Ștefan Baiaram, dezvăluiri emoționante despre cel mai greu moment din carieră: „Singur nu cred că puteam să trec peste”. Video

Ștefan Baiaram a revenit în tricoul Universității Craiova, fiind recuperat complet din punct de vedere medical după operația la genunchi. „Decarul” alb-albaștrilor a declarat că accidentarea care l-a scos din circuit aproximativ două luni l-a afectat, însă a reușit să treacă peste momentele dificile cu ajutorul familiei.

Ștefan Baiaram, despre cel mai dificil moment din carieră: „A fost o perioadă foarte grea. Singur nu cred că puteam să trec peste”

Eugen Neagoe și-a primit „transferul important” pe care îl aștepta la Universitatea Craiova încă de la numirea sa pe banca tehnică a alb-albaștrilor. „Geană” îl are la dispoziție pe Ștefan Baiaram, care speră să marcheze pe stadionul „Ion Oblemenco” împotriva celor de la UTA Arad.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur foarte mult că am revenit, a fost o perioadă foarte grea pentru mine și sper să îmi revin cât mai repede. Nu sunt la capacitatea mea maximă, așa cum ați văzut, însă sper ca la meciul următor să înscriu și să îmi ajut echipa. A fost dificil să nu pot să fiu alături de băieți, să nu poți să te antrenezi și este cel mai urât”, a declarat Ștefan Baiaram.

„Decarul” oltenilor s-a accidentat în ultima partidă din faza grupelor Cupei României Betano cu FC Argeș, iar „perla” din ofensiva lui Eugen Neagoe a avut nevoie de o interveție chirurgicală. pentru a se asigura că acesta este pe mâini bune.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram a declarat că perioada în care a stat departe de lotul alb-albaștrilor a fost o perioadă foarte grea. Acesta a declarat că iubita lui i-a fost alături în aceste momente dificile, despre care crede că nu ar fi putut trece fără sprijinul familiei.

„Este prima mea accidentare serioasă, am mai avut mici accidentări precum entorse. Nimeni nu se aștepta că trebuie să mă operez, ca se va ajunge la operație și să trec prin acea perioadă. Este bine că într-un final am reușit să eliminăm ceea ce trebuia și am trecut peste.

ADVERTISEMENT

Nu simt absolut nimic, doar fizic trebuie să mă pun pe picioare. Sper ca de la antrenament la antrenament să cresc cât mai mult. Sper ca după meciul cu UTA Arad să fiu 100% pregătit pentru play-off, care va fi foarte greu, solicitant și îmi doresc să fiu la capacitatea mea maximă, să fiu în formă.

A fost o perioadă foarte grea, familia și prietena mea au fost lângă mine acolo, dacă eram singur nu cred că puteam să trec peste ea. Își dă seama, mă ajută foarte mult mai ales că este din domeniul sportiv și mă ajută foarte mult”, a mărturisit „perla” Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram se așteptă la cel mai tare play-off: „Toate vor să se bată la campionat, să fie în primele trei”

Ștefan Baiaram se așteaptă la confruntări de foc în această ediție de play-off din SuperLiga și speră ca suporterii să fie alături de olteni pe stadionul „Ion Oblemenco”. Farul Constanța, CFR Cluj, FCSB, Rapid București și Universitatea Craiova sunt formațiile care sunt deja calificate în această fază, iar .

ADVERTISEMENT

„Va fi un play-off foarte tare, cu echipe de tradiție, foarte bune și vor să se bată la campionat, toate vor să fie în primele trei. Vor fi niște meciuri foarte disputate și foarte plăcute. Este o motivație în plus, ne dorim să fie stadionul plin la fiecare meci, ne împing de la spate.

Când jucăm în deplasare nu sunt toți alături de noi, toată lumea își dorește să joace cu suporteri la cel mai înalt nivel. A fost ceva foarte plăcut să oferim flori, mă bucur că am luat parte la acțiune și sper să le face fericite în continuare pe fane”, a spus Ștefan Baiaram.

Ștefan Baiaram, „eroul” Universității Craiova în ultima partidă cu UTA Arad: „Sper să câștigăm fără emoții”

Ștefan Baiaram a fost decisiv pentru Universitatea Craiova în deplasarea de la Arad, fiind marcatorul „dublei” care a decis partida împotriva trupei lui Laszlo Balint. Acesta speră ca oltenii să câștige fără emoții pe stadionul „Ion Oblemenco” în întâlnirea cu fostul lor tehnician.

„A fost o partidă foarte grea, am învins la o diferență foarte mică de goluri. Sperăm că la meciul de acasă cu UTA să facem o partidă bună și să câștigăm fără emoții. Nu pot spune că este ceva special (n.r. revederea cu Laszlo Balint), fiecare își face datoria la echipă, așa este profesionist”, a declarat jucătorul alb-albaștrilor.

Ștefan Baiaram nu a efectuat stagiul de pregătire din Antalya împreună cu restul lotului, însă acesta a făcut cunoștință cu Eugen Neagoe cu câteva zile înainte de operația din Barcelona. „Perla” Universității Craiova a declarat că „Geană” i-a oferit multă încredere și speră să îl răsplătească în următoarele partide din SuperLiga.

„Trebuia să plec la Barcelona, chiar după două, trei zile de la plecarea colegilor în cantonament, am avut o mică discuție cu Mister și i-am explicat. Știa ce am la picior, i-am spus că nu se poate baza pe mine și mi-a zis că mă așteaptă cu forțe proaspete.

Îi mulțumesc lui Mister că are încredere în mine, mă motivează foarte mult să revin cât mai repede și să muncesc cât mai mult, să îi pot întoarce încrederea. UTA este o echipă foarte greu de învins, trebuie să ne facem jocul de pase și să fructificăm ocaziile pe care le vom avea, așa vom marca goluri”, a încheiat Ștefan Baiaram.