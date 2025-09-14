Ștefan Baiaram se află în centrul atenției chiar și atunci când nu joacă sau evoluează puține minute pentru Universitatea Craiova. În meciul cu Farul, „decarul“ oltean și-a făcut simțită prezența pe teren doar 20 de minute, dar, la final, a mai rămas pe gazon pentru un moment special, organizat de Superbet.

Baiaram, față în față cu multiplul campion mondial la șah

În tribunele arenei „Ion Oblemenco” a fost prezent şi cvintuplul campion mondial, marele maestru internaţional de şah, indianul Viswanathan „Vishy” Anand. Acesta s-a bucurat de rezultat, iar la final a fost provocat de către Ștefan Baiaram la un meci de șah.

Cei doi s-au așezat la o masă, în mijlocul gazonului de pe „Oblemenco“ și, după aproximativ 15 minute, „vedeta“ Universității Craiova s-a declarat învinsă. Cei doi au strâns mâna prietenește, au făcut și câteva poze, iar Ștefan nu s-a ferit de câteva cuvinte:

„N-am avut nicio șansă (n.r. zâmbea). Sincer, cred că s-a și jucat cu mine, m-a ținut mai mult la masă. O super-amintire“, a declarat Ștefan Baiaram.

În vârstă de 55 de ani, Viswanathan „Vishy” Anand se afla de câteva zile în Bănie, cu prilejul turneului internaţional de şah „Craiova Grand Prix”, care s-a desfășurat în Sala Polivalentă din Bănie şi la care au participat nu mai puţin de 300 de mari șahiști din 14 țări. Supranumit „Tigrul din Madras”, Viswanathan Anand a fost de cinci ori campion mondial.

Cât costă pachetele pentru cele trei meciuri din Conference League

În pauza meciului de pe teren propriu cu Farul Constanța, pentru partidele de acasă din faza principală a Conference League.

Ticketele vor fi în primă fază disponibile doar online, în zilele de duminică, luni și marți. Apoi, începând de joi, ele pot fi găsite și la casele de bilete de la stadionul „Ion Oblemenco” și la magazinele mobile din oraș. Abonații din acest sezon vor avea parte de prioritate la achiziționarea biletelor timp de 7 zile.

Prețurile acestor pachete pornesc de la suma de 90 de lei, la Peluza Nord. În același timp, se vor mai putea achiziționa și bilete individuale, la un cost minim de 30 de lei, în aceeași zonă a stadionului, pentru suporterii deținători de abonamente. Toate informațiile referitoare la această chestiune au fost puse la dispoziție în mod oficial de către club.

UEFA a fost îngăduitoare, Universitatea Craiova a scăpat de suspendare

. Oltenii riscau să joace cu Peluza Nord închisă, după incidentele de la meciul cu Istanbul Başakșehir, disputat pe „Ion Oblemenco”. Atunci, suporterii echipei lui Mirel Rădoi, supărați pentru faptul că nu li s-a permis să intre pe stadion cu un banner uriaș, au afișat mesajul „F*ck UEFA”.

Forul european ia, în general, măsuri dure în astfel de cazuri, iar șansele ca Peluza Nord să fie închisă la meciul Universității Craiova cu Noah, primul pe teren propriu din faza UEFA Conference League, erau uriașe.

Totuși, oltenii au scăpat ieftin. Așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate, UEFA a iertat-o pe Universitatea Craiova de suspendare. Acum, suporterii Universității Craiova sunt așteptați în număr mare pe „Ion Oblemenco”, pentru a-și susține favoriții.

Forul european a dictat doar o amendă de 29.000 de euro. Crainicul stadionului, Toni Sorică, cel care a fost eliminat de arbitru în meciul cu Başakșehir, a fost suspendat un meci. Totuși, pedeapsa poate fi ispășită în decurs de un an calendaristic.