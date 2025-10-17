Sport

Ştefan Baiaram, între Galatasaray şi Fenerbahce! Giovanni Becali: “Au venit să-l vadă! Şi-o să mai vină”

Ştefan Baiaram ar putea da lovitura carierei în perioada de mercato. Atacantul Universităţii Craiova este urmărit de granzii Turciei: Galatasaray şi Fenerbahce.
Marian Popovici
17.10.2025 | 13:00
Ştefan Baiaram a avut un start extraordinar de sezon şi a fost jucătorul determinant pentru calificarea Universităţii Craiova în Conference League. Chiar dacă în ultimele etape a mai redus din turaţie, atacantul rămâne o ţintă pentru echipe importante.

Ştefan Baiaram, urmărit de Galatasaray şi Fenerbahce

Giovanni Becali a dezvăluit în direct la Giovanni Show că au venit scouterii celor de la Galatasaray şi Fenerbahce pentru a-l urmări la lucru pe atacant, suma de transfer fiind în jur de 7 milioane de euro:

„Am adus şi au venit destui şi o să mai vină să îl vadă pe Baiaram. Top 6-7 campionate. Galatasaray este top 5, Fenerbahce este top 5? Real Sociedad este top 5? Hai să nu vorbim de top 5.

Vorbim de încă 25 de echipe care pot să plătească 7 milioane de euro. Cu Rotaru te înţelegi, dar e greu să îi mai aduci. Eu le mai spun că mai mergem la o cină, să vină să vadă România. Eu sunt imaginea firmei. Asta este”, a dezvăluit Ioan Becali.

Mihai Rotaru, dezvăluiri despre transferul ratat al lui Baiaram în Turcia

Ştefan Baiaram a avut o ofertă în ultimele ore din perioada de mercato de la Istanbul Başakşehir. Mihai Rotaru a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre transferul vedetei de la Universitatea Craiova:

„Dincolo de orice aspect, transferul la Basaksehir era aproape imposibil de făcut. Uitați sumele de 6-7 milioane pentru că au fost mai mici. Nea Sorin a vorbit de cărți. A plecat de 2,7 milioane de euro și se ducea la 4,5 milioane de euro.

Dacă nu era ultima zi de mercato la turci, discuțiile ar fi putut ajunge la 6,5 milioane. Discuția nu a depășit niciodată 4,5 milioane de euro. Nu puteam să negociem pentru că ofertele au venit în ultima zi de mercato. Nu are sens să ne cramponăm acum în ultima zi.

Ar fi fost un salariu mai mare decât în România. Sunt convins că următorul salariu la care va pleca va fi dublu decât cel pe care îl dădeau turcii. Va avea un viitor frumos în ceea ce înseamnă fotbalul românesc”, a dezvăluit Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Ştefan Baiaram, poveste tulburătoare de viaţă: „Mi-am dorit să scap de sărăcie!”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK la începutul verii, Ştefan Baiaram şi-a spus povestea de viaţă. A avut o copilărie foarte grea, fiind abandonat la vârsta de 6 luni de părinţii săi, pe care nu îi cunoaşte nici în ziua de azi:

„Pe frații mei de sânge sau familia mea de sânge nu i-am cunoscut și nu știu nimic despre ei. Nici despre părinții mei naturali nu am vreo idee, nu am avut nicio tangență cu ei. 

Mă așteptam la acest lucru, când apar la televizor, să fiu contactat. Am încercat să evit! Nu știu dacă erau mama sau tatăl meu, dar ba apărea un nepot, ba o rudă care zicea că avem același nume.

Repet, am încercat să evit pentru că nu îmi doresc asta. Nu mi-am dorit niciodată să-i cunosc pe părinții mei naturali, chiar dacă am avut posibilitatea și pot să o fac și în momentul de față! Nu-mi doresc! Simt că așa e mult mai bine.

Am avut și am o ambiție foarte, foarte puternică. Știam că acest lucru mă poate salva de sărăcie, de a mă face un om mai bun și un sportiv valoros. Asta era singura dorință pe care pe care mi-am pus-o mereu: să devin fotbalist și să joc la Universitatea Craiova!”, a povestit Ştefan Baiaram în interviul pentru FANATIK.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
