Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părţi”. Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant. Exclusiv

Mihăiță Pleșan nu mai este impresarul lui Ștefan Baiaram. Agentul FIFA a dat toate detaliile despre ruptura dintre el și vedeta Universității Craiova.

Mihăiță Pleșan a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA, după calificarea Universității Craiova în semifinalele Cupei României. Agentul FIFA nu a vrut să comenteze . Cei doi nu mai colaborează în acest moment.

„Nu știu. În momentul ăsta el nu mai e cu mine. Nu am mai continuat. Au fost alte opinii și am zis ca fiecare să își vadă de treaba lui. Fiecare își alege. Mie nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părți.

Doi ani de zile am lucrat, am colaborat, am fost alături de el și am adus oferte pentru el. Am adus două oferte pentru el. Nu s-a materializat niciuna, deși pe foarte mulți bani. În jurul a 4.000.000 de euro. (n.r. – Ștefan are o clauză cu Craiova?) Nu. Nu știu. Sau nu avea, când lucram eu cu el”, a declarat Mihăiță Pleșan.

Mirel Rădoi, lăudat pentru parcursul Universității Craiova

Cu o etapă rămasă până la finalul sezonului regulat, Universitatea Craiova se află în ambele obiective. Oltenii sunt pe locul 1 în SuperLiga, cu 59 de puncte, la patru lungimi de Rapid (locul 2). În plus Filipe Coelho a calificat echipa și în semifinalele Cupei României, dar Pleșan îl laudă pe fostul antrenor Mirel Rădoi.

„E echipa care joacă cel mai frumos fotbal, iar cel mai important lucru pe care îl au ei în momentul ăsta e banca, care face întotdeauna diferența. Orice jucător pe care îl iei și îl pui de pe bancă nu se simte lipsa titularului. Asta înseamnă că e o echipă foarte bine structurată pentru campionatul României.

Nu îl cunosc (n.r. – pe Coelho), nu am avut niciodată dialog. Eu am un deosebit respect pentru ce a făcut Mirel acolo. Cred că are un mare, mare merit Mirel în tot ce înseamnă lotul Craiovei în momentul ăsta.

Craiova nu mai e la fel de agresivă cum era pe timpul lui Mirel. Nu mai are acea agresivitate, dar e o echipă cu jucători foarte valoroși pentru campionatul României și oricând pot face diferența”, a adăugat agentul FIFA.