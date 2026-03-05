Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părţi”. Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant. Exclusiv

Mihăiță Pleșan (43 de ani) este fostul impresar al lui Ștefan Baiaram (23 de ani). Agentul FIFA a dezvăluit de ce nu mai lucrează cu superstarul oltenilor și ce oferte pentru el a refuzat clubul
Cristian Măciucă
05.03.2026 | 12:25
Stefan Baiaram decizie soc A rupt contractul cu impresarul Nu imi place sa lucrez cu oameni care sunt in mai multe parti Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părţi” Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihăiță Pleșan nu mai este impresarul lui Ștefan Baiaram. Agentul FIFA a dat toate detaliile despre ruptura dintre el și vedeta Universității Craiova. Pleșan a dezvăluit și ce oferte a avut echipa lui Coelho pentru Baiaram.

Ștefan Baiaram a rupt contractul cu impresarul Mihăiță Pleșan

Mihăiță Pleșan a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA, după calificarea Universității Craiova în semifinalele Cupei României. Agentul FIFA nu a vrut să comenteze declarația lui Ștefan Baiaram, care și-a anunțat plecarea din Bănie. Cei doi nu mai colaborează în acest moment.

„Nu știu. În momentul ăsta el nu mai e cu mine. Nu am mai continuat. Au fost alte opinii și am zis ca fiecare să își vadă de treaba lui. Fiecare își alege. Mie nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părți. 

ADVERTISEMENT

Doi ani de zile am lucrat, am colaborat, am fost alături de el și am adus oferte pentru el. Am adus două oferte pentru el. Nu s-a materializat niciuna, deși pe foarte mulți bani. În jurul a 4.000.000 de euro. (n.r. – Ștefan are o clauză cu Craiova?) Nu. Nu știu. Sau nu avea, când lucram eu cu el”, a declarat Mihăiță Pleșan.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, lăudat pentru parcursul Universității Craiova

Cu o etapă rămasă până la finalul sezonului regulat, Universitatea Craiova se află în ambele obiective. Oltenii sunt pe locul 1 în SuperLiga, cu 59 de puncte, la patru lungimi de Rapid (locul 2). În plus Filipe Coelho a calificat echipa și în semifinalele Cupei României, dar Pleșan îl laudă pe fostul antrenor Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu,...
Digisport.ro
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele

„E echipa care joacă cel mai frumos fotbal, iar cel mai important lucru pe care îl au ei în momentul ăsta e banca, care face întotdeauna diferența. Orice jucător pe care îl iei și îl pui de pe bancă nu se simte lipsa titularului. Asta înseamnă că e o echipă foarte bine structurată pentru campionatul României.

Nu îl cunosc (n.r. – pe Coelho), nu am avut niciodată dialog. Eu am un deosebit respect pentru ce a făcut Mirel acolo. Cred că are un mare, mare merit Mirel în tot ce înseamnă lotul Craiovei în momentul ăsta.

ADVERTISEMENT

Craiova nu mai e la fel de agresivă cum era pe timpul lui Mirel. Nu mai are acea agresivitate, dar e o echipă cu jucători foarte valoroși pentru campionatul României și oricând pot face diferența”, a adăugat agentul FIFA.

Mihaita Plesan, DEZVALUIRI BOMBA despre situatia lui Baiaram la U Craiova: „AM RUPT CONTRACTUL!”

Detalii de ultimă oră despre plecarea lui Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova:...
Fanatik
Detalii de ultimă oră despre plecarea lui Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „E clară! I s-a schimbat şi contractul”
Dezastru pentru Mircea Lucescu: Alex Chipciu ratează barajul Turcia – România! Exclusiv
Fanatik
Dezastru pentru Mircea Lucescu: Alex Chipciu ratează barajul Turcia – România! Exclusiv
Sorin Cârțu și-a pus mâinile în cap după golul lui Cordea în Universitatea...
Fanatik
Sorin Cârțu și-a pus mâinile în cap după golul lui Cordea în Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-1: “A fost o nedreptate!” Remarcaţii preşedintelui oltenilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fiul lui Ion Țiriac nu credea că va trăi așa ceva vreodată: 'Pierderi...
iamsport.ro
Fiul lui Ion Țiriac nu credea că va trăi așa ceva vreodată: 'Pierderi economice uriașe'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!