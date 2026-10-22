Ștefan Baiaram, după Inter d’Escaldes – U Craiova 1-3: „Cea mai bună primă repriză din acest sezon!”

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Ștefan Baiaram nu crede că echipa sa, Universitatea Craiova, s-a relaxat în Andorra după ce a condus cu 2-0. Asta, chiar dacă gazdele au reușit să revină în joc și ultimele minute au fost cu emoții pentru olteni. Elisor a fost cel care a risipit orice emoție după ce a înscris golul de 3-1.

Ștefan Baiaram nu crede că Universitatea Craiova s-a relaxat după ce a condus cu 2-0 în Andorra

Fotbalistul Universității Craiova spune că echipa sa ar fi trebuit să înscrie mai mult de două goluri în prima repriză, mai ales că a fost „cea mai bună repriză” făcută în acest an. Cu toate acestea, oltenii s-au trezit că au pe tabelă un avantaj firav, 2-1.

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. Am făcut o primă repriză extraordinară, cea mai bună din acest an. Puteam marca mai mult, dar mă bucur că am reușit să înscriem și golul trei. Știam că trebuie să înscriem, să ne detașăm și, după aceea, să avem un joc mai bun de posesie”, a declarat Ștefan Baiaram la Digi Sport, imediat după meci.

Ștefan Baiaram nu crede că el și coechipierii săi s-au relaxat după ce au avut 2-0 în Andorra

Fotbalistul Universității Craiova nu crede că el și coechipierii săi s-au relaxat, fiind vorba mai degrabă de o alegere tactică la 2-0, pentru conservarea rezultatului. Din fericire, Elisor a înscris golul de 3-1 pentru olteni și cele 3 puncte vin în Oltenia.

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, nu am mai avut atât de multe situații, dar, când a trebuit să accelerăm, am făcut-o și am reușit să marcăm. Nu e vorba de relaxare. Am coborât liniile, dar, când a fost momentul, am fructificat ocazia și am marcat golul trei”, a declarat Baiaram la Digi Sport, imediat după meci.

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Ștefan Baiaram a început titular meciul din Andorra și a reușit să înscrie în minutul 5 pentru 2-0, dintr-o pasă perfectă a lui Bancu. A ieșit de pe teren în minutul 72, fiind înlocuit de Matei.