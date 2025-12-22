Ştefan Baiaram dă cărţile pe faţă în “războiul” cu Mirel Rădoi: “El m-a impus în echipă! Am avut o discuţie cu el înainte să plece”

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram trece printr-o perioadă excelentă. Este omul numărul unu la Universitatea Craiova și a ajuns și la echipa națională. Jucătorul oltenilor a fost declarat mijlocașul anului la Gala FANATIK și a ținut să îi mulțumească fostului său antrenor, Mirel Rădoi, pentru tot sprijinul pe care i l-a acordat.

Ștefan Baiaram a ajuns la naționala de seniori cu ajutorul lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi l-a revitalizat pe Ștefan Baiaram. Fotbalistul a devenit o piesă-cheie în echipa Universității Craiova. A primit mult mai multă libertate, iar jucătorul a creat constant pericol în defensivele adverse. Are deja șase goluri înscrise în acest sezon și a contribuit și la rezultatele obținute în cupele europene.

Antrenorul l-a exclus din lot înaintea unui duel din Conference League, întrucât Ștefan Baiaram s-a declarat dezamăgit de faptul că nu a fost trimis titular. Fotbalistul a urmărit partida cu Noah din tribune.

Ștefan Baiaram, cuvinte de laudă pentru Mirel Rădoi

Cu toate acestea, se pare că relația dintre cei doi este una foarte bună. i-a mulțumit lui Mirel Rădoi pentru faptul că l-a ajutat în perioada în care au colaborat la Universitatea Craiova și a declarat că, înainte ca antrenorul să plece din Bănie, a purtat o conversație cu acesta.

„Și pentru mine, mister a avut un rol important. M-a impus în echipă. Mi-a dat mult mai multă încredere. M-a adus la naționala U21, am ajuns și la seniori. Mă bucură acest lucru. Am și vorbit cu dânsul. S-au scris multe lucruri și nu toate au fost adevărate. Eu cu dumnealui știm care e adevărul, relația noastră a rămas la fel.

Am discutat înainte să plece. După ce a plecat, nu am mai vorbit. Nu avea niciun rost să îl contactez, am lăsat să se liniștească situația. Am vorbit doar înainte să plece. Amândoi știm care e situația”, a declarat Ștefan Baiaram, la Gala FANATIK.