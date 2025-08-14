Ștefan Baiaram, gol superb în Spartak Trnava – Universitatea Craiova! Execuție fantastică a „decarului”. Video

Universitatea Craiova a făcut un pas important spre calificarea în play-off-ul Conference League după . Gruparea din Bănie a deschis scorul și în returul din Slovacia, după o execuție superbă a lui Ștefan Baiaram.

Ștefan Baiaram, execuție fabuloasă în Spartak Trnava – Universitatea Craiova

După un start de meci în care gazdele au avut două ocazii importante, Universitatea Craiova a punctat în minutul 32 prin Ștefan Baiaram, același fotbalist care marcase și primul gol din meciul tur, disputat pe „Ion Oblemenco”.

„Decarul” Craiovei a primit balonul de la Teles în jumătatea adversă, a preluat și a avansat către poartă, după care l-a învins pe goalkeeperul Frelih cu o execuție superbă de la aproximativ 20 de metri. Reușita poate fi urmărită .

Din nefericire, avantajul Universității a rezistat doar patru minute, deoarece Milos Kratochvil a reușit să egaleze, tot prin intermediul unui șut de la distanță. Cehul l-a învins pe Isenko cu o execuție în forță, stabilind scorul pauzei, 1-1.

Baiaram, reușite senzaționale în Europa

În meciul tur de la Craiova, Ștefan Baiaram a ratat o ocazie imensă spre finalul primei reprize, când a lovit bara din doar câțiva metri, deși se afla într-o poziție fantastică. Acesta s-a revanșat însă în minutul 51, cu o reușită extraordinară care a „deblocat” meciul.

Evoluțiile pozitive ale lui Ștefan Baiaram au fost urmărite și de selecționerul Mircea Lucescu, iar . „Ştefan Baiaram va fi convocat la naţionala mare.

A fost foarte atent monitorizat de staff-ul naţionalei României, atât în teren, cât şi în afara lui. Baiaram, Screciu şi Bancu vor fi jucătorii de la Universitatea Craiova care vor fi convocaţi la acţiunea din luna septembrie”, a afirmat Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.