Ștefan Baiaram, exploziv după ce s-a scuipat cu un suporter la Dinamo – U Craiova: „Aceștia sunt fanii dinamoviști. Sunt român, joc la echipa națională! Nu regret nimic”

Ștefan Baiaram a oferit prima reacție după conflictul cu suporterii de la finalul partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Ce spune atacantul oltenilor despre faptul că a scuipat un fan advers.
Cristian Măciucă, Iulian Stoica
09.02.2026 | 23:01
Ștefan Baiaram, exploziv după incidentele de la finalul derby-ului Dinamo - Universitatea Craiova. Sursă foto: Colaj Fanatik
Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Finalul duelului a scos în evidență un episod reprobabil, Ștefan Baiaram scuipând un fan advers. Cum s-a apărat jucătorul după acest incident.

Ștefan Baiaram, exploziv după incidentul de la finalul derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova

Ștefan Baiaram a fost ținta principală a suporterilor dinamoviști prezenți pe Arena Națională. Jucătorul oltenilor a primit injurii dure, iar la final a intrat într-un conflict direct cu un fan.

Întrebat despre acest episod, Ștefan Baiaram a ținut să precizeze că nu înțelege de unde este atâta răutate la adresa lui, asta în contextul că este român și joacă pentru echipa națională. Deși l-a scuipat pe suporterul advers, atacantul oltenilor a mărturisit că nu regretă acest episod.

„Nu vreau să comentez de conflictul cu fanii. Am fost foarte jignit de la tribuna a 2-a, am discutat și cu domnul arbitrul. A fost făcut și un anunț, iar meciul a fost oprit. Aceștia sunt fanii dinamoviști și nu am ce să vorbesc.

M-au jignit foarte urât, foarte neplăcut pentru mine. Sunt român, joc la echipa națională, nu înțelegeam de unde e atâta răutate.

La final m-am dus către tunel, un suporter m-a scuipat, m-a înjurat. Da, am reacționat, nu avea el în primul rând ce să caute el acolo. Am văzut că filmulețul a fost deja urcat pe internet, pe imagini se vede că m-a scuipat și înjurat. Nu trebuia să am acel gest, dar nu regret nimic”, a declarat Ștefan Baiaram.

Universitatea Craiova, doar remiză în meciul cu Dinamo

Cât despre rezultat, Ștefan Baiaram s-a arătat nemulțumit. Atacantul consideră că Universitatea Craiova a arătat că e cea mai bună echipă din România și merita cele trei puncte la finalul duelului.

„Nu este un rezultat bun pentru noi, ne doream să obținem cele trei puncte. Am arătat mult mai bine decât ei, am avut mult mai multe ocazii. Din ce îmi aduc aminte, ei au avut doar un șut pe poartă, iar atunci a fost gol. Din păcate, nu am câștigat.

Ne-am anihilat reciproc, ne-am analizat foarte bine. Presiune este la fiecare meci, mai ales în această perioadă, când toată lumea se bate la campionat. Puteam să ne distanțăm de celelalte echipe, dar rămânem în continuare pe primul loc și acum ne gândim doar la meciul cu FCSB.

Noi ne batem doar cu noi! Consider că avem cea mai bună echipă, cel mai bun lot. Am arătat în această seară că suntem o echipă foarte puternică. Am arătat de la începutul campionatului că suntem cei mai buni”, a conchis Ștefan Baiaram.

Ștefan Baiaram, exploziv după incidentele din derby-ul Dinamo - U Craiova

