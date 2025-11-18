Ștefan Baiaram, de la agonie la extaz! A ratat incredibil cu poarta goală, apoi a reușit primul gol sub tricolor

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram nu va uita, cu siguranță, meciul României cu San Marino, de pe „Ilie Oană“. Chiar dacă „tricolorii“ nu au cum să termine mai sus de locul trei în grupă, „decarul“ Universității Craiova are motive de bucurie după ce a reușit primul său gol sub tricolor.

Ștefan Baiaram a ratat o ocazie monumentală cu San Marino, apoi și-a îndeplinit visul sub tricolor

Ștefan Baiaram și-a dorit enorm să ajungă la echipa națională, iar visul i-a fost împlinit în luna septembrie, când a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru. Nu a jucat niciun minut în cele două meciuri, dar a fost titular o lună mai târziu, în partida de verificare cu Moldova. Acum, în ultimul joc din preliminariile pentru Cupa Mondială, „Fane“ nu doar că a prins primul 11 al României, dar a și reușit primul său gol în tricoul național.

Un rol important la reușita lui Baiaram l-a avut și Florin Tănase. și și-a trecut în palmares, astfel, prima reușită sub tricolor. Totuși, un moment incredibil tot cu Baiaram în prim plan s-a petrecut cu câteva minute înainte de gol. Acesta a ratat din mijlocul careului, cu poarta goală, la o fază pe care trebuia să „scrie“ 2-1 pentru România.

Tatăl lui Ștefan Baiaram, primul care a aflat vestea primei convocări la echipa națională

Jucătorul Universităţii Craiova a vorbit, cu emoţii în glas, despre și că a fost convocat, în premieră, la națională. El a menţionat că a împărtăşit vestea, în primă instanţă, cu tatăl său.

„Prima oară l-am sunat pe tatăl meu, i-am spus că voi fi convocat. Îi datorez totul tatălui meu, pentru că el m-a împins spre fotbal şi m-a îndrumat în viaţă. Ceea ce sunt în momentul de faţă este datorită lui şi îi mulţumesc. A fost o bucurie mare, nu m-am aşteptat la acest lucru. M-a luat prin surprindere şi pe mine domnul selecţioner.

Mă bucur din suflet că munca pe care am depus-o pe teren s-a văzut. Mă încântă faptul că voi face parte din acest grup şi voi da 100% pentru România. Este un pas mare în cariera mea. Nu este uşor să ajungi la echipa naţională. Prin fiecare antrenament voi încerca să-i demonstrez domnului Lucescu că merit această convocare.

Am avut o mică accidentare în meciul cu Petrolul, dar acum sunt foarte bine, mă simt excelent. Sunt dornic de a lucra la naţională, de a face performanţă şi sunt cu gândul doar la echipa naţională în aceste momente. Am un moral foarte bun, o încredere foarte mare. Sper să arăt acest lucru şi la echipa naţională, la fiecare antrenament şi mă bucur că sunt într-un moment bun“, a declarat Ştefan Baiaram, pentru .

Ștefan Baiaram și-a prezentat povestea impresionantă de viață: „Până să mă maturizez nu vorbeam despre acest lucru”

Acum în vârstă de 22 de ani, Baiaram a ajuns la doar 6 luni într-un orfelinat din Craiova, de unde ulterior a fost adoptat de o familie din acest oraș. Internaționalul român a vorbit fără ezitări despre acea perioadă din viața sa, chiar dacă a admis că pentru un anumit timp a fost destul de reticent vizavi de această chestiune.

De asemenea, a dezvăluit și că la vârsta de doar 6 ani s-a confruntat cu o problemă medicală, chestiune care i-ar fi putut sfârși extrem de prematur cariera. Din fericire, nu s-a întâmplat acest lucru în cele din urmă.

„Sunt născut în Băilești. Până la vârsta de 6 luni (n.r. a locuit acolo), acolo m-am născut. La 6 luni am fost transferat la Craiova, la orfelinat, și de acolo m-a luat familia care m-a și adoptat.

Până să mă maturizez nu vorbeam despre acest lucru, nu era chiar confortabil pentru mine să împărtășesc cu toată lumea trecutul meu, nici nu mi-am dorit ca lumea să mă perceapă, sau, nu știu, să îi fie milă de mine sau să mă ajute în anumite lucruri. Toate lucrurile le țineam în mine și îmi doream de unul singur să reușesc. Nu am vrut niciodată să am beneficii pentru situația pe care o am și mereu am încercat să le iau singur.

Cum a fost aproape să se lase de fotbal la doar 6 ani: „Mi-au spus că am suflu sistolic”

Ștefan Baiaram îi este foarte recunoscător tatălui său adoptiv. Atacantul Universității Craiova a dezvăluit ce probleme de sănătate a avut încă de când era doar un copil. Suflu sistolic reprezintă un zgomot cardiac suplimentar care se aude în timpul în care inima se contractă.

Fără el (n.r. tatăl adoptiv) nu aș fi fost, e un lucru imens ce a făcut, mai ales că el are și doi copii naturali și de obicei oamenii, când reușesc să facă copii, nu se mai gândesc la acest lucru.

După ce am făcut cred că 5-6 luni de fotbal, am făcut un control și mi-au spus că am suflu sistolic. Am avut o pauză de un an de zile, în care nu am mai făcut sport. Să auzi la 6 ani, când te apuci de fotbal, că nu mai poți să continui, e un sentiment foarte, foarte ciudat. Nu știam de ce mi se întâmplă lucrul acela fix mie”, spunea Ștefan Baiaram, pentru Superliga Insider.