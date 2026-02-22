Ștefan Baiaram dă din casă după Unirea Slobozia – U Craiova 0-3! Filipe Coelho i-a băgat pe fotbaliști în ședință: „Promit că nu vor mai exista astfel de episoade”

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho a știut că meciul cu Unirea Slobozia este momentul perfect pentru ca Universitatea Craiova să se poată distanța în clasament de restul competitoarelor. Ștefan Baiaram a dezvăluit că antrenorul portughez a băgat echipa în ședință înaintea partidei pentru a le explica elevilor săi importanța victoriei. Totodată, el a vorbit și despre episodul din cauza căruia a fost suspendat în meciurile cu FCSB.

Filipe Coelho i-a băgat în ședință pe jucătorii Craiovei. Dezvăluirile lui Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram a revenit în lotul Universității Craiova după ce în partidele cu FCSB a fost suspendat din cauza faptului că a scuipat un fan la finalul derby-ului cu Dinamo București. În meciul de la Slobozia, atacantul oltenilor a fost introdus în repriza secundă, iar la interviul de la finalul meciului a promis că nu va mai repeta acele gesturi reprobabile niciodată.

Totodată, Baiaram a dezvăluit că pentru a-i monta în fața unei echipe facile, cel puțin pe hârtie: „Este o victorie foarte importantă. Am avut și o ședință înaintea meciului. Mister ne-a explicat importanța meciului, pentru că puteam să ne detașăm la patru puncte. Mai avem două meciuri pentru a intra în play-off, iar acolo se vor da niște bătălii foarte grele.

Îmi doream foarte mult să joc împotriva FCSB-ului. Promit că nu vor mai urma astfel de episoade. Am colegi de mare valoare atât în apărare, cât și în atac. Suntem un grup unit, iar anul acesta putem să facem istorie. Avem jucători cu experiență, vorbim mereu despre acest lucru și nu ne gândim la campionat. A fost o execuție frumoasă, cu piciorul stâng (n.r. – Golul lui Screciu). Mă bucur că a înscris în acel moment, deoarece aveam mare nevoie”, a spus Ștefan Baiaram, conform

Ce a spus Vladimir Screciu după ce a deschis scorul în Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Oltenii au început mai greu partida de la Slobozia, iar „petrecerea” a fost pornită de golul superb al lui Vladimir Screciu. Mingea a lovit bara și a intrat în poarta lui Denis Rusu, ducând scorul la 1-0 pentru Craiova.

„O victorie foarte importantă. Am vorbit în vestiar că nu contează cum jucăm, doar trebuie să luăm cele trei puncte. Era important, mai ales că Rapidul s-a apropiat de noi. Mă bucur că am dat gol și că am reușit să-mi ajut echipa. În Liga 1 am marcat cu UTA tot cu stângul, din câte îmi aduc aminte. Nu prea am marcat eu goluri. Pe mine mă interesează să joc bine și să-mi ajut echipa, să dea goluri cei din față.

Cred că asta este diferența de cum suntem acum și cum eram anii trecuți, câștigăm meciurile, ne tratăm adversarul cu respect, așa cum trebuie să o facem mereu. Obiectivul principal cu Metaloglobus este să câștigăm. Nu vreau să mă gândesc la titlu. Mai sunt două meciuri până se termină sezonul regulat, iar în play-off se va da adevărata bătălie. Pe mine această presiune mă motivează, de-asta muncim zi de zi”, a transmis Screciu.