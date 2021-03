Ștefan Baiaram, după prima reușită în Liga 1: “Dedic golul tatălui meu, îl iubesc foarte mult” Exclusiv Video

Ștefan Baiaram a marcat primul său gol în Liga 1 în partida cu FC Botoșani și a adus trei puncte importante pentru Universitatea Craiova. Fotbalistul de 18 ani a punctat cu o finalizare din apropiere, din pasa lui Andrei Ivan.

Ștefan Baiaram a vorbit pentru FANATIK despre sentimentele care îl încearcă după primul gol în Liga 1. I-a dedicat reușita tatălui său adoptiv, i-a mulțumit lui Marinos Ouzounidis pentru încrederea pe care i-a acordat-o și nu a uitat de regretatul Ilie Balaci, care a fost o sursă de inspirație pentru el.

Baiaram a fost titular în toate partidele de la venirea lui Marinos Ouzounidis și iată-l răsplătind încrederea grecului. În mandatul lui Corneliu Papură, fotbalistul a fost titular o singură dată, cu FCSB, când era scos în minutul 30.

Ștefan Baiaram este favoritul lui Marinos Ouzounidis. Ce mesaj are tânărul fotbalist pentru antrenorul grec

“Îi dedic golul tatălui meu, a fost ziua lui pe 1 martie. Mă bucur foarte mult că am marcat, vreau să îi transmit că îl iubesc foarte mult. O să înrămez acest tricou, o să îl pun acolo la loc de cinste, unde am și anumite trofee individuale. Acest gol a însemnat cel mai mult pentru mine, mai ales că este acasă pe Ion Oblemenco.

Mă bucur că am înscris pe acest stadion. Sărbătoresc cu familia, cu colegii și cu prietenii. Fac cinste cu suc, cu pizza, la antrenamente. Și sperăm să o ținem tot așa. Am crescut la Universitatea Craiova, cel mai mult m-a inspirat domnul Ilie Balaci, Dumnezeu să îl odihnească.

Tatăl meu mi-a povestit exact profilul dumnealui și am citit despre el. Am încercat să iau cât mai multe lucruri de la el. Mă apreciază foarte mult, mereu îmi dă sfaturi, mă ajută chiar dacă sunt mai mic. Mă ia sub aripa lui și încearcă să scoată maximum de la mine. Vreau să îi mulțumesc pentru asta”, a declarat Ștefan Baiaram pentru FANATIK.

Ștefan Baiaram are o poveste de viață emoționantă, despre care a scris și FANATIK. A fost abandonat în spital la doar șase luni și adoptat de asistentul maternal.

În actualul sezon de Liga 1, Ștefan Baiaram a jucat 19 partide, iar reușita din partida cu FC Botoșani este prima pentru el. Are și două pase decisive, și acestea reușite tot în 2021.

Cu victoria din partida cu FC Botoșani, Universitatea Craiova a acumulat 50 de puncte și este pe locul 3. La doar patru puncte în spatele primelor clasate, FCSB și CFR Cluj. Care nu au jucat încă în această etapă.

