Sport

Ștefan Baiaram dă din casă după Unirea Slobozia – U Craiova 0-3! Filipe Coelho i-a băgat pe fotbaliști în ședință: „Promit că nu vor mai exista astfel de episoade”

Ștefan Baiaram a spus totul după ce Universitatea Craiova s-a impus categoric în fața Unirii Slobozia! Ce le-a transmis Filipe Coelho jucătorilor înainte de a intra pe teren
Ciprian Păvăleanu
22.02.2026 | 23:15
Stefan Baiaram da din casa dupa Unirea Slobozia U Craiova 03 Filipe Coelho ia bagat pe fotbalisti in sedinta Promit ca nu vor mai exista astfel de episoade
ULTIMA ORĂ
Ștefan Baiaram a dezvăluit că Filipe Coelho i-a băgat pe toți jucătorii în ședință înaintea partidei importante de la Slobozia. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Filipe Coelho a știut că meciul cu Unirea Slobozia este momentul perfect pentru ca Universitatea Craiova să se poată distanța în clasament de restul competitoarelor. Ștefan Baiaram a dezvăluit că antrenorul portughez a băgat echipa în ședință înaintea partidei pentru a le explica elevilor săi importanța victoriei. Totodată, el a vorbit și despre episodul din cauza căruia a fost suspendat în meciurile cu FCSB.

Filipe Coelho i-a băgat în ședință pe jucătorii Craiovei. Dezvăluirile lui Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram a revenit în lotul Universității Craiova după ce în partidele cu FCSB a fost suspendat din cauza faptului că a scuipat un fan la finalul derby-ului cu Dinamo București. În meciul de la Slobozia, atacantul oltenilor a fost introdus în repriza secundă, iar la interviul de la finalul meciului a promis că nu va mai repeta acele gesturi reprobabile niciodată.

ADVERTISEMENT

Totodată, Baiaram a dezvăluit că Filipe Coelho a făcut o ședință cu toți jucătorii înaintea partidei pentru a-i monta în fața unei echipe facile, cel puțin pe hârtie: „Este o victorie foarte importantă. Am avut și o ședință înaintea meciului. Mister ne-a explicat importanța meciului, pentru că puteam să ne detașăm la patru puncte. Mai avem două meciuri pentru a intra în play-off, iar acolo se vor da niște bătălii foarte grele.

Îmi doream foarte mult să joc împotriva FCSB-ului. Promit că nu vor mai urma astfel de episoade. Am colegi de mare valoare atât în apărare, cât și în atac. Suntem un grup unit, iar anul acesta putem să facem istorie. Avem jucători cu experiență, vorbim mereu despre acest lucru și nu ne gândim la campionat. A fost o execuție frumoasă, cu piciorul stâng (n.r. – Golul lui Screciu). Mă bucur că a înscris în acel moment, deoarece aveam mare nevoie”, a spus Ștefan Baiaram, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

Ce a spus Vladimir Screciu după ce a deschis scorul în Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Oltenii au început mai greu partida de la Slobozia, iar „petrecerea” a fost pornită de golul superb al lui Vladimir Screciu. Mijlocașul oltenilor a oprit elegant o minge la 20 de metri de poartă și a șutat direct cu piciorul stâng. Mingea a lovit bara și a intrat în poarta lui Denis Rusu, ducând scorul la 1-0 pentru Craiova.

ADVERTISEMENT
Dezlănțuit! Nicușor Bancu i-a făcut praf pe amândoi în direct la TV:
Digisport.ro
Dezlănțuit! Nicușor Bancu i-a făcut praf pe amândoi în direct la TV: "Ceva incredibil!"

„O victorie foarte importantă. Am vorbit în vestiar că nu contează cum jucăm, doar trebuie să luăm cele trei puncte. Era important, mai ales că Rapidul s-a apropiat de noi. Mă bucur că am dat gol și că am reușit să-mi ajut echipa. În Liga 1 am marcat cu UTA tot cu stângul, din câte îmi aduc aminte.  Nu prea am marcat eu goluri. Pe mine mă interesează să joc bine și să-mi ajut echipa, să dea goluri cei din față.

Cred că asta este diferența de cum suntem acum și cum eram anii trecuți, câștigăm meciurile, ne tratăm adversarul cu respect, așa cum trebuie să o facem mereu. Obiectivul principal cu Metaloglobus este să câștigăm. Nu vreau să mă gândesc la titlu. Mai sunt două meciuri până se termină sezonul regulat, iar în play-off se va da adevărata bătălie. Pe mine această presiune mă motivează, de-asta muncim zi de zi”, a transmis Screciu.

ADVERTISEMENT
Nicușor Bancu, declarație șocantă despre echipa națională: „Nu mă interesează, vreau doar să...
Fanatik
Nicușor Bancu, declarație șocantă despre echipa națională: „Nu mă interesează, vreau doar să fiu aici pe primul loc”. Căpitanul Craiovei, atac la adresa VAR: „Au venit mai târziu”
Răzvan Marin, gol și pasă de gol pentru AEK Atena, pe care a...
Fanatik
Răzvan Marin, gol și pasă de gol pentru AEK Atena, pe care a dus-o pe primul loc în Grecia. Formă maximă pentru mijlocașul român înaintea barajului cu Turcia. Video
Derby-ul Serbiei, incendiar, la propriu, la fel ca Steaua – Dinamo ’97! „Marakana”...
Fanatik
Derby-ul Serbiei, incendiar, la propriu, la fel ca Steaua – Dinamo ’97! „Marakana” a devenit iad la Steaua Roșie – Partizan. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Disperat, fotbalistul a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nicu Gheară:...
iamsport.ro
Disperat, fotbalistul a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nicu Gheară: 'Banii sunt reali?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!