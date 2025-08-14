Sport

Ștefan Baiaram, gol superb în Spartak Trnava – Universitatea Craiova! Execuție fantastică a „decarului”. Video

Ștefan Baiaram a deschis scorul în partida pe care Universitatea Craiova o joacă la Trnava în manșa secundă a turului 3 preliminar din Conference League.
FANATIK
14.08.2025 | 22:32
Stefan Baiaram gol superb in Spartak Trnava Universitatea Craiova Executie fantastica a decarului Video
ULTIMA ORĂ
Ștefan Baiaram a înscris un gol superb în partida pe care Universitatea Craiova o joacă pe terenul celor de la Spartak Trnava. FOTO: Sport Pictures

Universitatea Craiova a făcut un pas important spre calificarea în play-off-ul Conference League după victoria obținută în tur cu Spartak Trnava, 3-0. Gruparea din Bănie a deschis scorul și în returul din Slovacia, după o execuție superbă a lui Ștefan Baiaram.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, execuție fabuloasă în Spartak Trnava – Universitatea Craiova

După un start de meci în care gazdele au avut două ocazii importante, Universitatea Craiova a punctat în minutul 32 prin Ștefan Baiaram, același fotbalist care marcase și primul gol din meciul tur, disputat pe „Ion Oblemenco”.

„Decarul” Craiovei a primit balonul de la Teles în jumătatea adversă, a preluat și a avansat către poartă, după care l-a învins pe goalkeeperul Frelih cu o execuție superbă de la aproximativ 20 de metri. Reușita poate fi urmărită AICI.

ADVERTISEMENT

Din nefericire, avantajul Universității a rezistat doar patru minute, deoarece Milos Kratochvil a reușit să egaleze, tot prin intermediul unui șut de la distanță. Cehul l-a învins pe Isenko cu o execuție în forță, stabilind scorul pauzei, 1-1.

Baiaram, reușite senzaționale în Europa

În meciul tur de la Craiova, Ștefan Baiaram a ratat o ocazie imensă spre finalul primei reprize, când a lovit bara din doar câțiva metri, deși se afla într-o poziție fantastică. Acesta s-a revanșat însă în minutul 51, cu o reușită extraordinară care a „deblocat” meciul.

ADVERTISEMENT
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost...
Digi24.ro
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein

Evoluțiile pozitive ale lui Ștefan Baiaram au fost urmărite și de selecționerul Mircea Lucescu, iar fotbalistul Craiovei ar urma să fie convocat pentru următoarea acțiune a naționalei. „Ştefan Baiaram va fi convocat la naţionala mare.

ADVERTISEMENT
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca...
Digisport.ro
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”

A fost foarte atent monitorizat de staff-ul naţionalei României, atât în teren, cât şi în afara lui. Baiaram, Screciu şi Bancu vor fi jucătorii de la Universitatea Craiova care vor fi convocaţi la acţiunea din luna septembrie”, a afirmat Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Costin Ștucan, înjurat din cauza erorilor Voyo la Drita – FCSB! Apelul jurnalistului:...
Fanatik
Costin Ștucan, înjurat din cauza erorilor Voyo la Drita – FCSB! Apelul jurnalistului: „Vă rugăm să fiți civilizați”
Braga – CFR Cluj 2-0, live video în manșa retur din turul 3...
Fanatik
Braga – CFR Cluj 2-0, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Salazar face dubla și „feroviarii” sunt ca și eliminați din competiție
Spartak Trnava – Universitatea Craiova 1-1, live video în manșa retur din turul...
Fanatik
Spartak Trnava – Universitatea Craiova 1-1, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Egalitate pe tabelă! Oltenii sunt calificați la acest scor în play-off
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
iamsport.ro
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!