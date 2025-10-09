România se pregătește de ultimele meciuri din campania de calificare la Mondialul american din 2026 cu o partidă amicală împotriva Republicii Moldova, programată pe Arena Națională. Mircea Lucescu a schimbat din „temelii“ primul „11“ al naționalei, iar Ștefan Baiaram, jucătorul Universității Craiova, a primit o veste grozavă: va fi titular în meciul România – Moldova! De asemenea, portarul Ionuț Radu s-a întors „sub tricolor“ după o perioadă de absență.

Ștefan Baiaram, titularizat de Mircea Lucescu în meciul România – Moldova

Meciul din această seară va reprezenta, oficial, debutul lui Ștefan Baiaram în tricoul României. Chiar dacă se află deja la a doua prezență la lot, „decarul“ oltean nu a reușit să și prindă vreun minut în meciurile cu Canada și Cipru, încheiate nefast pentru naționala noastră.

„Mă bucur din suflet că munca pe care am depus-o pe teren s-a văzut. Mă încântă faptul că voi face parte din acest grup şi voi da 100% pentru România. Este un pas mare în cariera mea. Nu este uşor să ajungi la echipa naţională. Prin fiecare antrenament voi încerca să-i demonstrez domnului Lucescu că merit această convocare“, spunea Ștefan Baiaram pentru , la prima convocare la națională

Din echipa Universității Craiova va mai intra titular și Vladimir Screciu, unul dintre jucătorii care au mai avut „contact“ cu naționala, dar care, la rândul său, nu a prins foarte multe minute. Ultimul joc al lui Screciu pentru România datează de la acel 2-2 spectaculos din Elveția, din preliminariile pentru EURO 2024.

Ionuț Radu revine după 2 ani în primul „11“ al României

După o absență de aproape doi ani, portarul Ionuț Radu revine în lotul echipei naționale a României. Decizia selecționerului vine într-un moment important, pe fondul unei forme bune arătate de jucător la nivel de club și al nevoii de întărire a postului de portar în perspectiva meciurilor decisive care vor urma. .

Pe lângă faptul că a fost convocat la națională, Ionuț Radu se poate mândri și cu faptul că este și titular cu Moldova. Acesta le-a luat fața lui Târnovanu și Sava, ceilalți doi goalkeeperi valoroși pe care i-a mai ales selecționerul.

Primul „11” folosit de Mircea Lucescu în România – Moldova

. Ultimul titular a fost decis însă la ora 16:00. Mihai Popescu i-a luat locul lui Virgil Ghiță și va face cuplu în defensivă cu debutantul Eissat. Informația a fost confirmată de site-ul frf.ro.

ROMÂNIA: 1. I. Radu – 4. Manea, 3. M. Popescu, 24. Eissat, 15. Opruț – 23. Dragomir, 14. Screciu, 10. Hagi-cpt. – 21. Moruțan, 17. L. Munteanu, 26. Baiaram. Selecționer: Mircea Lucescu.

Rezerve: 12. Târnovanu, 16. Sava – 2. Ciubotaru, 5. Ghiță, 6. M. Marin, 7. Dobre, 8. Chipciu, 9. Bîrligea, 11. Miculescu, 13. Mihăilă, 18. R. Marin, 19. F. Tănase, 20. Man, 22. Cîrjan, 25. Racovițan.

De ce România – Moldova este primul meci din palmaresul oficial UEFA

Așa cum FANATIK v-a prezentat, duelul România – Moldova de joi are un alt statut şi este prezentat ca un meci istoric între cele două ţări vecine. Partidele amicale jucate anterior nu au fost disputate în datele oficiale UEFA şi FIFA, fie s-au disputat cu reguli convenite de cele două formaţii, care nu erau aliniate la standardele forului continental.

Astfel, dacă meciurile nu au avut loc în datele oficiale ale UEFA pentru confruntările internaţionale sau dacă au fost efectuate mai multe schimbări decât cele 3 şi, mai nou, 5, regulamentare, partidele nu puteau intra în palmaresul oficial.

Câte bilete s-au vândut pentru România – Austria

Vești bune în perspectiva meciului decisiv din 12 octombrie, România – Austria. Fanii se înghesuie să îi vadă pe „tricolori”. Alexandru Cândea, șeful departamentului evenimente din cadrul FRF, a declarat că până joi seara s-au vândut aproximativ 32.000 de bilete pentru partida cu Austria din preliminariile CM 2026. FRF așteaptă 40.000 de oameni în tribune duminică, de la ora 21:45.

„Biletele sunt încă disponibile, la casele de bilete și online. În momentul de față avem aproape 32.000 de bilete procesate. În ultimele zile a început să fie interes mai mare, cam 2.000 de bilete pe zi. Deci ar trebui să ajungem la aproape 40.000”, a declarat Alexandru Cândea, potrivit .