Huiduit, Ștefan Baiaram a facut o criză de nervi pe bancă și l-a lovit cu sticla în cap pe magazioner: „Sunt foarte supărat și dezamăgit”

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Trebuie menționat că huiduielile au venit dinspre Tribuna 1 și Tribuna 2. În schimb, Peluza Nord l-a încurajat pe Baiaram și chiar l-a chemat la final de meci să salute galeria. Ce s-a întâmplat, însă, în cel mai controversat moment al meciului? În febra partidei, Baiaram nu a realizat că noua regulă impusă de UEFA prevede ca jucătorul care este schimbat să părăsească terenul în 10 secunde. În caz contrar jucătorul de pe margine, în acest caz Tavares, trebuie să stea pe tușă 1 minut.

Ștefan Baiaram este supărat pentru că a fost huiduit de fani și se gândește la un transfer în străinătate

Pe fondul nereușitelor din meci și al unor suporteri de la tribună care-l huiduiau, Ștefan Baiaram s-a enervat când a ajuns în zona băncii de rezervă și nu a înțeles de ce lumea urla la el. Conform informațiilor obținute de FANATIK, doctorul echipei l-a întrebat de ce este supărat, însă Baiaram a aruncat cu o sticlă și l-a lovit pe magazionerul echipei, Ion Dinu.

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La cald, imediat după meci, Baiaram a lăsat să se înțeleagă că își dorește să plece de la echipă. „Sunt conștient că nu am făcut meci bun. Nu mă așteptam să se întâmple așa (n.r să fie huiduit). Îmi doresc să ne calificăm în grupele Europa League și să ne îndeplinim obiectivul. Avem o dublă importantă acum pentru a ne califica, apoi cu siguranță o să mă gândesc la viitorul meu.

Eu știu că trebuie să-mi îmbunătățesc jocul, să fac diferența în acea dublă și să fac mai bine. Nu am ce să comentez în momentul de față, sunt foarte dezamăgit și foarte supărat”, a punctat, supărat, Ștefan Baiaram.

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Incidentul a fost comentat și de către antrenorul Filipe Coehlo: „Baiaram nu e supărat pe mine, nu vreau să vorbesc despre asta. Avea 10 secunde să iasă, acum cu regula nouă dacă nu vine în 10 secunde, celălalt jucător trebuie să stea 1 minut și cineva de pe bancă i-a zis ceva și nu i-a convenit. Nu cred că are ceva cu mine, m-a îmbrățișat”.

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Ștefan Baiaram a fost huiduit din nou de fanii Craiovei, după ce a fost schimbat în meciul cu KuPS

Cu gândul la transferul ratat la Anderlecht, Ștefan Baiaram nu a impresionat, cu toate că l-a pus în dificultate pe Kreidl în câteva rânduri. Nu este pentru prima dată când Ștefan Baiaram este huiduit de pătimașii suporteri olteni. În martie 2026, după o înfrângere cu FC Argeș, Ștefan Baiaram era huiduit copis de fani. astfel că un conflict mocnit pare că a ajuns să dăinuie mai multe luni.

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„E frustrant pentru mine, mai ales că sunt craiovean, sunt crescut aici de la juniori. Îmi pare rău pentru suporteri că nu am făcut un joc bun. Știu că își doresc foarte mult de la mine, dar și eu sunt dezamăgit de mine. Asta nu e fața mea, nici fața colegilor mei. Altfel, va fi foarte greu, dacă la prima înfrângere se întâmplă astfel de momente”, s-a plâns atunci Ștefan Baiaram.

Ștefan Baiaram a ratat transferul la Anderlecht și pare că trece printr-un blocaj mental

Ștefan Baiaram a fost propus la mai multe echipe din Spania, Franța și Belgia, însă singurii care au făcut o ofertă concretă au fost cei de la Anderlecht. Belgienii au renunțat la transfer, însă, pentru că au vrut să plătească 4 milioane de euro unui club care a cerut cel puțin 6 milioane.

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Pentru Baiaram, salvarea ar putea fi Deportivo La Coruna, club unde a jucat în ultimii ani și românul Florin Andone, însă e neclar dacă spaniolii vor fi dispuși să ofere 6 milioane de euro pentru fotbalist. Specialiștii din fotbalul românesc cred că patronul Rotaru ar trebui să-l vândă pe Baiaram chiar și pe 4 milioane de euro, pentru a nu risca demoralizarea totală a jucătorului.