferte de transfer chiar și în iarnă, însă Mihai Rotaru le-a refuzat. Fotbalistul spune că la finalul stagiunii vrea să facă pasul către un alt campionat și recunoaște că are o înțelegere cu patronul.

ADVERTISEMENT

”Eventul ar fi cel mai frumos vis, ar fi ceva incredibil. Pentru asta m-am apucat de fotbal, să iau titlul cu Universitatea Craiova. Dacă iau și Cupa, pot să plec liniștit. Da, cu siguranță la vară voi pleca. Nu vreau să repet ce am spus de atâtea ori. Vreau să plec, vreau să iau campionatul. Doar am avut o discuție cu conducerea, mi-a promis că, dacă totul va fi bine anul acesta, mă va lăsa să plec. Nu mi-am dorit să plec, îmi doresc să iau campionatul, să rămân în istoria acestui club, apoi pot să plec la mai bine. Eu și conducerea știm că o să plec”, a spus recent Baiaram.

ADVERTISEMENT

Problemele lui Ștefan Baiaram din acest sezon. Fotbalistul Craiovei, implicat în mai multe conflicte

în acest sezon. Fotbalistul Craiovei s-a certat cu Mirel Rădoi în startul sezonului, fiind nemulțumit că este lăsat în afara primului 11, iar antrenorul de atunci al oltenilor a decis să-l scoată de tot din lot. Cei doi s-au împăcat în cele din urmă, însă această situație a părut că a afectat forma jucătorului.

ADVERTISEMENT

Decarul trupei din Bănie nu a fost lipsit de conflicte nici când a venit vorba de fani. El s-a certat cu suporterii Craiovei după egalul făcut cu Metaloglobus, la Clinceni, iar la partida cu Dinamo, din sezonul regulat, s-a scuipat cu un fan bucureștean și a fost suspendat de Comisia de Disciplină din cauza gestului său. Toate aceste probleme au cântărit negativ și l-au afectat pe Baiaram, care totuși rămâne un om de bază pentru Filipe Coelho.