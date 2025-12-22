Sport

Ştefan Baiaram dă cărţile pe faţă în “războiul” cu Mirel Rădoi: “El m-a impus în echipă! Am avut o discuţie cu el înainte să plece”

Ce spune Ștefan Baiaram despre relația pe care a avut-o la Universitatea Craiova cu fostul său antrenor, Mirel Rădoi. “După ce a plecat, nu am mai vorbit“.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
22.12.2025 | 10:45
Stefan Baiaram da cartile pe fata in razboiul cu Mirel Radoi El ma impus in echipa Am avut o discutie cu el inainte sa plece
EXCLUSIV FANATIK
Care a fost, de fapt, relația dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi
ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram trece printr-o perioadă excelentă. Este omul numărul unu la Universitatea Craiova și a ajuns și la echipa națională. Jucătorul oltenilor a fost declarat mijlocașul anului la Gala FANATIK și a ținut să îi mulțumească fostului său antrenor, Mirel Rădoi, pentru tot sprijinul pe care i l-a acordat.

Ștefan Baiaram a ajuns la naționala de seniori cu ajutorul lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi l-a revitalizat pe Ștefan Baiaram. Fotbalistul a devenit o piesă-cheie în echipa Universității Craiova. A primit mult mai multă libertate, iar jucătorul a creat constant pericol în defensivele adverse. Are deja șase goluri înscrise în acest sezon și a contribuit și la rezultatele obținute în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Totuși, între Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi au existat și câteva conflicte. Antrenorul l-a exclus din lot înaintea unui duel din Conference League, întrucât Ștefan Baiaram s-a declarat dezamăgit de faptul că nu a fost trimis titular. Fotbalistul a urmărit partida cu Noah din tribune.

Ștefan Baiaram, cuvinte de laudă pentru Mirel Rădoi

Cu toate acestea, se pare că relația dintre cei doi este una foarte bună. Prezent la Gala FANATIK, Ștefan Baiaram i-a mulțumit lui Mirel Rădoi pentru faptul că l-a ajutat în perioada în care au colaborat la Universitatea Craiova și a declarat că, înainte ca antrenorul să plece din Bănie, a purtat o conversație cu acesta.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Digi24.ro
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”

„Și pentru mine, mister a avut un rol important. M-a impus în echipă. Mi-a dat mult mai multă încredere. M-a adus la naționala U21, am ajuns și la seniori. Mă bucură acest lucru. Am și vorbit cu dânsul. S-au scris multe lucruri și nu toate au fost adevărate. Eu cu dumnealui știm care e adevărul, relația noastră a rămas la fel.

ADVERTISEMENT
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu...
Digisport.ro
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul

Am discutat înainte să plece. După ce a plecat, nu am mai vorbit. Nu avea niciun rost să îl contactez, am lăsat să se liniștească situația. Am vorbit doar înainte să plece. Amândoi știm care e situația”, a declarat Ștefan Baiaram, la Gala FANATIK.

Presiune uriașă pe Universitatea Craiova la meciul cu Csikszereda: “Sunt căzuți psihic!”
Fanatik
Presiune uriașă pe Universitatea Craiova la meciul cu Csikszereda: “Sunt căzuți psihic!”
Florin Talpan, dezlănțuit după ce nu a fost premiat la gala clubului Steaua!...
Fanatik
Florin Talpan, dezlănțuit după ce nu a fost premiat la gala clubului Steaua! Acuzații grave: „Nu au ce să mai caute în funcții!”
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut...
Fanatik
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut Duckadam! Super Cadouri: Calendarul Sportiv 2026 și Albumul Topps UEFA Champions League!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Scene neverosimile la Digi Sport! Săpunaru a dat drumul scandărilor în direct: 'M**e,...
iamsport.ro
Scene neverosimile la Digi Sport! Săpunaru a dat drumul scandărilor în direct: 'M**e, Steaua!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!