Ștefan Baiaram își cere scuze în fața lui Rădoi după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0: „Am fost afectat! O să mă maturizez pe viitor”

Ștefan Baiaram a oferit primele declarații după ce Universitatea Craiova a remizat în deplasare cu Metaloglobus, scor 0-0. Jucătorul oltenilor a lămurit și conflictul avut cu Mirel Rădoi.
Iulian Stoica
26.10.2025 | 16:24
Ștefan Baiaram și-a prezentat scuze în fața lui Mirel Rădoi după Metaloglobus - Universitatea Craiova. Sursă foto: Colaj Fanatik
Forma slabă a Universității Craiova s-a confirmat și în meciul cu Metaloglobus. Oltenii nu au reușit să marcheze, asta după ce jucătorii „Științei” au luat cu asalt poarta apărată de Gavrilaș. La final, Ștefan Baiaram a vorbit despre rezultat, dar și despre conflictul avut cu Mirel Rădoi.

Ștefan Baiaram, dezamăgit după remiza cu Metaloglobus

La scurt timp după fluierul final din Metaloglobus – Universitatea Craiova, scor 0-0, Ștefan Baiaram s-a arătat extrem de nemulțumit de rezultat. Jucătorul oltenilor susține că echipa și-a creat ocazii, dar nu a vrut mingea să intre în poartă.

„Nu este nicio problemă că am jucat în deplasare, ați văzut că am avut ocazii și trebuia să câștigăm. Ne pare rău și la meciul viitor vom încerca să câștigăm. Eu mă simt bine, sper să continui pe acest drum. Îmi pare rău că nu am înscris. Îmi doresc din tot sufletul să îmi ajut echipa la fiecare meci.

În ultima perioadă s-au creat foarte multe discuții. S-au scris lucruri care nu au fost adevărate și m-au afectat foarte mult. Sper să fiu sănătos și să îmi ajut echipa”, a declarat Ștefan Baiaram.

Baiaram și-a cerut scuze lui Mirel Rădoi

Partida dintre Universitatea Craiova și Noah a avut parte de un moment inedit. Ștefan Baiaram a fost scos din lot de Mirel Rădoi fix înainte de joc, antrenorul acuzând o reacție nepotrivită a jucătorului.

La trei zile distanță, Baiaram a fost titular pentru olteni. Ei bine, jucătorul a recunoscut faptul că a greșit înaintea meciului cu Noah și Mirel Rădoi a avut dreptate când l-a scos din lot.

„Eu am avut o reacție neadecvată, nepotrivită. Îmi cer scuze pe această cale, nu trebuia să fac așa. Sunt profesionist și trebuia să accept decizia. Mister avea tot dreptul și a luat cea mai bună alegere ca să mă scoată din lot. Vreau să îmi cer scuze suporterilor, colegilor, conducerii și lui mister”, a adăugat Ștefan Baiaram.

Situația Baiaram – Rădoi a fost rezolvată

Ștefan Baiaram a mărturisit că situația dintre el și Mirel Rădoi a fost rezolvată în urma unor discuții. Fotbalistul a promis că se va maturiza și că astfel de ieșiri nu vor mai apărea pe viitor.

„Am discutat mai devreme cu el. A fost o reacție nepotrivită din partea mea. O să mă maturizez pe viitor și nu o să mai fie astfel de momente. Știu ce își dorește mister de la mine, eu trebuie să mă pregătesc mult mai bine. Dacă fac asta, cu siguranță îmi va da mai multe șanse.

S-au creat foarte multe discuții și referitor la ceasul primit. Nu avea nicio legătură ceasul pe care l-am primit cadou. Am avut o discuție cu mister la începutul preliminariilor de Conference League. Mister s-a ținut de cuvânt, dar nu are nicio legătură. Discuțiile noastre nu au plecat de la ceas sau de la alte lucruri, ci doar de la faptul că trebuie să mă pregătesc mai bine”, a încheiat Ștefan Baiaram.

